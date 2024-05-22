Росія - найбільша загроза миру та стабільності в Європі за останні 50 років, - депутат Національної асамблеї Франції Байю

Російський диктатор Володимир Путін несе відповідальність за те, що НАТО розширюється. Росія є найбільшою загрозою миру в Європі за останні 50 років.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив депутат Національної асамблеї Франції Жюльєн Байю, інформує Цензор.НЕТ.

"Все в якийсь момент пов'язане з НАТО. НАТО майже померло, і єдина людина, яка несе відповідальність за вступ Швеції чи Фінляндії до НАТО - Путін", - зазначив він.

За словами французького депутата, якщо НАТО живе й здорове і розширюється, то лише тому, що Росія є найбільшою загрозою миру та стабільності в Європі за останні 50 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У парламенті Франції закликали не забороняти Україні завдавати ударів французькою зброєю по території РФ

Загроза для країн Балтії

Байю зауважив, що наразі не бачить реальної загрози у найближчі роки для Франції чи країн Балтії з боку Росії.

"Це здається чимось далеким. Але якщо озирнутися назад, я маю на увазі Грузію, Сирію, Молдову, Україну, то видно чітку лінію. Але навіть країни Балтії – для Франції це далеченько. Далі ніж Німеччина – це далеко", - сказав він.

Водночас, зауважив депутат, розглядаючи Росію як країну з імперіалістичним підходом, варто розуміти, що на країни Балтії Росія може дійсно претендувати, оскільки у Кремлі їх вважають своїми територіями.

"І величезним випробуванням є загроза для країн Балтії. Чим відповідає Європа? Ми не хочемо експериментувати. Ось чому це екзистенційне питання для Європи. І я не бачу жодного майбутнього для Франції за межами Європи, або якщо Європа впаде. Ми не хочемо відповідати на це питання, і найкращий спосіб не відповідати на нього - підтримати повну перемогу України", - резюмував Байю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ посилила "тіньову війну" проти всіх країн Європи. Кремль прагне відлякати нас від допомоги Україні, - прем’єрка Естонії Каллас