Греция анализирует новые и старые запросы Украины относительно военной помощи, - СМИ

На фоне нового российского наступления в Украине в Греции изучают список старых и новых запросов Киева о военной помощи из резервов Вооруженных сил Греции. Речь идет о системах Patriot и С-300, запчастях к истребителям F-16, противокорабельных системах Harpoon.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, сообщает греческое издание Ekathimerini.

Как отмечается, Греция обязалась продолжать оказывать помощь Украине до тех пор, пока это не будет иметь негативного влияния на сдерживающую силу греческих вооруженных сил. То есть Афины не будут предоставлять зенитные системы до того, как они будут заменены на новые.

Что запросила Украина?

Новые запросы Киева адресованы всем партнерам НАТО, оказывающим материальную поддержку Украине.

Среди запросов, касающихся Греции, - ракеты и реактивные снаряды для зенитных систем, системы Patriot и С-300, запчасти к истребителям F-16 и, по возможности, сами F-16, ракетные установки РМ-70, инженерное оборудование, противокорабельные системы Harpoon, артиллерийские снаряды (калибра 155, 152, 122 и 102 мм), а также минометные и танковые снаряды (калибра 125, 120, 105, 30, 35 и 40 мм).

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Издание отметило, что и Украина, и ее союзники ищут решения, которые помогут усилить потенциал Киева.

Среди таких решений - передача зенитных боеприпасов, имеющихся в Греции, для использования в системах, которые уже есть в распоряжении украинцев.

Кроме того, в дополнение к уже предоставленному оружию и боеприпасам, Афины уже используют метод межгосударственных контрактов с США и Чехией, которые закупают боеприпасы и другие материалы по поручению Киева за счет бюджета Министерства обороны Греции.

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Общая позитивная атмосфера между Афинами и Киевом была подтверждена в четверг, во время телефонного разговора между премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мицотакис подтвердил неизменную поддержку Греции, приняв приглашение Зеленского принять участие в Саммите мира по Украине, который состоится 15 и 16 июня на курорте Бургеншток в Швейцарии. Мицотакис также подтвердил поддержку Грецией европейского курса Украины после соответствующих решений Европейского Совета в декабре прошлого года.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Греция отказывается передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, несмотря на давление со стороны Евросоюза.

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