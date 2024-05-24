Польща та Греція закликали Єврокомісію створити загальноєвропейську систему ППО

Прем’єр-міністри Польщі Дональд Туск та Греції Кіріакос Міцотакіс направили листа до Європейської комісії із закликом створити загальноєвропейську систему протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Туск у своїй заяві зазначив. що країни Європи мають припинити конкурувати при створенні своїх систем ППО і почати співпрацювати, в тому числі щодо спільних інвестицій в оборонну промисловість.

"Тільки сильна, об'єднана Європа, яка проводить спільну оборонну політику... зможе запобігти війні. Ми готуємося до війни не тому, що ця війна станеться, а для того, щоб вона не сталася", - зазначив він.

Також прем'єр-міністр Польщі повідомив, що надіслав листа до Європейської комісії щодо спільної європейської оборонної політики, який підписав разом з очільником уряду Греції Міцотакісом.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна просить партнерів збивати зі своєї території російські ракети над Україною або надати необхідні для цього системи ППО і літаки з відповідними технічними можливостями. У Польщі прокоментували прохання України збивати зі своєї території російські ракети, зазначивши що це питання є дискусійним.

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