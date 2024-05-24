Греція аналізує нові та старі запити України щодо військової допомоги, - ЗМІ

На тлі нового російського наступу в Україні у Греції вивчають список старих та нових запитів Києва про військову допомогу з резервів Збройних сил Греції. Ідеться про системи Patriot і С-300, запчастини до винищувачів F-16, протикорабельні системи Harpoon.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ, повідомляє грецьке видання Ekathimerini.

Як зазначається, Греція зобов'язалася продовжувати надавати допомогу Україні доти, доки це не матиме негативного впливу на стримувальну силу грецьких збройних сил. Тобто Афіни не будуть надавати зенітні системи до того, як вони будуть замінені на нові.

Що запросила Україна?

Нові запити Києва адресовані всім партнерам НАТО, які надають матеріальну підтримку Україні.

Серед запитів, що стосуються Греції, - ракети й реактивні снаряди для зенітних систем, системи Patriot і С-300, запчастини до винищувачів F-16 і, за можливості, самі F-16, ракетні установки РМ-70, інженерне обладнання, протикорабельні системи Harpoon, артилерійські снаряди (калібру 155, 152, 122 і 102 мм), а також мінометні й танкові снаряди (калібру 125, 120, 105, 30, 35 і 40 мм).

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Видання зауважило, що й Україна, і її союзники шукають рішення, які допоможуть посилити потенціал Києва.

Серед таких рішень – передача зенітних боєприпасів, наявних у Греції, для використання в системах, які вже є у розпорядженні українців.

Крім того, до вже наданої зброї та боєприпасів, Афіни вже використовують метод міждержавних контрактів зі США та Чехією, які закуповують боєприпаси та інші матеріали за дорученням Києва коштом бюджету Міністерства оборони Греції.

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Загальна позитивна атмосфера між Афінами та Києвом була підтверджена в четвер під час телефонної розмови між прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом та президентом України Володимиром Зеленським.

Міцотакіс підтвердив незмінну підтримку Греції, прийнявши запрошення Зеленського взяти участь у Саміті миру щодо України, яка відбудеться 15 та 16 червня на курорті Бургеншток у Швейцарії. Міцотакіс також підтвердив підтримку Грецією європейського курсу України після відповідних рішень Європейської Ради у грудні минулого року.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Греція відмовляється передавати Україні системи протиповітряної оборони Patriot, не зважаючи на тиск з боку Євросоюзу.

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