Посольство України в Латвії організувало відправлення гусеничних всюдиходів-амфібій Bandvagn 202 для ЗСУ. ФОТО

Посольство України в Латвії спільно з латвійською волонтерською організацією "SOS Допомога армії України" організували відправлення гусеничних всюдиходів-амфібій Bandvagn 202 для потреб Сил оборони.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, всюдиходи були придбані в Норвегії завдяки пожертвам латвійської громади у Чикаго.

"Всюдиходи призначені для перевезення особового складу і техніки в снігових умовах і болотистій місцевості. Bv202 може перевозити 10 бійців і до однієї тонни вантажу", - повідомили в дипмісії.

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У пресслужбі МЗС України додали, що посол України Анатолій Куцевол висловив подяку латвійському суспільству та всім небайдужим громадянам за кордоном, чиї благодійні внески допомогли забезпечити українських захисників необхідною для бойових дій технікою.



