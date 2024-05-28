Настав час переглянути обмеження щодо застосування Україною західної зброї проти цілей у РФ, - президент Латвії Рінкевичс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав західних союзників зняти обмеження на застосування Україною переданої зброї по військових цілях на території Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю CNN.

"Те, що ми бачимо, – наслідок нашої неспроможності надати Україні зброю та накладання обмежень на те, як Україна може її застосовувати – для ударів по території Росії. Ми говоримо не про цивільних, а про легітимні військові цілі", - сказав Рінкевичс.

Рінкевичс зазначив, що погоджується зі словами генсека НАТО щодо того, що настав час переглянути покладені на Україну обмеження щодо застосування Києвом наданої їй зброї.

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Він наголосив, що не бачить "жодної прагматичної раціональної причини не дозволити Україні використовувати надану зброю проти Росії у спосіб, який буде найбільш ефективним".

"Оцінки, що Росія у відповідь може розпочати якусь ескалацію, ґрунтуються на не дуже чітких оцінках реальної ситуації. Чому? Тому що Росія вже розпочала ескалацію", - сказав президент Латвії, додавши, що його країна не накладає обмежень щодо застосування зброї, яку передає Україні.

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Удари західною зброєю по території РФ

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ураження Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

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