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Греція запропонувала створити європейську систему ППО за зразком ізраїльського "Залізного купола"

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити європейську систему протиповітряної оборони на зразок "Залізного купола", як в Ізраїлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Novinite.

Міцотакіс наголосив на необхідності єдиної оборонної стратегії для всієї Європи, аби захиститися від потенційних загроз.

Він також сказав про важливість колективного використання європейських ресурсів для забезпечення ППО для кожної країни-члена, незалежно від їхніх національних бюджетів.

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Водночас міністр оборони Греції Нікос Дендіас підтримав Міцотакіса, наголосивши на терміновості впровадження такого оборонного механізму в усій Європі.

Дендіас зауважив, що необхідна підготовка до потенційних повномасштабних атак із застосуванням дронів і ракет, наголосивши на важливості проактивних оборонних стратегій.

Глава Міноборони додав, що в бюджетній програмі Греції до 2030 року виділено кошти на підтримку цієї ініціативи.

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Нагадаємо, раніше прем’єр Польщі Дональд Туск та його данська колега Метте Фредеріксен обговорили можливість створення "залізного купола" для захисту Європи від повітряних атак.

Автор: 

Греція (599) Європа (1790) ППО (3143)


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Может вам помочь с тестированием надо?
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16.05.2024 15:27 Відповісти
з такими "героями" як Орбан і Фіцо створите...
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16.05.2024 15:28 Відповісти
схоже, пан взагалі не розуміє принцип дії того купола та скільки їх знадобиться для Європи... вся економика на них буде працювати... для балістики та ракет там інші системи працюють...
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16.05.2024 15:45 Відповісти
Він тупий пропонуючи створити щось на кшталт "Залізного куполу" для країн ЄС бо те що можливо для дуже малої по площі країни неможливо зробити для половини європейського континенту. Це неймовірне за обсягом витрачання грошей не тільки на необхідне для цього озброєння, а й на утримання його та обслуговуючий персонал для нього. До того ж якщо у Ізраїлі цей "купол" протистоіть доволі примітивним ракетам бойовиків, то для відбиття дронів-камікадзе або крилатих та балістичних ракет із радіусом дії у тисячі км у доволі великій кількості він протистояти не в змозі! Як завжди, ті хто робить найменший вклад у загальну безпеку в межах НАТО або ЄС пропонує найграндіозніші проекти аби чогось надбати ЗА ЧУЖИЙ КОШТ. Навіть рашисти не погрожували Греції хоча б словом і не обіцяли через пропагандонів "стерти" Афіни ядеркою або ще чимось. Ну а Туреччина з котрою вони ніяк не поділять Кіпр є таким же членом НАТО як і сама Греція, тож нападати один на одного не будуть!!!
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16.05.2024 16:00 Відповісти
Це відмазка - шоб Украіні не надавати
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16.05.2024 16:05 Відповісти
За чиї кошти він пропонує ? За світові ? Чи з марсіянами розділять долю інвестицій ? І цікаво від кого вони збираються захищатись ? Якщо від *****, то краще того просто ЗНЕШКОДИТИ. Дешевше буде.
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16.05.2024 16:21 Відповісти
 
 