Украина и Греция в ближайшее время подпишут соглашение о безопасности, - ОП
Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква встретился со специальным уполномоченным Министерства иностранных дел Греческой Республики по вопросам Украины Спиридоном Ламбридисом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Как отмечается, во время встречи Жовква поблагодарил Афины за всестороннюю помощь. В частности, он отметил важность ее усиления в соответствии с нынешними потребностями украинских воинов.
Также стороны обсудили поддержку украинской "формулы мира" со стороны Греции и подготовку к Саммиту мира, который уже вскоре пройдет в Швейцарии.
"Во время встречи договорились завершить переговоры по подготовке двустороннего соглашения по безопасности, чтобы Украина и Греция смогли заключить его в ближайшее время", - отмечает ОП.
В частности стороны обсудили поддержку Украине со стороны Греции на ее пути в Европейский Союз и НАТО.
Ранее Украина уже подписала двусторонние соглашения с Латвией, Великобританией, Данией, Германией, Францией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.
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воспрянем и мы с нейнам придется с Пердоганом воевать за Грецию? Союзники, ***.
Нам Приднестровье брать, и на Кипре высаживаться. Это греки которые нах с ржавым ПВО послали?