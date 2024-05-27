Прем’єрка Італії Мелоні проти того, щоб Україна била західною зброєю по РФ
Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні виступила проти того, щоб Україна мала змогу бити зброєю партнерів по території Росії.
Про це пише видання Barron`s, передає Цензор.НЕТ.
"Я не знаю, чому Столтенберг так сказав, я думаю ми повинні бути дуже обережними", - сказала Мелоні.
При цьому вона додала, що погоджується з тим, що "НАТО має залишатися твердим, а не подавати сигнал про те, що поступається".
Раніше повідомлялось, що в італійському уряді різко відреагували на ідею генсека НАТО Єнса Столтенберга, який закликав союзників дозволити Україні бити західною зброєю по військовим цілям на території Росії. Зокрема, свою незгоду висловили віцепрем'єр-міністр Італії і лідер "Ліги" Маттео Сальвіні та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
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Хто там ще на кожуха схожий?
Але коли дипломатія не робить своєї справи , а влада просто саботує, то дуже помітно у США , як виникають ознаки байдужості . Є чим перебивати емпатію трампістам перед виборцями ну і тд ... Не замінюйте одне одним - важливо все !
тобто, боже збав, кацапня вдарить ядерoм по Україні,
амереканці теж вдарять по Україні?
так по кацапських позиціях,
але по Україні - ви себе чуєте?
пояснить свому невипраному клопу,
шо саме те станеться і на цій раз.
і нехай майку випрає - вонь через скрін....
Як кажуть знаючі люди ,навіть зараз наші виробники зброї не отримують держзамовлень...!
І якщо це правда- то це величезний триндець ...(
Історія нікого не вчить.
Так що Зеленський, просто тягне кота за хвоста…. Своїм ниттям, тримайте мене семеро… дайте згоду … Раду у 2019 році розвалив набагато швидше, а тут, дивномне собі бейці…
Маємо ще один дипломатичний пройо...
Це дуже гарно
Уявимо. Друга світова війна. США постачають Кремлю дуже багато військової техніки та снарядів. Але за умови: жоден снаряд не має впасти на території Німеччини. Уявили?
І по-друге: ...****, ( по іншому не можу почати) де мобілізація ВПК України?
Грім, сапсан, вільха, Нептун, та навіть той 1млн дронів ???! Де воно? І то враховуйте 3й рік війни !!!
Якби про цю УКРАЇНСЬКУ історію почули би бріти в 39 му році або німці в 44му вони просто розсміялися би в очі уряду УА, Раді Уа , МО УА і УкрОборонПрому. І то дійсно було би Розсміши Клоуна.
Так що маємо то що маємо панове. Часу ще небагато але він є.