В уряді Італії не підтримали ідею Столтенберга дозволити Україні бити по РФ західною зброєю

В італійському уряді різко відреагували на ідею генсека НАТО Єнса Столтенберга, який закликав союзників дозволити Україні бити західною зброєю по військовим цілям на території Росії.

Про це пише агенція Ansa, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, незгоду з позицією генсека НАТО висловив віцепрем'єр-міністр Італії і лідер "Ліги" Маттео Сальвіні. Політик заявив, що "не може бути й мови про скасування заборони для Києва бити по РФ західною зброєю". Крім цього, Сальвіні виступив проти відправки італійських військ в Україну, побоюючись, що це може спровокувати Третю світову війну.

"Італія ні з ким не воює, і якщо було правильно допомогти Україні у військовому плані, то в той же час не може бути й мови про скасування заборони для Києва завдавати ударів по військових цілях в Росії. Так само, як я повторюю, що "Ліга" виступає проти відправки навіть одного солдата воювати в Україну. Ми хочемо миру, а не передпокою третьої світової війни", - йдеться у заяві віцепрем'єр-міністра Італії.

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Такої ж позиції дотримується і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Ми не відправимо італійського солдата в Україну, а військові інструменти, які надсилає Італія, використовуються всередині України, ми працюємо заради миру. Повідомлення, що надходять з Росії, також провокують гібридну війну, яка ведеться, але ми завжди повинні працювати заради миру і знижувати тон", - заявив італійський дипломат.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по військовим цілям на території РФ.

Нагадаємо, що раніше речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що уряд США не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

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