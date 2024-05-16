Греция предложила создать европейскую систему ПВО по образцу израильского "Железного купола"

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать европейскую систему противовоздушной обороны наподобие "Железного купола", как в Израиле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinite.

Мицотакис отметил необходимость единой оборонной стратегии для всей Европы, чтобы защититься от потенциальных угроз.

Он также сказал о важности коллективного использования европейских ресурсов для обеспечения ПВО для каждой страны-члена, независимо от их национальных бюджетов.

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В то же время министр обороны Греции Никос Дендиас поддержал Мицотакиса, подчеркнув срочность внедрения такого оборонного механизма во всей Европе.

Дендиас отметил, что необходима подготовка к потенциальным полномасштабным атакам с применением дронов и ракет, подчеркнув важность проактивных оборонительных стратегий.

Глава Минобороны добавил, что в бюджетной программе Греции до 2030 года выделены средства на поддержку этой инициативы.

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Напомним, ранее премьер Польши Дональд Туск и его датская коллега Метте Фредериксен обсудили возможность создания "железного купола" для защиты Европы от воздушных атак.