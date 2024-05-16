Министр обороны Греции отрицает, что его страна тайно отправила в Украину 250 контейнеров с вооружением

Министр обороны Греции Никос Дендиас в четверг, 14 мая, опроверг сообщения СМИ о том, что Греция тайно отправила в Украину 250 контейнеров с вооружением. Ранее такая информация появилась в греческой газете Efimeritha ton Syntakton.

Об этом пишет Ekathimerini, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Греция поставляла Украине оружие и боеприпасы на протяжении последних двух лет. Однако страна объяснила, что не может передавать оружие, которое является критически важным для ее обороны. Греция уже предоставила - или непосредственно, или через продажу Чехии, пушки калибра 155 и 203 мм, а также большое количество снарядов.

"Мы не скрывали, кому и что продаем в рамках международных соглашений страны. Мы продаем устаревшие материалы в Чехию и США, экономя при этом ресурсы, учитывая, что только уничтожение этих материалов превысило бы 100 миллионов евро", - заявил министр обороны страны во время дебатов в парламенте по законопроекту о создании Центра оборонных инноваций.

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Дендиас также заявил, что "никакой передачи оружия Украине нет".

Ранее газета Efimeritha ton Syntakton написала в своем материале, что греческое оружие и боеприпасы тайно перевозят по железной дороге через Румынию в контейнерах. Издание заявляло, что Греция тайно отправила в Украину 250 контейнеров с вооружением.

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К слову, ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать европейскую систему противовоздушной обороны наподобие "Железного купола", как в Израиле.