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Rheinmetall планирует создать в Украине предприятие, которое будет производить системы ПВО

Rheinmetall виготовлятиме системи ППО в Україні

Германский концерн Rheinmetall планирует создание предприятия по производству ПВО в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

Так, концерн планирует создать еще одно совместное предприятие в Украине в сфере противовоздушной обороны.

Паппергер также заявил, что с мая по сентябрь Украине поставят 40 единиц бронетехники Marder 1A3.

Ранее сообщалось, что германский оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре завода, на которых будут производить снаряды, военную технику и системы ПВО.

Читайте: Rheinmetall поставит в Украину "сотни тысяч" боеприпасов, в том числе прототипы артснарядов с дальностью 100 км, - гендиректор Паппергер

Автор: 

ПВО (2705) Rheinmetall (78)


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Петріоти? - бо інше, як шмигалик казав, ми вже понавиробляли і дронів i ребів і... - хоч на імпорт...
а мін скільки? - нема куди складати....
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16.05.2024 10:53 Ответить
Рейнметал Пертріоти не робить. Робить Скайнекс наприклад.
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16.05.2024 10:56 Ответить
от і я думаю нафіга шмигалик брехав...
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16.05.2024 11:02 Ответить
Це очередне « Бла-бла-бла»!

Колись… щось… вони планують…

Шольц проти діевоі допомоги Україні- Таурусів не дае. Леопарди 2 не дае. ППО не дае. Навіть заморожені кацапськи гроші не хоче витрачати на Україну.

Подаійна мораль Меркель/Шольця диве та прдовжуеться.
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16.05.2024 15:29 Ответить
Перше--такі повідомлення вже були раніе і Друге--для чого базікати те чого ще довго не буде і останнє--таке повідомлення може робити або дурень або ворог А можливо це інформація для фсб згідно з домовленістю.
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16.05.2024 11:09 Ответить
Дев'ять місяців тому було повідомлення про плани BAE Systems створення в Україні підприємства по виробництву гармат L 119. Люди до сих пір ждуть від України контракту і грошей. Тому при подібних заявах, як у цій статті, завжди треба вказувати яка доля України у фінансуванні, а то виглядає як закордонний приватник за свій рахунок буде все робити.

І друге, не пишіть про плани щось зробити після війни. Не на часі.
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16.05.2024 13:33 Ответить
Цей концерн з німетччини працюе тільки за гроші! Украінськи або міжнародних спонсорів.

Ніякоі благодійності та гуманізму-мета тупо заробити на Україні.

Виникае питання, а чи потрібна Україна робити німцям подарунки-преференції?

Може требо закладати в базу розвитку Україну ні німецькі заводи, а інших , більш діевих союзників-США, Британії, Франції…?

А німці Незай стоять у черзі…
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16.05.2024 15:37 Ответить
 
 