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Польша и Греция призвали Еврокомиссию создать общеевропейскую систему ПВО

У Європі хочуть створити свою систему ППО

Премьер-министры Польши Дональд Туск и Греции Кириакос Мицотакис направили письмо в Европейскую комиссию с призывом создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Туск в своем заявлении отметил, что страны Европы должны перестать конкурировать при создании своих систем ПВО и начать сотрудничать, в том числе - в плане совместных инвестиций в оборонную промышленность.

"Только сильная, объединенная Европа, которая проводит общую оборонную политику... сможет предотвратить войну. Мы готовимся к войне не потому, что эта война произойдет, а для того, чтобы она не произошла", - отметил он.

Также премьер-министр Польши сообщил, что направил письмо в Европейскую комиссию относительно общей европейской оборонной политики, которое подписал вместе с главой правительства Греции Мицотакисом.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина просит партнеров сбивать со своей территории российские ракеты над Украиной или предоставить необходимые для этого системы ПВО и самолеты с соответствующими техническими возможностями. В Польше прокомментировали просьбу Украины сбивать со своей территории российские ракеты, отметив что этот вопрос является дискуссионным.

Читайте также: В Польше обсуждают возможность сбивания российских ракет, - спикер МИД Вронский

Автор: 

Греция (723) Европа (1841) ПВО (2729) Польша (8405)


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А якщо угорщина відмовиться від участі створення Європейської ППО тоді що ?
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24.05.2024 07:20 Ответить
польські рольники заблокують український кордон
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24.05.2024 07:25 Ответить
А як же НАТА, це явно чергове європейське ІПСО.....
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24.05.2024 07:21 Ответить
А нафіга польщі протиповітряна оборона, якщо вони бояться збивати піторські ракети, які летять через польщу на Україну?
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24.05.2024 07:24 Ответить
Єврокомісія, нажаль, спроможна сьогодні створити тільки чергового нікчемного папірця. Занадто довго європейці жили у мирі, спокої та комфорті. Розм'якли і забули - який недобрий світ навколо. Як могутня розвинута Римська імперія впала під ударами готтів, так і Європа зараз сере мілким маком, спостерігаючи за ордой. Сьогодні ще українці стримують орду, як у минулі сторіччя. Але жлобство, байдужість і страх європейців не дозволяють надати Україні масштабну допомогу.
Ще у Святому Письмі було сказано - немає нічого нового, щоб вже не було в віках.
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24.05.2024 07:42 Ответить
 
 