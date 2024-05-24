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Новини Допомога Україні
2 019 21

Шольц заявив, що не хоче "спекулювати" на тему застосування західної зброї по території Росії: "Ми маємо чіткі правила"

Канцлер ФРН Олаф Шольц

Союзники повинні посилити військову підтримку України, але про використання західної зброї по території Росії наразі не йдеться.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній з прем’єр-міністром Португалії Луїсом Монтенегро пресконференції 24 травня в Берліні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ситуація в Україні далека від простої. Тому ми маємо докласти всіх зусиль для продовження та посилення військової підтримки України. Йдеться насамперед про системи ППО і відновлення сильно постраждалої енергетичної інфраструктури", - сказав Шольц.

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На прохання прокоментувати дискусії в НАТО щодо можливості дозволити ЗСУ використовувати західну зброю для ударів по військових цілях на території Росії, глава уряду заявив, що не бачить жодного сенсу спекулювати на тему, хто, де, що запропонував.

"З моєї точки зору, набагато важливіше згадати про те, що ми маємо чіткі правила…", - підкреслив він, не деталізувавши, але очевидно маючи на увазі принцип недопущення втягування країн НАТО в пряму конфронтацією з Росією.

Німецький канцлер подякував Португалії за ту підтримку, яку вона надає Україні.

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Монтенегро своєю чергою підкреслив, що "ця війна несе погані перспективи для Європи та світу", отже Португалія надає Україні політичну, економічну гуманітарну, а також військову підтримку пропорційну до своїх можливостей.

Він також зазначив, що для власної безпеки Португалія планує довести витрати на оборону до цільових 2% від ВВП до 2030 року.

Автор: 

зброя (7447) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+10
Перший раз в історії не можна використовувати зброю на території ворога, у них там взагалі вінегрет в голові?
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24.05.2024 16:33
+6
AS74 LIFE #2

@AS74LifeNumber2

23 мая в 3 часа ночи орки-пограничники сняли 25 пограничных буев, которые Эстония установила для обозначения границы с рф на реке Нарва. Ну-ка, Байден

https://x.com/POTUS @POTUS
- как там про "Ни дюйма земли стран НАТО"?
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24.05.2024 16:57
+5
зашуганий від народження.
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24.05.2024 16:34
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24.05.2024 16:32 Відповісти
Перший раз в історії не можна використовувати зброю на території ворога, у них там взагалі вінегрет в голові?
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24.05.2024 16:33 Відповісти
Ні, переважно гроші. І страх.
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24.05.2024 16:57 Відповісти
Сто раз и почти сразу печатал здесь про это! Мы не знаем такой войны за всю цивилизацию и историю где бы выбор оружия какого либо был запрещен, причем при обороне! Тогда это не война. И абсолютная тишина у нашей власти про это. Пример чуть иной, но США применила Яо наступая и побеждая. В 1 мировую немцы применили иприт в позиционной ситуации и химическое. Пока не восстановим тактическое Яо, мы будем обречены как народ и страна! Это стало окончательно ясно ещё с Тузлы. Другая тема--- а сможем ли или успеем? Похоже шанс такой потерян.
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25.05.2024 10:40 Відповісти
Значить потрібно імітувати що в нас є ядерна зброя, провести випробування, взірвати щось дуже велике, пофарбувати сс18 і всім розказувати що вона літає і несе ядерну зброю. Короче кажучи блефувати.
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25.05.2024 11:45 Відповісти
зашуганий від народження.
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24.05.2024 16:34 Відповісти
Поганий бізнесмен раз не хоче "спекулювати".
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24.05.2024 16:35 Відповісти
За словами джерел агентства, російський диктатор "розчарований" небажанням Києва вести перемовини з державою-терористкою.

Очільник Кремля Владімір Путін готовий до "заморожування" війни в Україні та перемовин з приводу "припинення вогню", за результатами яких будуть визнані поточні лінії бойових дій. Про це агентству https://www.reuters.com/world/europe/putin-wants-ukraine-ceasefire-current-frontlines-sources-say-2024-05-24/ Reuters повідомили чотири російські джерела, додавши, що, на думку Путіна, успіхів у війні досі було "достатньо, щоб продати перемогу" російському народу.

Три співрозмовники, знайомі з дискусіями в оточенні очільника Кремля, сказали, що російський диктатор висловив "розчарування" невеликій групі радників з приводу "спроб Заходу завадити перемовинам". Так само він висловився про рішення президента України Володимира Зеленського https://zn.ua/ukr/POLITICS/rishennja-pro-vidmovu-vid-perehovoriv-z-putinim-je-ostatochnim-danilov-.html не вести переговорів з державою-терористкою.
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24.05.2024 16:37 Відповісти
Твої правила гнилі, Шольцику
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24.05.2024 16:46 Відповісти
Правила з гопником не працюють.

Шкода, що нема нікого, хто б ****** цього Шольца по макітрі та пояснив йому, що таке пітєрскій недопалок та що чекає на Німеччину, якщо ми не встоїмо.
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24.05.2024 16:55 Відповісти
AS74 LIFE #2

@AS74LifeNumber2

23 мая в 3 часа ночи орки-пограничники сняли 25 пограничных буев, которые Эстония установила для обозначения границы с рф на реке Нарва. Ну-ка, Байден

https://x.com/POTUS @POTUS
- как там про "Ни дюйма земли стран НАТО"?
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24.05.2024 16:57 Відповісти
ну не починати ж війну через ті буї
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24.05.2024 23:37 Відповісти
Шольц, зміни правила, бо твої обісрані памперси тобі вже не допоможуть у боротьбі з пуйлом. Ну, якщо ти дійсно намагаєшся з ним воювати.
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24.05.2024 17:11 Відповісти
Шольц заявив, що не хоче "спекулювати" на тему застосування західної зброї по території Росії: "Ми маємо чіткі ДОМОВЛЕНОСТІ З КУЙЛОМ Б КОТРІ НИМ І ПРОФІНАНСОВАНІ "
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24.05.2024 17:19 Відповісти
Шольц ни шагу не ступит без дозволения Вашингтона. Почему Эммануель не берет на себя инициативу по ударам, вот это вопрос.
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24.05.2024 17:29 Відповісти
Шольц ни шагу не ступит без дозволения куйла.Так правильно
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24.05.2024 22:13 Відповісти
Що таке "чіткі правила" соплі Шольца і де можна їх побачити?
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24.05.2024 17:30 Відповісти
Шольц!
То ти ковбаса чи ні?
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24.05.2024 17:30 Відповісти
Типова логіка європейських соціал-демократів.
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24.05.2024 18:27 Відповісти
зрозуміло, ходить виключно в лоток
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24.05.2024 20:39 Відповісти
 
 