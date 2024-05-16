Греция предложила создать европейскую систему ПВО по образцу израильского "Железного купола"
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать европейскую систему противовоздушной обороны наподобие "Железного купола", как в Израиле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinite.
Мицотакис отметил необходимость единой оборонной стратегии для всей Европы, чтобы защититься от потенциальных угроз.
Он также сказал о важности коллективного использования европейских ресурсов для обеспечения ПВО для каждой страны-члена, независимо от их национальных бюджетов.
В то же время министр обороны Греции Никос Дендиас поддержал Мицотакиса, подчеркнув срочность внедрения такого оборонного механизма во всей Европе.
Дендиас отметил, что необходима подготовка к потенциальным полномасштабным атакам с применением дронов и ракет, подчеркнув важность проактивных оборонительных стратегий.
Глава Минобороны добавил, что в бюджетной программе Греции до 2030 года выделены средства на поддержку этой инициативы.
Напомним, ранее премьер Польши Дональд Туск и его датская коллега Метте Фредериксен обсудили возможность создания "железного купола" для защиты Европы от воздушных атак.
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