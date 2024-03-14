Щонайменше чотири заводи планує побудувати в Україні німецький концерн Rheinmetall

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, на яких виготовлятимуть снаряди, військову техніку та системи ППО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

За його словами, очікується, що заводи Rheinmetall в Україні виготовлятимуть снаряди, військову техніку та системи протиповітряної оборони.

"Україна зараз є для нас важливим партнером, і ми бачимо потенціал від двох до трьох мільярдів євро (продажів. - Ред.) на рік", - зазначив Паппергер.

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Також він розповів, що у середньостроковій перспективі Rheinmetall розраховує виробляти "1,1 млн 155-мм снарядів", які необхідні для артилерії, на всіх своїх підприємствах.

Концерн розраховує виробити 700 000 снарядів у 2025 році та до 500 000 цього року.

Раніше повідомлялося, що у Мюнхені підписано меморандум про виробництво в Україні боєприпасів німецьким концерном Rheinmetall.

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