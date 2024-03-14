Щонайменше чотири заводи планує побудувати в Україні німецький концерн Rheinmetall
Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, на яких виготовлятимуть снаряди, військову техніку та системи ППО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.
За його словами, очікується, що заводи Rheinmetall в Україні виготовлятимуть снаряди, військову техніку та системи протиповітряної оборони.
"Україна зараз є для нас важливим партнером, і ми бачимо потенціал від двох до трьох мільярдів євро (продажів. - Ред.) на рік", - зазначив Паппергер.
Також він розповів, що у середньостроковій перспективі Rheinmetall розраховує виробляти "1,1 млн 155-мм снарядів", які необхідні для артилерії, на всіх своїх підприємствах.
Концерн розраховує виробити 700 000 снарядів у 2025 році та до 500 000 цього року.
Раніше повідомлялося, що у Мюнхені підписано меморандум про виробництво в Україні боєприпасів німецьким концерном Rheinmetall.
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Думаю вони легко знайдуть землю під споруди.
дуже паскудне враження, маю вам сказати: від прохідної до будівель з протилежної сторони наш "флагман високотехнологічного ВПК" весь подовбаний і закопчений
І це при супєр-пупєр західному ППО!
Єдиний варіант - будувати глибоко в тунелях
дай Бог що працює, але робітники там реально Герої
тому й існував Договір на заборону створення стратегічного ППО під час холодної війни - аби не бавитись в дурну безпеку
Зауважу, однак, що на сьогоднішній день заводи легко можна будувати й під землею, навіть в полі. Було б тільки бажання. В нас масово будуються усіляки ЖК, ТЦ тощо під котрі з легкістю розкривають величезні котловани. Але побудувати в тому котловані цех, виявляється - вже "проблема".
Це вже не кажучи за будівництво в горах. Або використання для подібного будівництва вироблених кар'єрів, котрих в нас величезна маса.
Це не рахуючи величезної кількості занедбаний бункерів та підземних заводів часів срср.
Будуй - не хочу. Було б тільки бажання, справжнє. Ну а як зверху ще й ППО/ПРО прикрити - взагалі казка буде.
Доречи, 80 років тому, під час 2-ї Світової, та ж таки Німеччина, за пару років побудували сотні заводів під землею, і її при цьому, весь час бомбардували. І Німеччина була сама, і техніки, такої як зараз ми маємо, в Німеччини не було.
Кирило Тимошенко вже на місці, дєрьмак в курсі, офшори в очикуванні...
І кацапи не мають знати місцезнаходження заводу
Але в нас такий народ що беруть знімають і кидають в інтернет
Теж саме знімають коли є прильоти
Для чого це робити ?
Тому звільнення таке ускладнене
Бо окрім кацапів ще внутрішні вороги є, які раді Росії
підриви інфраструктури
Зауважу, однак, що на сьогоднішній день заводи легко можна будувати й під землею, навіть в полі. Було б тільки бажання. В нас масово будуються усіляки ЖК, ТЦ тощо під котрі з легкістю розкривають величезні котловани. Але побудувати в тому котловані цех, виявляється - вже "проблема".
Це вже не кажучи за будівництво в горах. Або використання для подібного будівництва вироблених кар'єрів, котрих в нас величезна маса.
Це не рахуючи величезної кількості занедбаний бункерів та підземних заводів часів срср.
Будуй - не хочу. Було б тільки бажання, справжнє. Ну а як зверху ще й ППО/ПРО прикрити - взагалі казка буде.
Доречи, 80 років тому, під час 2-ї Світової, та ж таки Німеччина, за пару років побудували сотні заводів під землею, і її при цьому, весь час бомбардували. І Німеччина була сама, і техніки, такої як зараз ми маємо, в Німеччини не було. А проти Німеччини - воював весь світ.
Кацапське лайно, ти хоч знаєш, що заводи можна побудувати підземні?!
Зауважу, однак, що на сьогоднішній день заводи легко можна будувати й під землею, навіть в полі. Було б тільки бажання. В нас масово будуються усіляки ЖК, ТЦ тощо під котрі з легкістю розкривають величезні котловани. Але побудувати в тому котловані цех, виявляється - вже "проблема".
Це вже не кажучи за будівництво в горах. Або використання для подібного будівництва вироблених кар'єрів, котрих в нас величезна маса.
Це не рахуючи величезної кількості занедбаний бункерів та підземних заводів часів срср.
Будуй - не хочу. Було б тільки бажання, справжнє. Ну а як зверху ще й ППО/ПРО прикрити - взагалі казка буде.
Доречи, 80 років тому, під час 2-ї Світової, та ж таки Німеччина, за пару років побудували сотні заводів під землею, і її при цьому, весь час бомбардували. І Німеччина була сама, і техніки, такої як зараз ми маємо, в Німеччини не було.А проти Німеччини воював весь світ. Отак от.
А (про)російський подляківський бот під американським ip із своєю наглою примітивною брехнею - йде на➡️.