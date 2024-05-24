Польша и Греция призвали Еврокомиссию создать общеевропейскую систему ПВО

Премьер-министры Польши Дональд Туск и Греции Кириакос Мицотакис направили письмо в Европейскую комиссию с призывом создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Туск в своем заявлении отметил, что страны Европы должны перестать конкурировать при создании своих систем ПВО и начать сотрудничать, в том числе - в плане совместных инвестиций в оборонную промышленность.

"Только сильная, объединенная Европа, которая проводит общую оборонную политику... сможет предотвратить войну. Мы готовимся к войне не потому, что эта война произойдет, а для того, чтобы она не произошла", - отметил он.

Также премьер-министр Польши сообщил, что направил письмо в Европейскую комиссию относительно общей европейской оборонной политики, которое подписал вместе с главой правительства Греции Мицотакисом.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина просит партнеров сбивать со своей территории российские ракеты над Украиной или предоставить необходимые для этого системы ПВО и самолеты с соответствующими техническими возможностями. В Польше прокомментировали просьбу Украины сбивать со своей территории российские ракеты, отметив что этот вопрос является дискуссионным.

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