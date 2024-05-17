Украина и Словения договорились о подписании соглашения о безопасности, - Зелеский

Украина и Словения завершают работу над двусторонним соглашением по безопасности в рамках декларации G7. Также Словения согласилась принять участие в Глобальном саммите мира, который пройдет в середине июня в Швейцарии.

Об этом говорится в сообщении президента Украины Владимира Зеленского в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 17 мая, провел телефонный разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом. Президент поблагодарил главу словенского правительства за поддержку украинской "формулы мира", а также подтверждение участия в Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Кроме этого, политики также обсудили сотрудничество в области обороны. Зеленский сообщил, что Украина и Словения завершают работу над двусторонним соглашением о безопасности в рамках декларации G7. Ожидается, что соглашение подпишут как можно быстрее.

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"Я также уверен, что мы можем рассчитывать на поддержку Словении относительно практического начала переговоров о вступлении Украины в ЕС", - говорится в заметке главы Украинского государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск поручили своим командам безотлагательно начать работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности.

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