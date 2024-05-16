Греція запропонувала створити європейську систему ППО за зразком ізраїльського "Залізного купола"

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити європейську систему протиповітряної оборони на зразок "Залізного купола", як в Ізраїлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Novinite.

Міцотакіс наголосив на необхідності єдиної оборонної стратегії для всієї Європи, аби захиститися від потенційних загроз.

Він також сказав про важливість колективного використання європейських ресурсів для забезпечення ППО для кожної країни-члена, незалежно від їхніх національних бюджетів.

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Водночас міністр оборони Греції Нікос Дендіас підтримав Міцотакіса, наголосивши на терміновості впровадження такого оборонного механізму в усій Європі.

Дендіас зауважив, що необхідна підготовка до потенційних повномасштабних атак із застосуванням дронів і ракет, наголосивши на важливості проактивних оборонних стратегій.

Глава Міноборони додав, що в бюджетній програмі Греції до 2030 року виділено кошти на підтримку цієї ініціативи.

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Нагадаємо, раніше прем’єр Польщі Дональд Туск та його данська колега Метте Фредеріксен обговорили можливість створення "залізного купола" для захисту Європи від повітряних атак.