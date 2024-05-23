Украина и Греция в ближайшее время подпишут соглашение о безопасности, - ОП

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква встретился со специальным уполномоченным Министерства иностранных дел Греческой Республики по вопросам Украины Спиридоном Ламбридисом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, во время встречи Жовква поблагодарил Афины за всестороннюю помощь. В частности, он отметил важность ее усиления в соответствии с нынешними потребностями украинских воинов.

Также стороны обсудили поддержку украинской "формулы мира" со стороны Греции и подготовку к Саммиту мира, который уже вскоре пройдет в Швейцарии.

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"Во время встречи договорились завершить переговоры по подготовке двустороннего соглашения по безопасности, чтобы Украина и Греция смогли заключить его в ближайшее время", - отмечает ОП.

В частности стороны обсудили поддержку Украине со стороны Греции на ее пути в Европейский Союз и НАТО.

Ранее Украина уже подписала двусторонние соглашения с Латвией, Великобританией, Данией, Германией, Францией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.

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