УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9887 відвідувачів онлайн
Новини
2 800 8

Міністр оборони Греції заперечує, що його країна таємно відправила в Україну 250 контейнерів з озброєнням

Міноборони Греції заперечує таємні поставки зброї Україні

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас у четвер, 14 травня, спростував повідомлення ЗМІ про те, що Греція таємно направила в Україну 250 контейнерів з озброєнням. Раніше така інформація з’явилася у грецькій газеті Efimeritha ton Syntakton.

Про це пише Ekathimerini, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначаться, що Греція постачала Україні зброю та боєприпаси упродовж останніх двох років. Проте країна пояснила, що не може передавати зброю, яка є критично важливою для її оборони. Греція вже надала або безпосередньо, або через продаж Чехії гармати калібру 155 і 203 мм, а також велику кількість снарядів.

"Ми не приховували, кому і що ми продаємо в рамках міжнародних угод країни. Ми продаємо застарілі матеріали до Чехії та США, заощаджуючи при цьому ресурси, враховуючи, що тільки знищення цих матеріалів перевищило б 100 мільйонів євро", - заявив міністр оборони країни під час дебатів у парламенті щодо законопроєкту про створення Центру оборонних інновацій.

Читайте також: Греція надаватиме військову допомогу Україні через Чехію

Дендіас також заявив, що "ніякої передачі зброї Україні немає".

Раніше газета Efimeritha ton Syntakton написала у своєму матеріалі, що грецьку зброю і боєприпаси таємно перевозять залізницею через Румунію в контейнерах. Видання заявляло, що Греція  таємно відправила в Україну 250 контейнерів з озброєнням.

Читайте також: Греція передасть Україні свої системи Patriot під "гарантії" США, - ЗМІ

До слова, раніше прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити європейську систему протиповітряної оборони на зразок "Залізного купола", як в Ізраїлі.

Автор: 

Греція (599) зброя (7435) Дендіас Нікос (7)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І шо? Він так говорить наче це щось хороше.
показати весь коментар
16.05.2024 16:41 Відповісти
То він, щось сплутав з контейнерами ГумДопомоги…
В ОПУ, можуть цепідтвердити …
показати весь коментар
16.05.2024 16:42 Відповісти
все застарелое нам давайте, особенно снаряды
показати весь коментар
16.05.2024 16:45 Відповісти
Правільна-ета нє ми нас там нєт,всьо купілі в ваєнторгє...
показати весь коментар
16.05.2024 16:46 Відповісти
А якщо і передав то що? Скличете беззубий радбез? Чи кацапи поверещать?
показати весь коментар
16.05.2024 17:06 Відповісти
До кінця війни ми утилізуємо по кацапах всі світові запаси застарілої совкової зброї і всі партнери переозброяться на нове та *******. А от ми напевно залишимось з тим що вціліє, але без снарядів.
показати весь коментар
16.05.2024 17:24 Відповісти
..никто не видел,никто не знает..Никто ни кому ничего не давал...А если и давали,то это их дело...
показати весь коментар
17.05.2024 08:23 Відповісти
 
 