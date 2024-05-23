Україна та Греція найближчим часом підпишуть безпекову угоду, - ОП

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зустрівся зі спеціальним уповноваженим Міністерства закордонних справ Грецької Республіки з питань України Спиридоном Ламбрідісом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як зазначається, під час зустрічі Жовква подякував Афінам за всебічну допомогу. Зокрема, він наголосив на важливості її посилення відповідно до нинішніх потреб українських воїнів.

Також сторони обговорили підтримку української "формули миру" з боку Греції й підготовку до Саміту миру, який вже незабаром пройде у Швейцарії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Швеція розпочали переговори щодо підписання безпекової угоди

"Під час зустрічі домовилися завершити переговори щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди, щоб Україна та Греція змогли укласти її найближчим часом", - зазначає ОП.

Зокрема сторони обговорили підтримку Україні з боку Греції на її шляху до Європейського Союзу та НАТО.

Раніше Україна вже підписала двосторонні угоди з Латвією, Великою Британією, Данією, Німеччиною, Францією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.

Читайте також: Україна і Словенія домовилися про підписання безпекової угоди, - Зеленський