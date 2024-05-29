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Посольство Украины в Латвии организовало отправку гусеничных вездеходов-амфибий Bandvagn 202 для ВСУ. ФОТО

Посольство Украины в Латвии совместно с латвийской волонтерской организацией "SOS Помощь армии Украины" организовали отправку гусеничных вездеходов-амфибий Bandvagn 202 для нужд Сил обороны.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вездеходы были приобретены в Норвегии благодаря пожертвованиям латвийской громады в Чикаго.

"Вездеходы предназначены для перевозки личного состава и техники в снежных условиях и болотистой местности. Bv202 может перевозить 10 бойцов и до одной тонны груза", - сообщили в дипмиссии.

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В пресс-службе МИД Украины добавили, что посол Украины Анатолий Куцевол выразил благодарность латвийскому обществу и всем неравнодушным гражданам за рубежом, чьи благотворительные взносы помогли обеспечить украинских защитников необходимой для боевых действий техникой.

Всюдиходи-амфібії Bandvagn 202
Всюдиходи-амфібії Bandvagn 202

Автор: 

Латвия (1337) МИД (6966) помощь (7820) техника (1737)


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а, чим насправді повинно займатися посольство?
який, міністр кулєба, зе!дегенерат, такі в нього і співробітники!
все, розвалено....
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29.05.2024 13:19 Ответить
Готуємось відвойовувати Крим!

Тепер кацапи почнуть перекидати війська з білорусі... )))
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29.05.2024 13:20 Ответить
 
 