Міністр оборони Греції заперечує, що його країна таємно відправила в Україну 250 контейнерів з озброєнням

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас у четвер, 14 травня, спростував повідомлення ЗМІ про те, що Греція таємно направила в Україну 250 контейнерів з озброєнням. Раніше така інформація з’явилася у грецькій газеті Efimeritha ton Syntakton.

Про це пише Ekathimerini, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначаться, що Греція постачала Україні зброю та боєприпаси упродовж останніх двох років. Проте країна пояснила, що не може передавати зброю, яка є критично важливою для її оборони. Греція вже надала або безпосередньо, або через продаж Чехії гармати калібру 155 і 203 мм, а також велику кількість снарядів.

"Ми не приховували, кому і що ми продаємо в рамках міжнародних угод країни. Ми продаємо застарілі матеріали до Чехії та США, заощаджуючи при цьому ресурси, враховуючи, що тільки знищення цих матеріалів перевищило б 100 мільйонів євро", - заявив міністр оборони країни під час дебатів у парламенті щодо законопроєкту про створення Центру оборонних інновацій.

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Дендіас також заявив, що "ніякої передачі зброї Україні немає".

Раніше газета Efimeritha ton Syntakton написала у своєму матеріалі, що грецьку зброю і боєприпаси таємно перевозять залізницею через Румунію в контейнерах. Видання заявляло, що Греція таємно відправила в Україну 250 контейнерів з озброєнням.

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До слова, раніше прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити європейську систему протиповітряної оборони на зразок "Залізного купола", як в Ізраїлі.