Посольство Украины в Латвии организовало отправку гусеничных вездеходов-амфибий Bandvagn 202 для ВСУ. ФОТО

Посольство Украины в Латвии совместно с латвийской волонтерской организацией "SOS Помощь армии Украины" организовали отправку гусеничных вездеходов-амфибий Bandvagn 202 для нужд Сил обороны.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вездеходы были приобретены в Норвегии благодаря пожертвованиям латвийской громады в Чикаго.

"Вездеходы предназначены для перевозки личного состава и техники в снежных условиях и болотистой местности. Bv202 может перевозить 10 бойцов и до одной тонны груза", - сообщили в дипмиссии.

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В пресс-службе МИД Украины добавили, что посол Украины Анатолий Куцевол выразил благодарность латвийскому обществу и всем неравнодушным гражданам за рубежом, чьи благотворительные взносы помогли обеспечить украинских защитников необходимой для боевых действий техникой.



