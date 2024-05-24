Шольц заявив, що не хоче "спекулювати" на тему застосування західної зброї по території Росії: "Ми маємо чіткі правила"
Союзники повинні посилити військову підтримку України, але про використання західної зброї по території Росії наразі не йдеться.
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній з прем’єр-міністром Португалії Луїсом Монтенегро пресконференції 24 травня в Берліні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ситуація в Україні далека від простої. Тому ми маємо докласти всіх зусиль для продовження та посилення військової підтримки України. Йдеться насамперед про системи ППО і відновлення сильно постраждалої енергетичної інфраструктури", - сказав Шольц.
На прохання прокоментувати дискусії в НАТО щодо можливості дозволити ЗСУ використовувати західну зброю для ударів по військових цілях на території Росії, глава уряду заявив, що не бачить жодного сенсу спекулювати на тему, хто, де, що запропонував.
"З моєї точки зору, набагато важливіше згадати про те, що ми маємо чіткі правила…", - підкреслив він, не деталізувавши, але очевидно маючи на увазі принцип недопущення втягування країн НАТО в пряму конфронтацією з Росією.
Німецький канцлер подякував Португалії за ту підтримку, яку вона надає Україні.
Монтенегро своєю чергою підкреслив, що "ця війна несе погані перспективи для Європи та світу", отже Португалія надає Україні політичну, економічну гуманітарну, а також військову підтримку пропорційну до своїх можливостей.
Він також зазначив, що для власної безпеки Португалія планує довести витрати на оборону до цільових 2% від ВВП до 2030 року.
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Очільник Кремля Владімір Путін готовий до "заморожування" війни в Україні та перемовин з приводу "припинення вогню", за результатами яких будуть визнані поточні лінії бойових дій. Про це агентству https://www.reuters.com/world/europe/putin-wants-ukraine-ceasefire-current-frontlines-sources-say-2024-05-24/ Reuters повідомили чотири російські джерела, додавши, що, на думку Путіна, успіхів у війні досі було "достатньо, щоб продати перемогу" російському народу.
Три співрозмовники, знайомі з дискусіями в оточенні очільника Кремля, сказали, що російський диктатор висловив "розчарування" невеликій групі радників з приводу "спроб Заходу завадити перемовинам". Так само він висловився про рішення президента України Володимира Зеленського https://zn.ua/ukr/POLITICS/rishennja-pro-vidmovu-vid-perehovoriv-z-putinim-je-ostatochnim-danilov-.html не вести переговорів з державою-терористкою.
Шкода, що нема нікого, хто б ****** цього Шольца по макітрі та пояснив йому, що таке пітєрскій недопалок та що чекає на Німеччину, якщо ми не встоїмо.
@AS74LifeNumber2
23 мая в 3 часа ночи орки-пограничники сняли 25 пограничных буев, которые Эстония установила для обозначения границы с рф на реке Нарва. Ну-ка, Байден
https://x.com/POTUS @POTUS
- как там про "Ни дюйма земли стран НАТО"?
То ти ковбаса чи ні?