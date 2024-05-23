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Украина и Греция в ближайшее время подпишут соглашение о безопасности, - ОП

Безпекова угода між Україною та Грецією

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква встретился со специальным уполномоченным Министерства иностранных дел Греческой Республики по вопросам Украины Спиридоном Ламбридисом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, во время встречи Жовква поблагодарил Афины за всестороннюю помощь. В частности, он отметил важность ее усиления в соответствии с нынешними потребностями украинских воинов.

Также стороны обсудили поддержку украинской "формулы мира" со стороны Греции и подготовку к Саммиту мира, который уже вскоре пройдет в Швейцарии.

Также читайте: Украина и Швеция начали переговоры по подписанию соглашения о безопасности

"Во время встречи договорились завершить переговоры по подготовке двустороннего соглашения по безопасности, чтобы Украина и Греция смогли заключить его в ближайшее время", - отмечает ОП.

В частности стороны обсудили поддержку Украине со стороны Греции на ее пути в Европейский Союз и НАТО.

Ранее Украина уже подписала двусторонние соглашения с Латвией, Великобританией, Данией, Германией, Францией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.

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безопасность (1103) Греция (723) соглашение (1309) Украина (44927) Офис Президента (1796)


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хто такий жовква щоб проводити якісь перемовини?
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23.05.2024 14:40 Ответить
Це типу Будапештський меморандум??
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23.05.2024 15:30 Ответить
Это уже западло. Этого мы не потянем. Когда Украина воспрянет, воспрянем и мы с ней нам придется с Пердоганом воевать за Грецию? Союзники, ***.
Нам Приднестровье брать, и на Кипре высаживаться. Это греки которые нах с ржавым ПВО послали?
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23.05.2024 15:35 Ответить
 
 