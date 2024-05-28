Україна має право захищатися усіма можливими способами, - міністр оборони Латвії Спрудс

Латвія підтримує всі дії України, які спрямовані на захист своєї держави та її незалежності.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, дуже важливою є подальша військова підтримка України, зокрема надання Києву систем ППО.

Спрудс зазначив, що необхідно розгорнути активні можливості коаліції з надання Україні дронів.

Торкаючись питання завдання ударів по Росії західною зброєю міністр оборони Латвії наголосив, що Україна має право захищатися "усіма можливими способами". Відтак його країна підтримує усі дії України, які мають на меті захистити свою державу і її незалежність.

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За словами Спрудса, у ці критичні дні Україна потребує швидшої допомоги, тому Рига та інші країни Балтії закликають європейських партнерів набагато швидше надати практичну допомогу Києву, особливо системи протиповітряної оборони.

Переговори з РФ

Латвійський міністр зазначив, що російський диктатор Володимир Путін вже певний час намагається вести якісь "переговори", але Захід має розуміти, що має справу з воєнним злочинцем.

Відтак, в цьому питанні треба концентруватися не на розмовах з Путіним, а на військовій допомозі Україні.

"Ми повинні вести переговори з позиції сили, а не слабкості, з позиції української сили, а також сили ЄС і США, які допомагають Україні", - додав Спрудс.

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