УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11545 відвідувачів онлайн
Новини
6 826 55

Прем’єрка Італії Мелоні проти того, щоб Україна била західною зброєю по РФ

Мелоні не хоче дозволяти бити Україні західною зброєю по РФ

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні виступила проти того, щоб Україна мала змогу бити зброєю партнерів по території Росії.

Про це пише видання Barron`s, передає Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, чому Столтенберг так сказав, я думаю ми повинні бути дуже обережними", - сказала Мелоні.

При цьому вона додала, що погоджується з тим, що "НАТО має залишатися твердим, а не подавати сигнал про те, що поступається".

Раніше повідомлялось, що в італійському уряді різко відреагували на ідею генсека НАТО Єнса Столтенберга, який закликав союзників дозволити Україні бити західною зброєю по військовим цілям на території Росії. Зокрема, свою незгоду висловили віцепрем'єр-міністр Італії і лідер "Ліги" Маттео Сальвіні та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. 

Також читайте: Погрози Путіна нас не лякають. Європа повинна продовжувати стримувати РФ, - прем’єрка Італії Мелоні

Автор: 

Італія (1569) зброя (7454) росія (65073) Мелоні Джорджа (133)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Я о ней был лучшего мнения. Как маски сейчас сбрсываются со многих. Жаль, что от Украины нет сейчас ни одного настоящего и умного политика и дипломата, который умел бы находить контакт и переубеждать Запад
показати весь коментар
27.05.2024 02:05
+12
дуже сподобалася новина від польского міністра...
тобто, боже збав, кацапня вдарить ядерoм по Україні,
амереканці теж вдарять по Україні?
так по кацапських позиціях,
але по Україні - ви себе чуєте?
показати весь коментар
27.05.2024 02:07
+8
тобто - хай з Халіно літають їбашити Харків.
показати весь коментар
27.05.2024 02:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та знаємо - до зуя вас клацнутих
показати весь коментар
27.05.2024 02:01 Відповісти
Цікаво хто покусав Мелоні
показати весь коментар
27.05.2024 07:11 Відповісти
Бабосікі не кусають а гріють кишені
показати весь коментар
27.05.2024 08:16 Відповісти
Та російські пранкери її ще у 2023 розводили на розмову про допомогу Україні, і був навіть скандал, бо те, що вона говорила у розмові з ними, відрізнялося від того, що теревенить нам. Тим говорила, що багато втомилися від підтримки України і контрнаступ не приносить результатів. Так що я не здивована, плюс італійці досить лояльно ставляться до росіян, бо ті багато приносять їм грошей за рахунок туризму та різних фешн заходів, продажу одежі, одягу та аксесуарів відомих брендів тощо.
показати весь коментар
27.05.2024 09:22 Відповісти
тобто - хай з Халіно літають їбашити Харків.
показати весь коментар
27.05.2024 02:03 Відповісти
Їм ще в той сапог ще не прилітає. Все інше їм пох
показати весь коментар
27.05.2024 02:06 Відповісти
це вона даремно таку ***** бовкнула, бо завтра вже пів-кацапіїбуде волати - "харошіє сапагі, нада брать".
Хто там ще на кожуха схожий?
показати весь коментар
27.05.2024 05:03 Відповісти
Я о ней был лучшего мнения. Как маски сейчас сбрсываются со многих. Жаль, что от Украины нет сейчас ни одного настоящего и умного политика и дипломата, который умел бы находить контакт и переубеждать Запад
показати весь коментар
27.05.2024 02:05 Відповісти
не в одного українського дипломата немає стільки грошей ,я к в газпрому .
показати весь коментар
27.05.2024 02:55 Відповісти
А по-друге не в Україні немає, а влада дипломатів змінила на сексологинь та зашпортавшихся генпрокурорш, та просравших під керівництвом влади підгтовку до війни міністрів оборони ... Все, що заслужило провал у політиці України , як в нагороду, пішло в дипломатію - сам Єрмак ого-го дипломат-ларьочник!!! З бандюкам Києва справлявся вдало .
показати весь коментар
27.05.2024 03:10 Відповісти
Наташа мене не збуджує ваш ермак ! влада дипломатів до 2018 не отримала жодної снайперської гвинтівки ! моя думка дуже не подобається місцевим адмінам , але мені на них насрати . справа в тому що захід не дозволить Україні перемогти , як що б хотіли перемоги то вся зброя була б літом 2022 без всяких обмежень , а санкції не були дірявими .
показати весь коментар
27.05.2024 03:25 Відповісти
Згадайте ще як й коли США починали з Гітлером воювати...Так! Україна не в першочерговій лінії інтересів США , а Європа й зараз в рази відстає від рашки у виробництві гармат у рази ...
Але коли дипломатія не робить своєї справи , а влада просто саботує, то дуже помітно у США , як виникають ознаки байдужості . Є чим перебивати емпатію трампістам перед виборцями ну і тд ... Не замінюйте одне одним - важливо все !
показати весь коментар
27.05.2024 03:32 Відповісти
Донбас майже був визволений , були збудовані фортифікаційні лінії, доки рашка не пішла прямо через кордон військами й не накрила гражданскую вайну Данбаса за свою свабоду мєдним тазом Мінських ... Так Захід Європейський в першу чергу зкорумпований рашкою спав , й Трамп тут правий був ... Захід обісрався й не одна Америка винна але ДИПЛОМАТІЯ ДУЖЕ ВАЖЛИВА РІЧ й не даремно її накрив собою Козир ( якщо вам Єрмак не нравіцца)
показати весь коментар
27.05.2024 03:39 Відповісти
мені не подобаються всі зрадники і брехуни при владі не залежно від прізвищ ! тому не треба брехати про фортифікацію .
показати весь коментар
27.05.2024 09:53 Відповісти
наскільки я пам'ятаю - сотню таки купили. А ті Savage та Z-10, що приїхали у 18-му році рахувати не будемо.
показати весь коментар
27.05.2024 05:16 Відповісти
Це не правда, пояснюю запад проє..ав половина свого озброєння за 15 років і не закуповувся новим, в Германії було 26 бригад, на зараз 6 , почали перевіряти Леопарди 2, 60 відсотків потребують кап. Ремонту це їх так хранили, по друге вони не можуть зразу пришвидшити виробництво, бо захід це забюрокрачені країни, їм біженцям наркоманам треба а Україна хай воює, тільки врізали виплати Франція бастує, і 3. В них немає необхідної кількості технарів, інженерів токарів зварювальників і т.д. П.тін і Сі їх прорахували, і того зараз така ситуація, а і головне так що ти хочешь щоб ЕС все віддало а само з голою жо.ою залишилось, такого не буде, США все життя такі були, вони і Велиаобританії не зразу допомагали!!!!!! А ви за Україну, а тут ще таке керівництво, що витворяє. Так шо ми в сраці.
показати весь коментар
27.05.2024 07:36 Відповісти
Якщо б Україна вела предметні перемовини на закупівлю ліній з виробництва а також готової техніки в кредит довгий не тільки з НАТО і із Японією Юж.Кореєю Австралією, то в нас би було б все, але при владі малоумні, у яких ціль особисте збагачення на більше в них мозги не рулять.
показати весь коментар
27.05.2024 07:43 Відповісти
Но как? Giorgia Meloni бывший министр по делам молодёжи в четвёртом правительстве Сильвио Берлускони (2008-2011). Лидер партии «Братья Италии» (с 2014 года). «Братья Италии - Национальный правый центр» Союзники и блоки: "Лига Севера" и "Вперёд, Италия". Все нацики Европы, евроскептики и ультраправые, прочий маргинальный сброд, уже лет 20-ть на подсосе у *****. Какое "сейчас срывают маски"?
показати весь коментар
27.05.2024 03:44 Відповісти
дуже сподобалася новина від польского міністра...
тобто, боже збав, кацапня вдарить ядерoм по Україні,
амереканці теж вдарять по Україні?
так по кацапських позиціях,
але по Україні - ви себе чуєте?
показати весь коментар
27.05.2024 02:07 Відповісти
американці....
показати весь коментар
27.05.2024 03:28 Відповісти
зерня посіяно і проросло...
показати весь коментар
27.05.2024 07:08 Відповісти
вони сказали, що знищать росіян неядерною зброєю. чим ви слухаєте?
показати весь коментар
27.05.2024 07:20 Відповісти
на українській терріторії - ви зелений без мозоку?
показати весь коментар
27.05.2024 09:36 Відповісти
якшо кацапська ракета, ще раз пролетить над Польщею і вдарить по Україні - в нас є повне право вдарити по Польщі....
показати весь коментар
27.05.2024 02:12 Відповісти
А що Італія готова ще 1,5 млн. харків'ян в себе розмістити,забеспечити їх житлом і всім соц.пакетом?
показати весь коментар
27.05.2024 02:19 Відповісти
І навіщо це Італії? Ось хто ви такі щоб вас будь-чим забезпечувати?
показати весь коментар
27.05.2024 06:41 Відповісти
Ну так , це ж не з боневтіком піаритись і пустопорожньо пздіти на фоні зруйнованих будівель і на крові українців.
показати весь коментар
27.05.2024 02:22 Відповісти
4 ящіка мівіни і 7 гранатометів під штору на банкову!
показати весь коментар
27.05.2024 02:22 Відповісти
Де наші ракети Грім та модернізовані Вільхи? Треба крити скупчення сил кацапів на їх території. І нам буде байдуже на думки різних содомитів та гоморян. Але щось підказує, що під мудрим керівництвом найвеличнішого за п'ять років вони опинились там же де і Мрія.
показати весь коментар
27.05.2024 02:25 Відповісти
Колір волосся треба швидще міняти,бо почне смердіти фашизмом.
показати весь коментар
27.05.2024 02:33 Відповісти
Та плювати на цю сучку. Вона ні на що не впливає.
показати весь коментар
27.05.2024 02:35 Відповісти
а ви обнуліть клована по кацапські так навічно...
показати весь коментар
27.05.2024 03:21 Відповісти
Неадекватна та ненормальна.
показати весь коментар
27.05.2024 02:39 Відповісти
Ви контрацептиви вже дістали нас ,козли вонючі!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
27.05.2024 02:48 Відповісти
Ті хто тільки за свою пяту точку переживають. Напад Рашки на Італію одразу би змінив її думку. Думаю що скоро вони будуть проти того щоб українці вбивали нечисть в Україні так як це роблять ЗСУ https://t.me/pecherymordora356
показати весь коментар
27.05.2024 02:51 Відповісти
шє не одну війну в Европі ніхто не виграв без американців.
пояснить свому невипраному клопу,
шо саме те станеться і на цій раз.
і нехай майку випрає - вонь через скрін....
показати весь коментар
27.05.2024 03:32 Відповісти
можно скільки завгодно піздіти на Мелоні., але це не допоможе. Треба мати власну зброю. Хто відповів за продаж та знищення озброєння ВСУ з 1991 р? Та ніхто. Кравчук помер, Кучма недоторканий, прем'єри спкійно на пенсії. Але то минуле. А що зробив Зеленський, його Кабмін з 2019 по 2022 р.р? Тільки руйнував те що мало виготовлятися. То не треба казати, яка Мелоні дура. Своїх дурнів треба "лікувати"
показати весь коментар
27.05.2024 05:46 Відповісти
100%
Як кажуть знаючі люди ,навіть зараз наші виробники зброї не отримують держзамовлень...!
І якщо це правда- то це величезний триндець ...(
показати весь коментар
27.05.2024 09:32 Відповісти
Оскільки ви усі банкуєте, то чом би вам не заставити Україну воювати, стоячи на одній нозі, дивлячись одним оком та діючи однією рукою?
показати весь коментар
27.05.2024 05:57 Відповісти
італійською, поправлю Мелоні, якого біса ти за всіх розписуєшся
показати весь коментар
27.05.2024 06:00 Відповісти
Світ втратив розум.
Історія нікого не вчить.
показати весь коментар
27.05.2024 06:06 Відповісти
Йшов 1944 рік. США проти застосування наданої техніки і озброєння за територією СРСР
показати весь коментар
27.05.2024 06:08 Відповісти
Макарониха....А в свій час ця с...а в Київі розпиналася ,що українці мають повне право глушити врага на його території...
показати весь коментар
27.05.2024 07:12 Відповісти
Якби у нас була дієва дипломатія,не ьуло б зараз такої ритопики ..
показати весь коментар
27.05.2024 09:25 Відповісти
Висаділ би десант на Сіцілію і була б Народна Республіка Сіцилія і макарони втерлися і почали перемовини і віддали ще й південь.
показати весь коментар
27.05.2024 07:21 Відповісти
Хіба це не публічне визнання заходом домовленостей з путіним нищити Україну?
показати весь коментар
27.05.2024 08:10 Відповісти
Вона сказала, що «бути обережними», а не заборонила знищувати орків на московії!
Так що Зеленський, просто тягне кота за хвоста…. Своїм ниттям, тримайте мене семеро… дайте згоду … Раду у 2019 році розвалив набагато швидше, а тут, дивномне собі бейці…
показати весь коментар
27.05.2024 08:11 Відповісти
Пошла в жопу со своей осторожностью тупая дура.
показати весь коментар
27.05.2024 08:54 Відповісти
не має значення проти чого вона та інші західні політики проти. Це що забороняючий документ що має силу закону. Ізраїль теж звертає увагу на такі закиди? Наші хитрожопі можновладці виправдовують власну бездіяльність і саботаж тим що хтось там "проти".
показати весь коментар
27.05.2024 09:18 Відповісти
А найвеличніший тим часом їде до Іспанії...в Італію він явно не збирається...
Маємо ще один дипломатичний пройо...
показати весь коментар
27.05.2024 09:23 Відповісти
В тебе є сусід, який шмаляє тобі у вікна з рушниці. В тебе є, наприклад, кулемет, але використовувати його не можна, доки він не зайде до тебе в будинок. "Л" - логіка!
показати весь коментар
27.05.2024 09:25 Відповісти
ВСЕ БІЛЬШЕ І БІЛЬШЕ, НА ВИГЛЯД, ПОРЯДНИХ І ДРУЗІВ УКРАЇНИ , З ЧАСОМ ПОКАЗУЮТЬ ІСТИННУ СВОЮ СУТЬ ШЛЮХ, ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПУБЛІЧНОГО ДОМУ ,В ЯКОМУ УПРАВИТЕЛЬ, РАШИСТСЬКИЙ СУТИНЕР КУЙЛО -(Le puttane europee sono proprietà del magnaccia razzista кuilа)
показати весь коментар
27.05.2024 09:36 Відповісти
Україна не буде БИТИ по по Росії - вона просто запускатиме ракети - у дарунок.
Це дуже гарно
показати весь коментар
27.05.2024 09:37 Відповісти
Сергій Наумович
Уявимо. Друга світова війна. США постачають Кремлю дуже багато військової техніки та снарядів. Але за умови: жоден снаряд не має впасти на території Німеччини. Уявили?
показати весь коментар
27.05.2024 10:27 Відповісти
Політика Італії завжди була спрямована і нашим і вашим для забезпечення безпеки власного населення і території. Що в Україні є абсолютно відсутнім. Вона змія, але захищає свій виводок чим може. Я не виправдовую МелОні, але , УВАГА! в політичній мові " ми не підтримуємо" не означає "ми забороняємо". І то є послання українській владі. І знов АЛЕ! Я не впевнений що зеленські зі своєю природною обмеженністю сірої речовини розуміють ці тонкощі. І то є по-перше.
І по-друге: ...****, ( по іншому не можу почати) де мобілізація ВПК України?
Грім, сапсан, вільха, Нептун, та навіть той 1млн дронів ???! Де воно? І то враховуйте 3й рік війни !!!
Якби про цю УКРАЇНСЬКУ історію почули би бріти в 39 му році або німці в 44му вони просто розсміялися би в очі уряду УА, Раді Уа , МО УА і УкрОборонПрому. І то дійсно було би Розсміши Клоуна.
Так що маємо то що маємо панове. Часу ще небагато але він є.
показати весь коментар
27.05.2024 11:39 Відповісти
 
 