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Новини Війна
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В уряді Італії не підтримали ідею Столтенберга дозволити Україні бити по РФ західною зброєю

Італія не підтримує ідею дозволити Україні бити по РФ західною зброєю

В італійському уряді різко відреагували на ідею генсека НАТО Єнса Столтенберга, який закликав союзників дозволити Україні бити західною зброєю по військовим цілям на території Росії.

Про це пише агенція Ansa, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, незгоду з позицією генсека НАТО висловив віцепрем'єр-міністр Італії і лідер "Ліги" Маттео Сальвіні. Політик заявив, що "не може бути й мови про скасування заборони для Києва бити по РФ західною зброєю". Крім цього, Сальвіні виступив проти відправки італійських військ в Україну, побоюючись, що це може спровокувати Третю світову війну.

"Італія ні з ким не воює, і якщо було правильно допомогти Україні у військовому плані, то в той же час не може бути й мови про скасування заборони для Києва завдавати ударів по військових цілях в Росії. Так само, як я повторюю, що "Ліга" виступає проти відправки навіть одного солдата воювати в Україну. Ми хочемо миру, а не передпокою третьої світової війни", - йдеться у заяві віцепрем'єр-міністра Італії.

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Такої ж позиції дотримується і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Ми не відправимо італійського солдата в Україну, а військові інструменти, які надсилає Італія, використовуються всередині України, ми працюємо заради миру. Повідомлення, що надходять з Росії, також провокують гібридну війну, яка ведеться, але ми завжди повинні працювати заради миру і знижувати тон", - заявив італійський дипломат.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по військовим цілям на території РФ.

Нагадаємо, що раніше речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що уряд США не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

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Автор: 

Італія (1567) зброя (7451)


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Топ коментарі
+25
Уряд Італії схвалив руйнування та вбивства українців кацапами.
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25.05.2024 19:09
+16
"Італія ні з ким не воює".

Ідіоти, поки ви "ні з ким не воюєте", кацапи воюють з вами.
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25.05.2024 19:11
+14
Що б вже вас усіх кацапня ядеркою накрила, боягузливі покидьки! Може тоді вже почнеться Відродження!
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25.05.2024 19:22
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цікаво надто..."миротворці" гребані...
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25.05.2024 19:08 Відповісти
Уряд Італії схвалив руйнування та вбивства українців кацапами.
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25.05.2024 19:09 Відповісти
"Італія ні з ким не воює".

Ідіоти, поки ви "ні з ким не воюєте", кацапи воюють з вами.
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25.05.2024 19:11 Відповісти
Їм шось тіпа Епіцентру у Харкові треба зробити
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25.05.2024 20:29 Відповісти
Відкрийте "Лига Севера" в Вікіпедії. Подивиться на "Союзники и блоки". Вони с "Единая Россия", "Вперёд, Италия", "Альтернатива для Германии (АдГ)", Национальное объединение (Франция) М. Ле Пен, Австрийская партия свободы, ОПЗЖ брати на віки.
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25.05.2024 21:13 Відповісти
business as usual...

Орки можуть безкінечно обстрілювати українську територію, причому якоїсь адекватної відсічі не отримають
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25.05.2024 19:13 Відповісти
Скажіть їм шо ніхто в кацапів макаронами кидати не буде, хай заспокояться.
Італьянська зброя по рашці не битиме
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25.05.2024 19:16 Відповісти
лашары ми кантары ,одним словом ....
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25.05.2024 19:20 Відповісти
Що б вже вас усіх кацапня ядеркою накрила, боягузливі покидьки! Може тоді вже почнеться Відродження!
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25.05.2024 19:22 Відповісти
снова евроцирк...............................................................
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25.05.2024 19:28 Відповісти
а лучше иметь свое за три года сколько можно было сделать ракет что бы ******* кацапню а так одни сопли то байден не разрешает то писюн не стоит
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25.05.2024 19:35 Відповісти
А от цікаво - були у світовій історії прецеденти, коли країні надавали зброю і забороняли нею повноцінно користуватися???
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25.05.2024 19:37 Відповісти
Авжеж, тож не Італію *уйло бомбить.
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25.05.2024 19:38 Відповісти
Знаємо "друзів"(((
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25.05.2024 19:46 Відповісти
московітів треба знищувати як сарану, як вірус(((
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25.05.2024 19:49 Відповісти
Кожен думає тільки за свою дупу. Тому не знаю, чому комусь позиція Італіі не подобається.
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25.05.2024 20:05 Відповісти
Рішення стріляти по цілях рф повинен прийняти Зеленський.І ввести в дію.А далі-хай обговорюють,куди можна,та чим можна....Згодні-в одній залі,незгодні-в іншій....Іронія в тому що той хто давав зброю-і даватиме.А той хто не давав-теж не змінить свій статус.
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25.05.2024 20:06 Відповісти
добре уряду Італії, вони не ходять по "харківським "епіцентрам"", по яких луплять з території Московії і кацапською і північнокорейською і іранською зброєю , лицеміри сцикливі
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25.05.2024 20:07 Відповісти
Все через жопу лицемерия , да пусть кацапы куярят по Украине , но ни в коем случае не по России , , вы Шо нельзя, куйня.. Ни куя не пойму, нам нужна победа мы идем к победе ? или к терпиле ?????
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25.05.2024 20:26 Відповісти
Ну, сальвини дружбан *****. А вот Тальяни разочаровал. Хотя Мелони горой стоит за Украину. Посмотрим, что будет дальше. Её мнения я еще не слышала.
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25.05.2024 20:27 Відповісти
Італія живе своєю дольче вітою і їм начхати на якусь там Україну. Тим паче, що вони дуже ********** кацапів, а особливо їхню купівельну спроможність.
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25.05.2024 20:28 Відповісти
Що б вас, ***** фашиста, прилетіло!
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25.05.2024 20:31 Відповісти
Очередное сборище Орбанов
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25.05.2024 20:33 Відповісти
Краще б добровільно віддали москалям половину Італії з умовою, що москалі не будуть чіпати Україну
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25.05.2024 20:42 Відповісти
фашисти, що з них візьмеш !
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25.05.2024 20:43 Відповісти
Напомните какое дальнобойное оружие поставляет Италия,не говоря о том какое дальнобойное оружие вообще есть у Италии.
Тупо ********* ради внутриполитического пиара,ублюдки,на ваших итальянских пенсионеров и так никто не нападал и не собирался нападать, никто не будет прерывать итальянскую "фиесту", пейте вино и дудите в бубны...
Удары по рашистам могут наносится либо крылатыми ракетами либо атакамсы и хаймарсы,тут слово последние за США.
Может через пару лет допилят вильху ,а военные базы и склады на раше уже ждут прилетов
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25.05.2024 21:00 Відповісти
Всё допиляно. Но кацапы разбили Павлоградский МЗ, ЮМЗ, где была оснастка их. Если бы грёбаные европейцы позволили нам их делать на их территории...
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26.05.2024 14:19 Відповісти
В Італії свої геополітичні інтереси, в України - свої. Поки Україна не буде самодостатньою як ісраїль, ми завжди будемо від когось залежати. 10000 балістичних ракет на рік роблять нашу геополітичну позицію потужною. Відсутність власного виробництва ракет - це тотальна залежність від чиїхось геополітичних інтересів
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25.05.2024 21:16 Відповісти
Виродки.
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25.05.2024 21:36 Відповісти
Та ладно ,Столенберг був в курсі.
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25.05.2024 21:38 Відповісти
Сальвентий выбирался в 16 на бабки х-ла, за шо и слетел в 20 -м с министра МВД и вицепремьера.
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25.05.2024 21:44 Відповісти
там Палестина у центрі уваги! яка нхр війна в Україні!
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25.05.2024 22:00 Відповісти
Шандарахніть нарешті по Колизею бомбою аналогом КАБу. Заспівають всі фальцетом. Слово «фальцет» утворено від італійського «Falsetto» - помилковий.
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25.05.2024 22:00 Відповісти
Що не вистачає розуму щось переробити і написати виробник Україна.
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25.05.2024 22:30 Відповісти
1. Нічого іншого від макаронів я й не чекав.
2. Або ж до них дійшла черга бути *поганим поліцейським*.
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25.05.2024 23:45 Відповісти
фашистами були, фашистами лишилися
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26.05.2024 00:09 Відповісти
Я очень удивлен что заместитель-советник Президента США по национальной безопасностью , еще работает по совместительностью по защите безопасности Россий . Это он Дж.Суливан неразрешает удары по российским агресорам . Так вот почему сняли Патрушева с должности .... если невыполняет своих обязанности . США неразрешает ,США предупреждает про терористические вылазки ,а для Патрушего "трин -трава " хапает первых которые помешались на дороге,и громко кричит "терористы ". А при том Дж. Суливанв хороших отношениях с Ермаком.
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26.05.2024 01:34 Відповісти
За інформацією https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-krieg-weiteres-deutsches-iris-t-system-in-der-ukraine-angekommen-a-f38b6bc4-f8d7-45a1-9f52-5cc2c94c33e1 Der Spiegel , загалом ФРН передала Україні п'ять систем IRIS-T (чотири середньої дальності і одну - малої)
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26.05.2024 07:44 Відповісти
 
 