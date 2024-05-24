Шольц заявив, що не хоче "спекулювати" на тему застосування західної зброї по території Росії: "Ми маємо чіткі правила"

Союзники повинні посилити військову підтримку України, але про використання західної зброї по території Росії наразі не йдеться.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній з прем’єр-міністром Португалії Луїсом Монтенегро пресконференції 24 травня в Берліні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ситуація в Україні далека від простої. Тому ми маємо докласти всіх зусиль для продовження та посилення військової підтримки України. Йдеться насамперед про системи ППО і відновлення сильно постраждалої енергетичної інфраструктури", - сказав Шольц.

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На прохання прокоментувати дискусії в НАТО щодо можливості дозволити ЗСУ використовувати західну зброю для ударів по військових цілях на території Росії, глава уряду заявив, що не бачить жодного сенсу спекулювати на тему, хто, де, що запропонував.

"З моєї точки зору, набагато важливіше згадати про те, що ми маємо чіткі правила…", - підкреслив він, не деталізувавши, але очевидно маючи на увазі принцип недопущення втягування країн НАТО в пряму конфронтацією з Росією.

Німецький канцлер подякував Португалії за ту підтримку, яку вона надає Україні.

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Монтенегро своєю чергою підкреслив, що "ця війна несе погані перспективи для Європи та світу", отже Португалія надає Україні політичну, економічну гуманітарну, а також військову підтримку пропорційну до своїх можливостей.

Він також зазначив, що для власної безпеки Португалія планує довести витрати на оборону до цільових 2% від ВВП до 2030 року.