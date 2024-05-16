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Греция предложила создать европейскую систему ПВО по образцу израильского "Железного купола"

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать европейскую систему противовоздушной обороны наподобие "Железного купола", как в Израиле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinite.

Мицотакис отметил необходимость единой оборонной стратегии для всей Европы, чтобы защититься от потенциальных угроз.

Он также сказал о важности коллективного использования европейских ресурсов для обеспечения ПВО для каждой страны-члена, независимо от их национальных бюджетов.

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В то же время министр обороны Греции Никос Дендиас поддержал Мицотакиса, подчеркнув срочность внедрения такого оборонного механизма во всей Европе.

Дендиас отметил, что необходима подготовка к потенциальным полномасштабным атакам с применением дронов и ракет, подчеркнув важность проактивных оборонительных стратегий.

Глава Минобороны добавил, что в бюджетной программе Греции до 2030 года выделены средства на поддержку этой инициативы.

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Напомним, ранее премьер Польши Дональд Туск и его датская коллега Метте Фредериксен обсудили возможность создания "железного купола" для защиты Европы от воздушных атак.

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Греция (723) Европа (1833) ПВО (2707)


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Может вам помочь с тестированием надо?
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16.05.2024 15:27 Ответить
з такими "героями" як Орбан і Фіцо створите...
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16.05.2024 15:28 Ответить
схоже, пан взагалі не розуміє принцип дії того купола та скільки їх знадобиться для Європи... вся економика на них буде працювати... для балістики та ракет там інші системи працюють...
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16.05.2024 15:45 Ответить
Він тупий пропонуючи створити щось на кшталт "Залізного куполу" для країн ЄС бо те що можливо для дуже малої по площі країни неможливо зробити для половини європейського континенту. Це неймовірне за обсягом витрачання грошей не тільки на необхідне для цього озброєння, а й на утримання його та обслуговуючий персонал для нього. До того ж якщо у Ізраїлі цей "купол" протистоіть доволі примітивним ракетам бойовиків, то для відбиття дронів-камікадзе або крилатих та балістичних ракет із радіусом дії у тисячі км у доволі великій кількості він протистояти не в змозі! Як завжди, ті хто робить найменший вклад у загальну безпеку в межах НАТО або ЄС пропонує найграндіозніші проекти аби чогось надбати ЗА ЧУЖИЙ КОШТ. Навіть рашисти не погрожували Греції хоча б словом і не обіцяли через пропагандонів "стерти" Афіни ядеркою або ще чимось. Ну а Туреччина з котрою вони ніяк не поділять Кіпр є таким же членом НАТО як і сама Греція, тож нападати один на одного не будуть!!!
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16.05.2024 16:00 Ответить
Це відмазка - шоб Украіні не надавати
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16.05.2024 16:05 Ответить
За чиї кошти він пропонує ? За світові ? Чи з марсіянами розділять долю інвестицій ? І цікаво від кого вони збираються захищатись ? Якщо від *****, то краще того просто ЗНЕШКОДИТИ. Дешевше буде.
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16.05.2024 16:21 Ответить
 
 