УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4439 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 593 2

Посольство України в Латвії організувало відправлення гусеничних всюдиходів-амфібій Bandvagn 202 для ЗСУ. ФОТО

Посольство України в Латвії спільно з латвійською волонтерською організацією "SOS Допомога армії України" організували відправлення гусеничних всюдиходів-амфібій Bandvagn 202 для потреб Сил оборони.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, всюдиходи були придбані в Норвегії завдяки пожертвам латвійської громади у Чикаго.

"Всюдиходи призначені для перевезення особового складу і техніки в снігових умовах і болотистій місцевості. Bv202 може перевозити 10 бійців і до однієї тонни вантажу", - повідомили в дипмісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвія інвестує ще 20 млн євро в Коаліцію дронів на підтримку України, - міністр оборони Спрудс

У пресслужбі МЗС України додали, що посол України Анатолій Куцевол висловив подяку латвійському суспільству та всім небайдужим громадянам за кордоном, чиї благодійні внески допомогли забезпечити українських захисників необхідною для бойових дій технікою.

Всюдиходи-амфібії Bandvagn 202
Всюдиходи-амфібії Bandvagn 202

Автор: 

Латвія (1351) МЗС (4139) допомога (8374) техніка (1829)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а, чим насправді повинно займатися посольство?
який, міністр кулєба, зе!дегенерат, такі в нього і співробітники!
все, розвалено....
показати весь коментар
29.05.2024 13:19 Відповісти
Готуємось відвойовувати Крим!

Тепер кацапи почнуть перекидати війська з білорусі... )))
показати весь коментар
29.05.2024 13:20 Відповісти
 
 