Rheinmetall планує створити в Україні підприємство, яке вироблятиме системи ППО
Німецький концерн Rheinmetall планує створення підприємства з виробництва ППО в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.
Так, концерн планує створити ще одне спільне підприємство в Україні у сфері протиповітряної оборони.
Паппергер також заявив, що з травня по вересень Україні поставлять 40 одиниць бронетехніки Marder 1A3.
Раніше повідомлялось, що німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, на яких виготовлятимуть снаряди, військову техніку та системи ППО.
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а мін скільки? - нема куди складати....
Колись… щось… вони планують…
Шольц проти діевоі допомоги Україні- Таурусів не дае. Леопарди 2 не дае. ППО не дае. Навіть заморожені кацапськи гроші не хоче витрачати на Україну.
Подаійна мораль Меркель/Шольця диве та прдовжуеться.
І друге, не пишіть про плани щось зробити після війни. Не на часі.
Ніякоі благодійності та гуманізму-мета тупо заробити на Україні.
Виникае питання, а чи потрібна Україна робити німцям подарунки-преференції?
Може требо закладати в базу розвитку Україну ні німецькі заводи, а інших , більш діевих союзників-США, Британії, Франції…?
А німці Незай стоять у черзі…