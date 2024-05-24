УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5403 відвідувача онлайн
Новини
834 6

Польща та Греція закликали Єврокомісію створити загальноєвропейську систему ППО

У Європі хочуть створити свою систему ППО

Прем’єр-міністри Польщі Дональд Туск та Греції Кіріакос Міцотакіс направили листа до Європейської комісії із закликом створити загальноєвропейську систему протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Туск у своїй заяві зазначив. що країни Європи мають припинити конкурувати при створенні своїх систем ППО і почати співпрацювати, в тому числі щодо спільних інвестицій в оборонну промисловість.

"Тільки сильна, об'єднана Європа, яка проводить спільну оборонну політику... зможе запобігти війні. Ми готуємося до війни не тому, що ця війна станеться, а для того, щоб вона не сталася", - зазначив він.

Також прем'єр-міністр Польщі повідомив, що надіслав листа до Європейської комісії щодо спільної європейської оборонної політики, який підписав разом з очільником уряду Греції Міцотакісом.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна просить партнерів збивати зі своєї території російські ракети над Україною або надати необхідні для цього системи ППО і літаки з відповідними технічними можливостями. У Польщі прокоментували прохання України збивати зі своєї території російські ракети, зазначивши що це питання є дискусійним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія - найбільша загроза миру та стабільності в Європі за останні 50 років, - депутат Національної асамблеї Франції Байю

Автор: 

Греція (599) Європа (1799) ППО (3169) Польща (8489)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А якщо угорщина відмовиться від участі створення Європейської ППО тоді що ?
показати весь коментар
24.05.2024 07:20 Відповісти
польські рольники заблокують український кордон
показати весь коментар
24.05.2024 07:25 Відповісти
А як же НАТА, це явно чергове європейське ІПСО.....
показати весь коментар
24.05.2024 07:21 Відповісти
А нафіга польщі протиповітряна оборона, якщо вони бояться збивати піторські ракети, які летять через польщу на Україну?
показати весь коментар
24.05.2024 07:24 Відповісти
Єврокомісія, нажаль, спроможна сьогодні створити тільки чергового нікчемного папірця. Занадто довго європейці жили у мирі, спокої та комфорті. Розм'якли і забули - який недобрий світ навколо. Як могутня розвинута Римська імперія впала під ударами готтів, так і Європа зараз сере мілким маком, спостерігаючи за ордой. Сьогодні ще українці стримують орду, як у минулі сторіччя. Але жлобство, байдужість і страх європейців не дозволяють надати Україні масштабну допомогу.
Ще у Святому Письмі було сказано - немає нічого нового, щоб вже не було в віках.
показати весь коментар
24.05.2024 07:42 Відповісти
 
 