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Щонайменше чотири заводи планує побудувати в Україні німецький концерн Rheinmetall

rheinmetall

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, на яких виготовлятимуть снаряди, військову техніку та системи ППО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

За його словами, очікується, що заводи Rheinmetall в Україні виготовлятимуть снаряди, військову техніку та системи протиповітряної оборони.

"Україна зараз є для нас важливим партнером, і ми бачимо потенціал від двох до трьох мільярдів євро (продажів. - Ред.) на рік", - зазначив Паппергер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно втричі більше снарядів, ніж може виробити Німеччина, - гендиректор Rheinmetall Паппергер

Також він розповів, що у середньостроковій перспективі Rheinmetall розраховує виробляти "1,1 млн 155-мм снарядів", які необхідні для артилерії, на всіх своїх підприємствах.

Концерн розраховує виробити 700 000 снарядів у 2025 році та до 500 000 цього року.

Раніше повідомлялося, що у Мюнхені підписано меморандум про виробництво в Україні боєприпасів німецьким концерном Rheinmetall.

Також читайте: Rheinmetall побудує новий завод з виробництва боєприпасів: постачатиме снаряди в Україну

Автор: 

завод (1027) Rheinmetall (122)


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Топ коментарі
+11
Ой, не для того єрмаки-зеленські руйнували нашу військову промисловість!
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14.03.2024 20:42
+6
ну подивимося, як дєрьмачня зкоригує плани німців...
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14.03.2024 20:44
+5
Обіцяти - зовсім не значить побудувати! Отой "райнметал" вже більше двох років все будує й будує обіцяний ще до початку повномасштабного вторгнення танковий завод в Україні, а він усе не будується! Навіть майданчика для будівництва нема! Ну а що? По вухах українцям їздити - теж робота!
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14.03.2024 21:29
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Скоріше би.
Думаю вони легко знайдуть землю під споруди.
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14.03.2024 20:36 Відповісти
Побудувати завод, це 1-1.5 року роботи. пошук землі під споруди, це мізерна частина всіх проблем
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14.03.2024 21:04 Відповісти
Ставиться західне ППО в режим бойового чергування і нема більше в районі заводу ніякмх рашкоракет.
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14.03.2024 21:12 Відповісти
вийдіть з метро Лукьянівська і обійдіть "Артьом" по периметру.
дуже паскудне враження, маю вам сказати: від прохідної до будівель з протилежної сторони наш "флагман високотехнологічного ВПК" весь подовбаний і закопчений

І це при супєр-пупєр західному ППО!

Єдиний варіант - будувати глибоко в тунелях
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14.03.2024 21:26 Відповісти
Головне, що завод працює і "подовбання" із "закопченням" цьому не заважають
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14.03.2024 21:36 Відповісти
не знаю, а якби й знав, то не скажу.

дай Бог що працює, але робітники там реально Герої
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14.03.2024 21:44 Відповісти
І на "Мотор-Січі" теж. І на Київському бронетанковому. І на Південмаші...
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15.03.2024 00:11 Відповісти
Покоцаний це так, а коли Україна отримала патріот??? Ото ж, він був покоцаний за довго до патріотів!!! Та і німці казали раніше що кожне їх підприємство буде підохороною ППО!!!
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14.03.2024 21:56 Відповісти
жодна ППО не забеспечую безпеку на 100 %

тому й існував Договір на заборону створення стратегічного ППО під час холодної війни - аби не бавитись в дурну безпеку
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14.03.2024 22:02 Відповісти
Та це ясно, я кажу про сам підхід німців до справи!!!
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14.03.2024 22:59 Відповісти
(про)російський подляківський бот під американським ip розповідає нам тут, "як рашка розбомбить" - то ж і будувати нам, мовляв нічого не варто/"неможливо" і т.д.

Зауважу, однак, що на сьогоднішній день заводи легко можна будувати й під землею, навіть в полі. Було б тільки бажання. В нас масово будуються усіляки ЖК, ТЦ тощо під котрі з легкістю розкривають величезні котловани. Але побудувати в тому котловані цех, виявляється - вже "проблема".
Це вже не кажучи за будівництво в горах. Або використання для подібного будівництва вироблених кар'єрів, котрих в нас величезна маса.
Це не рахуючи величезної кількості занедбаний бункерів та підземних заводів часів срср.
Будуй - не хочу. Було б тільки бажання, справжнє. Ну а як зверху ще й ППО/ПРО прикрити - взагалі казка буде.
Доречи, 80 років тому, під час 2-ї Світової, та ж таки Німеччина, за пару років побудували сотні заводів під землею, і її при цьому, весь час бомбардували. І Німеччина була сама, і техніки, такої як зараз ми маємо, в Німеччини не було.
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14.03.2024 23:21 Відповісти
це не проблема, проблеми почнуться на етапі отримання дозволів і підключення до мереж, там просто о...фігити можна від складнощів і вимагання хабарів і навіть офіційної вартості послуг.
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14.03.2024 21:47 Відповісти
"...Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи..." Джерело:

Кирило Тимошенко вже на місці, дєрьмак в курсі, офшори в очикуванні...
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14.03.2024 20:37 Відповісти
Кирилка з бандою хай губу скатає собі в зад - німці дуже жмотитисти, не дадуть і пфеніга
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14.03.2024 21:29 Відповісти
Десь так 2035му 🙄
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14.03.2024 20:41 Відповісти
Десь так у 2026-2028
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14.03.2024 21:18 Відповісти
Ой, не для того єрмаки-зеленські руйнували нашу військову промисловість!
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14.03.2024 20:42 Відповісти
ну подивимося, як дєрьмачня зкоригує плани німців...
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14.03.2024 20:44 Відповісти
Ці заводи мають бути засекречені
І кацапи не мають знати місцезнаходження заводу
Але в нас такий народ що беруть знімають і кидають в інтернет
Теж саме знімають коли є прильоти
Для чого це робити ?
Тому звільнення таке ускладнене
Бо окрім кацапів ще внутрішні вороги є, які раді Росії
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14.03.2024 20:49 Відповісти
завод чисто технічно неможливо "засекретити"
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14.03.2024 21:05 Відповісти
Розбомбілка не відросла проти західного ппо
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14.03.2024 21:10 Відповісти
запуски на місці
підриви інфраструктури
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14.03.2024 22:02 Відповісти
Когда в дело вступает большой бизнес и большие деньги, все находиться и все оговаривается.
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14.03.2024 21:22 Відповісти
про)російський подляківський бот під американським ip розповідає нам тут, "як рашка розбомбить" - то ж і будувати нам, мовляв нічого не варто/"неможливо" і т.д.

Зауважу, однак, що на сьогоднішній день заводи легко можна будувати й під землею, навіть в полі. Було б тільки бажання. В нас масово будуються усіляки ЖК, ТЦ тощо під котрі з легкістю розкривають величезні котловани. Але побудувати в тому котловані цех, виявляється - вже "проблема".
Це вже не кажучи за будівництво в горах. Або використання для подібного будівництва вироблених кар'єрів, котрих в нас величезна маса.
Це не рахуючи величезної кількості занедбаний бункерів та підземних заводів часів срср.
Будуй - не хочу. Було б тільки бажання, справжнє. Ну а як зверху ще й ППО/ПРО прикрити - взагалі казка буде.
Доречи, 80 років тому, під час 2-ї Світової, та ж таки Німеччина, за пару років побудували сотні заводів під землею, і її при цьому, весь час бомбардували. І Німеччина була сама, і техніки, такої як зараз ми маємо, в Німеччини не було. А проти Німеччини - воював весь світ.
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14.03.2024 23:23 Відповісти
Для цього треба *уйла з України вибити. А в нас ще й в середині країни сидить виконувач ''оманських договорняків''.
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14.03.2024 20:50 Відповісти
ці заводи якраз і будуються, щоб було чим вибивати *уйла з України.
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14.03.2024 21:16 Відповісти
А хіба будівництво таких заводів - це не "екскалація"?
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14.03.2024 20:51 Відповісти
ППО Рейнметала закриє небо над заводом, рашкіни ракети відсмокчуть.
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14.03.2024 21:08 Відповісти


Кацапське лайно, ти хоч знаєш, що заводи можна побудувати підземні?!
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14.03.2024 21:29 Відповісти
(про)російський подляківський бот під американським ip розповідає нам тут, "як рашка розбомбить" - то ж і будувати нам, мовляв нічого не варто/"неможливо" і т.д.

Зауважу, однак, що на сьогоднішній день заводи легко можна будувати й під землею, навіть в полі. Було б тільки бажання. В нас масово будуються усіляки ЖК, ТЦ тощо під котрі з легкістю розкривають величезні котловани. Але побудувати в тому котловані цех, виявляється - вже "проблема".
Це вже не кажучи за будівництво в горах. Або використання для подібного будівництва вироблених кар'єрів, котрих в нас величезна маса.
Це не рахуючи величезної кількості занедбаний бункерів та підземних заводів часів срср.
Будуй - не хочу. Було б тільки бажання, справжнє. Ну а як зверху ще й ППО/ПРО прикрити - взагалі казка буде.
Доречи, 80 років тому, під час 2-ї Світової, та ж таки Німеччина, за пару років побудували сотні заводів під землею, і її при цьому, весь час бомбардували. І Німеччина була сама, і техніки, такої як зараз ми маємо, в Німеччини не було.А проти Німеччини воював весь світ. Отак от.

А (про)російський подляківський бот під американським ip із своєю наглою примітивною брехнею - йде на➡️.
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14.03.2024 23:29 Відповісти
Цікаво, вони хоч знають, що для підключення до електромережі треба відвалити мільйони?
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14.03.2024 21:28 Відповісти
Цікаво, ви колись чули щось про "бізнес-план"?
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14.03.2024 21:37 Відповісти
Обіцяти - зовсім не значить побудувати! Отой "райнметал" вже більше двох років все будує й будує обіцяний ще до початку повномасштабного вторгнення танковий завод в Україні, а він усе не будується! Навіть майданчика для будівництва нема! Ну а що? По вухах українцям їздити - теж робота!
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14.03.2024 21:29 Відповісти
"обіцяний щє при срср танковий завод" 🤡😂 ніхто ні до початку повномасштабного вторгнення, ні навіть перші його півроку нічого не обіцяв.
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14.03.2024 21:39 Відповісти
між планами і реаліями дуже велика відстань. ще і чорт оманський при владі, тому прогноз невтішний
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14.03.2024 21:42 Відповісти
Побудує так само як "Байрактар".
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14.03.2024 21:52 Відповісти
так і "Байкар" побудують
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15.03.2024 00:12 Відповісти
новий німецький завод, ********, з нуля...візьміть мене на роботу!!!
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14.03.2024 22:25 Відповісти
Ще візьміть туди працювати старе совкове сміття, котре виїхало з сходу - зразу побачити дуже активні телефоні перемовини і ракети рашистів. Таємно, в надрах Карпат і дуже бажано шоб отий грьобаний оп, ну просто жодна скотина з відти не знала де.
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14.03.2024 22:37 Відповісти
Щонайменше чотири заводи планує побудувати в Україні німецький концерн Rheinmetall Джерело:
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15.03.2024 01:03 Відповісти
Та стройте пять--- зайчик выйдет погулять - лять- лять-лять-!
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15.03.2024 05:22 Відповісти
О, класно. Дайте ще геолокацію. Кількість персоналу, номенклатуру також додайте.
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15.03.2024 06:17 Відповісти
Пока бенин Оманский Нарик играет роль президента Украину ни чего не ждёт, это проект кремля, троянский конь через которого просунули рЫгов и фсбэшников во главе с Елдаком и его хозяевам пархатый бене, пинчуку, ахмету Европейская Украина не нужна им нужно паразитировать, но до зелеДрочеров это не доходит...
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15.03.2024 08:03 Відповісти
 
 