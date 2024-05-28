Латвия инвестирует еще 20 млн евро в Коалицию дронов в поддержку Украины, - министр обороны Спрудс

В текущем году Латвия намерена инвестировать 20 млн евро в коалицию беспилотников в поддержку Украины. Такую же сумму страна направит на усиление собственной армии дронов.

Об этом в эфире LSM.lv сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Армия беспилотников

Спрудс отметил, что к производству дронов будут привлекать местные компании.

"Видя важность беспилотников в войне и руководствуясь опытом Украины, мы можем объявить о запуске Drone Capability Initiative в этом году. Мы можем метафорически говорить о создании армии беспилотников", - заявил он.

Издание отметило, что это означает, что Латвия не только будет поставлять Украине беспилотники, но и еще активнее внедрять эти технологии в Национальных Вооруженных Силах.

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Куда направят средства?

Эти 20 млн евро включают как создание инфраструктуры, так и закупку беспилотников, в том числе - у латвийских компаний на сумму не менее 10 млн евро. Спрудс отметил, что сейчас испытания беспилотников прошли семь компаний, с которыми ведутся переговоры о закупке беспилотников уже в июне.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что коалиция дронов, инициированная Латвией, уже собрала почти 500 миллионов евро для Вооруженных сил Украины.

Справочно: Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины. Солидерами коалиции являются Великобритания и Латвия. Также к Коалиции присоединились: Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия и Швеция.