Россия - самая большая угроза миру и стабильности в Европе за последние 50 лет, - депутат Национальной ассамблеи Франции Байю

Российский диктатор Владимир Путин несет ответственность за то, что НАТО расширяется. Россия является самой большой угрозой миру в Европе за последние 50 лет.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил депутат Национальной ассамблеи Франции Жюльен Байю, информирует Цензор.НЕТ.

"Все в какой-то момент связано с НАТО. НАТО почти умерло, и единственный человек, который несет ответственность за вступление Швеции или Финляндии в НАТО - Путин", - отметил он.

По словам французского депутата, если НАТО живо и здорово и расширяется, то лишь потому, что Россия является самой большой угрозой миру и стабильности в Европе за последние 50 лет.

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Угроза для стран Балтии

Байю отметил, что пока не видит реальной угрозы в ближайшие годы для Франции или стран Балтии со стороны России.

"Это кажется чем-то далеким. Но если оглянуться назад, я имею в виду Грузию, Сирию, Молдову, Украину, то видно четкую линию. Но даже страны Балтии - для Франции это далековато. Дальше чем Германия - это далеко", - сказал он.

В то же время, отметил депутат, рассматривая Россию как страну с империалистическим подходом, следует понимать, что на страны Балтии Россия может действительно претендовать, поскольку в Кремле их считают своими территориями.

"И огромным испытанием является угроза для стран Балтии. Чем отвечает Европа? Мы не хотим экспериментировать. Вот почему это экзистенциальный вопрос для Европы. И я не вижу никакого будущего для Франции за пределами Европы, или если Европа рухнет. Мы не хотим отвечать на этот вопрос и лучший способ не отвечать на него - поддержать полную победу Украины", - резюмировал Байю.

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