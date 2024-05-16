Rheinmetall планирует создать в Украине предприятие, которое будет производить системы ПВО

Германский концерн Rheinmetall планирует создание предприятия по производству ПВО в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

Так, концерн планирует создать еще одно совместное предприятие в Украине в сфере противовоздушной обороны.

Паппергер также заявил, что с мая по сентябрь Украине поставят 40 единиц бронетехники Marder 1A3.

Ранее сообщалось, что германский оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре завода, на которых будут производить снаряды, военную технику и системы ПВО.

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