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Министр обороны Греции отрицает, что его страна тайно отправила в Украину 250 контейнеров с вооружением

Міноборони Греції заперечує таємні поставки зброї Україні

Министр обороны Греции Никос Дендиас в четверг, 14 мая, опроверг сообщения СМИ о том, что Греция тайно отправила в Украину 250 контейнеров с вооружением. Ранее такая информация появилась в греческой газете Efimeritha ton Syntakton.

Об этом пишет Ekathimerini, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Греция поставляла Украине оружие и боеприпасы на протяжении последних двух лет. Однако страна объяснила, что не может передавать оружие, которое является критически важным для ее обороны. Греция уже предоставила - или непосредственно, или через продажу Чехии, пушки калибра 155 и 203 мм, а также большое количество снарядов.

"Мы не скрывали, кому и что продаем в рамках международных соглашений страны. Мы продаем устаревшие материалы в Чехию и США, экономя при этом ресурсы, учитывая, что только уничтожение этих материалов превысило бы 100 миллионов евро", - заявил министр обороны страны во время дебатов в парламенте по законопроекту о создании Центра оборонных инноваций.

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Дендиас также заявил, что "никакой передачи оружия Украине нет".

Ранее газета Efimeritha ton Syntakton написала в своем материале, что греческое оружие и боеприпасы тайно перевозят по железной дороге через Румынию в контейнерах. Издание заявляло, что Греция тайно отправила в Украину 250 контейнеров с вооружением.

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К слову, ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать европейскую систему противовоздушной обороны наподобие "Железного купола", как в Израиле.

Автор: 

Греция (723) оружие (10198) Дендиас Никос (5)


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І шо? Він так говорить наче це щось хороше.
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16.05.2024 16:41 Ответить
То він, щось сплутав з контейнерами ГумДопомоги…
В ОПУ, можуть цепідтвердити …
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16.05.2024 16:42 Ответить
все застарелое нам давайте, особенно снаряды
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16.05.2024 16:45 Ответить
Правільна-ета нє ми нас там нєт,всьо купілі в ваєнторгє...
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16.05.2024 16:46 Ответить
А якщо і передав то що? Скличете беззубий радбез? Чи кацапи поверещать?
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16.05.2024 17:06 Ответить
До кінця війни ми утилізуємо по кацапах всі світові запаси застарілої совкової зброї і всі партнери переозброяться на нове та *******. А от ми напевно залишимось з тим що вціліє, але без снарядів.
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16.05.2024 17:24 Ответить
..никто не видел,никто не знает..Никто ни кому ничего не давал...А если и давали,то это их дело...
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17.05.2024 08:23 Ответить
 
 