Rheinmetall планирует создать в Украине предприятие, которое будет производить системы ПВО
Германский концерн Rheinmetall планирует создание предприятия по производству ПВО в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.
Так, концерн планирует создать еще одно совместное предприятие в Украине в сфере противовоздушной обороны.
Паппергер также заявил, что с мая по сентябрь Украине поставят 40 единиц бронетехники Marder 1A3.
Ранее сообщалось, что германский оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре завода, на которых будут производить снаряды, военную технику и системы ПВО.
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а мін скільки? - нема куди складати....
Колись… щось… вони планують…
Шольц проти діевоі допомоги Україні- Таурусів не дае. Леопарди 2 не дае. ППО не дае. Навіть заморожені кацапськи гроші не хоче витрачати на Україну.
Подаійна мораль Меркель/Шольця диве та прдовжуеться.
І друге, не пишіть про плани щось зробити після війни. Не на часі.
Ніякоі благодійності та гуманізму-мета тупо заробити на Україні.
Виникае питання, а чи потрібна Україна робити німцям подарунки-преференції?
Може требо закладати в базу розвитку Україну ні німецькі заводи, а інших , більш діевих союзників-США, Британії, Франції…?
А німці Незай стоять у черзі…