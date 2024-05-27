Прем’єрка Італії Мелоні проти того, щоб Україна била західною зброєю по РФ

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні виступила проти того, щоб Україна мала змогу бити зброєю партнерів по території Росії.

Про це пише видання Barron`s, передає Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, чому Столтенберг так сказав, я думаю ми повинні бути дуже обережними", - сказала Мелоні.

При цьому вона додала, що погоджується з тим, що "НАТО має залишатися твердим, а не подавати сигнал про те, що поступається".

Раніше повідомлялось, що в італійському уряді різко відреагували на ідею генсека НАТО Єнса Столтенберга, який закликав союзників дозволити Україні бити західною зброєю по військовим цілям на території Росії. Зокрема, свою незгоду висловили віцепрем'єр-міністр Італії і лідер "Ліги" Маттео Сальвіні та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

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