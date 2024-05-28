УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8704 відвідувача онлайн
Новини Війна
499 2
Латвія (1291)

Україна має право захищатися усіма можливими способами, - міністр оборони Латвії Спрудс

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс

Латвія підтримує всі дії України, які спрямовані на захист своєї держави та її незалежності.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, дуже важливою є подальша військова підтримка України, зокрема надання Києву систем ППО.

Спрудс зазначив, що необхідно розгорнути активні можливості коаліції з надання Україні дронів.

Торкаючись питання завдання ударів по Росії західною зброєю міністр оборони Латвії наголосив, що Україна має право захищатися "усіма можливими способами". Відтак його країна підтримує усі дії України, які мають на меті захистити свою державу і її незалежність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Настав час переглянути обмеження щодо застосування Україною західної зброї проти цілей у РФ, - президент Латвії Рінкевичс

За словами Спрудса, у ці критичні дні Україна потребує швидшої допомоги, тому Рига та інші країни Балтії закликають європейських партнерів набагато швидше надати практичну допомогу Києву, особливо системи протиповітряної оборони.

Переговори з РФ

Латвійський міністр зазначив, що російський диктатор Володимир Путін вже певний час намагається вести якісь "переговори", але Захід має розуміти, що має справу з воєнним злочинцем.

Відтак, в цьому питанні треба концентруватися не на розмовах з Путіним, а на військовій допомозі Україні.

"Ми повинні вести переговори з позиції сили, а не слабкості, з позиції української сили, а також сили ЄС і США, які допомагають Україні", - додав Спрудс.

Читайте також: Латвія інвестує ще 20 млн євро в Коаліцію дронів на підтримку України, - міністр оборони Спрудс

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на жаль, політиків Латвії, Литви, Естонії ніхто на Заході не слухає. Все залежить від того, що думає Байден.
показати весь коментар
28.05.2024 15:22 Відповісти
Запам'ятайте і непоплутайте, санкції накладені на Росію, а оборонятись заборонено Україні.
показати весь коментар
28.05.2024 15:31 Відповісти
 
 