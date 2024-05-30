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Новини Війна
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Латвія не обмежує Київ у застосуванні зброї, але відправку своїх військ в Україну не розглядає, - глава МЗС Браже

Латвія не розглядає відправку своїх військ до України

Латвія не ставить перед Україною жодних обмежень щодо використання її зброї. Однак відправку своїх військ до України Рига наразі не обговорює.

Про це в інтерв’ю для "Радіо Свобода" заявила глава МЗС Латвії Байба Браже, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, за яких обставин Латвія могла б розглянути відправку своїх військ до України, Браже заявила, що наразі це питання не обговорюється.

"Я не спекулюю. Наразі це не обговорюється", - заявила дипломатка.

Проте Браже підтвердила, що Рига не забороняє Україні завдавати ударів по території РФ її зброєю. Ба більше, дипломатка наголосила, що Латвія підтримує право України використовувати зброю проти законних військових цілей на території Росії.

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"Латвія ніколи не запроваджувала жодних обмежень на використання своєї зброї, оскільки право на самооборону за статутом ООН для України включає також законні військові об’єкти на території Росії. І ми це чітко бачимо в ситуації на Харківщині, коли російські війська настільки групувалися на російській території поблизу українського кордону. Вже буквально пізно запобігти цій атаці. Тому, що стосується нас, ми підтримуємо право України використовувати зброю проти законних військових цілей на території Росії", - заявила очільниця МЗС.

Вона також додала, що зараз Україну потрібно забезпечити всім необхідним для протистояння російській агресії. Зокрема, дипломатка наголосила на важливості для нашої країни протиповітряної оборони та вогневих можливостей на великі відстані.

Раніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявляв, що Україна має право захищатися усіма можливими способами.

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Автор: 

Латвія (1347) зброя (7460)


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31.05.2024 05:23 Відповісти
Пусть оружием помогают а их войск хоть бы свои границы прикрыть хватило.
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31.05.2024 06:41 Відповісти
Спасибо странам Балтии. А касательно войск - от них в этой войне ничего не изменится (армия очень маленькая).
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31.05.2024 06:46 Відповісти
А яку зброю продукує Латвія , щоб нею можна вразити московію ?
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31.05.2024 07:56 Відповісти
 
 