Латвія інвестує ще 20 млн євро в Коаліцію дронів на підтримку України, - міністр оборони Спрудс
У поточному році Латвія має намір інвестувати 20 млн євро у коаліцію безпілотників на підтримку України. Таку ж суму країна спрямує на посилення власної армії дронів.
Про це в ефірі LSM.lv повідомив міністр оборони країни Андріс Спрудс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Армія безпілотників
Спрудс зазначив, що до виробництва дронів залучатимуть місцеві компанії.
"Бачачи важливість безпілотників у війні та керуючись досвідом України, ми можемо оголосити про запуск Drone Capability Initiative цього року. Ми можемо метафорично говорити про створення армії безпілотників", - заявив він.
Видання зазначило, що це означає, що Латвія не лише постачатиме Україні безпілотники, а й ще активніше впроваджуватиме ці технології в Національних Збройних Силах.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Результати засідання Коаліції дронів: 3 млн євро на FPV-дрони від Литви і 450 БпАК від Канади
Куди спрямують кошти?
Ці 20 млн євро включають як створення інфраструктури, так і закупівлю безпілотників, зокрема у латвійських компаній на суму не менше 10 млн євро. Спрудс зазначив, що наразі випробування безпілотників пройшли сім компаній, з якими ведуться переговори про закупівлю безпілотників уже в червні.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що коаліція дронів, ініційована Латвією, вже зібрала майже 500 мільйонів євро для Збройних сил України.
Довідково: Коаліція дронів офіційно стартувала в межах роботи Контактної групи з питань оборони України. Співлідерами коаліції є Велика Британія та Латвія. Також до Коаліції доєднались: Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина та Швеція.
Будь ласка, зачекайте...
Була б Латвія розміром з США, був би й толк у цьому світі.
лиш грошима і бажано не в бюджет а зразу на рахунок когось з п"яти менеджерів зе
щоб були разом з тими які з дороги, з фортифікацій, з мін, снарядів, гуманітарки,
з мільйона дронів
бо нахрена ці зайві маневри