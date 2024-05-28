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Настав час переглянути обмеження щодо застосування Україною західної зброї проти цілей у РФ, - президент Латвії Рінкевичс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав західних союзників зняти обмеження на застосування Україною переданої зброї по військових цілях на території Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю CNN.

"Те, що ми бачимо, – наслідок нашої неспроможності надати Україні зброю та накладання обмежень на те, як Україна може її застосовувати – для ударів по території Росії. Ми говоримо не про цивільних, а про легітимні військові цілі", - сказав Рінкевичс.

Рінкевичс зазначив, що погоджується зі словами генсека НАТО щодо того, що настав час переглянути покладені на Україну обмеження щодо застосування Києвом наданої їй зброї.

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Він наголосив, що не бачить "жодної прагматичної раціональної причини не дозволити Україні використовувати надану зброю проти Росії у спосіб, який буде найбільш ефективним".

"Оцінки, що Росія у відповідь може розпочати якусь ескалацію, ґрунтуються на не дуже чітких оцінках реальної ситуації. Чому? Тому що Росія вже розпочала ескалацію", - сказав президент Латвії, додавши, що його країна не накладає обмежень щодо застосування зброї, яку передає Україні.

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Удари західною зброєю по території РФ

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ураження Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

Читайте: Удари України по території РФ західною зброєю не мають бути предметом дискусій, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен

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ну, от вам і відповідь!
було неначасі.
час, от тільки настає.

ще пару років обговорення, і нам можливо дозволять. а, там нові вибори в сша.
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28.05.2024 14:36 Відповісти
так все задумано. ще пару років і не буде кому щось дозволяти.
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28.05.2024 14:45 Відповісти
Пля... це вже дістало!!
Що ви бажаєте почути???
Ось вам оружиє -бийте по мацкалям!!-таке??
жоден політик такого не скаже..просто треба брати та бити..
Це як купити машину та в салоні запитати-
а можна мені їхати зі швидькістью 150 км/годину..
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28.05.2024 14:38 Відповісти
"ЗСУ один раз використовували систему Patriot з Німеччини для ударів "на власний розсуд". Реакція: гнівні дзвінки з Берліна та Вашингтона та погрози припинити постачання зенітних ракет, якщо подібний інцидент повториться, - Bild.
Україні також заборонено використовувати західну ППО проти атак російських літаків. Їй доводиться чекати, доки бомбардувальники випустять свої крилаті ракети і вони вже пролетять над українською територією, щоби боротися з ними".
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28.05.2024 16:55 Відповісти
Це все нагадує шкільні роки.
Коли двоє билися, навколо стояв натовп, кричав "дай йому, дай", та підсовував якісь знаряддя.
Воно ж так цікаво - ДИВИТИСЯ як бьються.
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28.05.2024 14:44 Відповісти
🤔
Може краще потім вибачитись (сказати, що випадково... і так 100500 разів), аніж чекати дозволу, ховаючи захисників?
Якось так звучала цитата (здається) Голди Меїр і я з цим згоден на 100%
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28.05.2024 14:49 Відповісти
То може вже досить балаканини, просто мовчки кивніть!
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28.05.2024 15:03 Відповісти
,,Пора-пора,, кричала детвора, водой гандоны наполняя!
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28.05.2024 20:17 Відповісти
 
 