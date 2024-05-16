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Rheinmetall планує створити в Україні підприємство, яке вироблятиме системи ППО

Rheinmetall виготовлятиме системи ППО в Україні

Німецький концерн Rheinmetall планує створення підприємства з виробництва ППО в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

Так, концерн планує створити ще одне спільне підприємство в Україні у сфері протиповітряної оборони.

Паппергер також заявив, що з травня по вересень Україні поставлять 40 одиниць бронетехніки Marder 1A3.

Раніше повідомлялось, що німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, на яких виготовлятимуть снаряди, військову техніку та системи ППО.

Читайте: Rheinmetall поставить в Україну "сотні тисяч" боєприпасів, зокрема прототипи артснарядів з дальністю 100 км, - гендиректор Паппергер

Автор: 

ППО (3142) Rheinmetall (117)


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Петріоти? - бо інше, як шмигалик казав, ми вже понавиробляли і дронів i ребів і... - хоч на імпорт...
а мін скільки? - нема куди складати....
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16.05.2024 10:53 Відповісти
Рейнметал Пертріоти не робить. Робить Скайнекс наприклад.
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16.05.2024 10:56 Відповісти
от і я думаю нафіга шмигалик брехав...
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16.05.2024 11:02 Відповісти
Це очередне « Бла-бла-бла»!

Колись… щось… вони планують…

Шольц проти діевоі допомоги Україні- Таурусів не дае. Леопарди 2 не дае. ППО не дае. Навіть заморожені кацапськи гроші не хоче витрачати на Україну.

Подаійна мораль Меркель/Шольця диве та прдовжуеться.
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16.05.2024 15:29 Відповісти
Перше--такі повідомлення вже були раніе і Друге--для чого базікати те чого ще довго не буде і останнє--таке повідомлення може робити або дурень або ворог А можливо це інформація для фсб згідно з домовленістю.
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16.05.2024 11:09 Відповісти
Дев'ять місяців тому було повідомлення про плани BAE Systems створення в Україні підприємства по виробництву гармат L 119. Люди до сих пір ждуть від України контракту і грошей. Тому при подібних заявах, як у цій статті, завжди треба вказувати яка доля України у фінансуванні, а то виглядає як закордонний приватник за свій рахунок буде все робити.

І друге, не пишіть про плани щось зробити після війни. Не на часі.
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16.05.2024 13:33 Відповісти
Цей концерн з німетччини працюе тільки за гроші! Украінськи або міжнародних спонсорів.

Ніякоі благодійності та гуманізму-мета тупо заробити на Україні.

Виникае питання, а чи потрібна Україна робити німцям подарунки-преференції?

Може требо закладати в базу розвитку Україну ні німецькі заводи, а інших , більш діевих союзників-США, Британії, Франції…?

А німці Незай стоять у черзі…
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16.05.2024 15:37 Відповісти
 
 