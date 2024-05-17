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Украина и Словения договорились о подписании соглашения о безопасности, - Зелеский

Україна і Словенія підпишуть безпекову угоду – Зеленський

Украина и Словения завершают работу над двусторонним соглашением по безопасности в рамках декларации G7. Также Словения согласилась принять участие в Глобальном саммите мира, который пройдет в середине июня в Швейцарии.

Об этом говорится в сообщении президента Украины Владимира Зеленского в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 17 мая, провел телефонный разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом. Президент поблагодарил главу словенского правительства за поддержку украинской "формулы мира", а также подтверждение участия в Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Кроме этого, политики также обсудили сотрудничество в области обороны. Зеленский сообщил, что Украина и Словения завершают работу над двусторонним соглашением о безопасности в рамках декларации G7. Ожидается, что соглашение подпишут как можно быстрее.

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"Я также уверен, что мы можем рассчитывать на поддержку Словении относительно практического начала переговоров о вступлении Украины в ЕС", - говорится в заметке главы Украинского государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск поручили своим командам безотлагательно начать работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности.

Читайте также: Послы ЕС согласовали проект соглашения гарантий безопасности для Украины, - СМИ

Автор: 

безопасность (1101) Зеленский Владимир (20239) Словения (151) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+12
это соглашение о том, что Украина никогда не нападет на Словению все эти соглашения о безопасности на самом деле ничем не лучше будапештской туалетной бумаги
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17.05.2024 21:08
+8
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17.05.2024 21:04
+8
Черговий потужний відосик від Буратіни буде. На тому й все.
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17.05.2024 21:08
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Шо це за така безпекова угода? Якась користь є з неї? Чим вона нам допоможе?
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17.05.2024 20:55 Ответить
это соглашение о том, что Украина никогда не нападет на Словению все эти соглашения о безопасности на самом деле ничем не лучше будапештской туалетной бумаги
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17.05.2024 21:08 Ответить
Черговий потужний відосик від Буратіни буде. На тому й все.
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17.05.2024 21:08 Ответить
Чергова пустопорожня балаканина, на кштал мільярд дерев
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17.05.2024 21:00 Ответить
ніштяк, будкть за нас в хокей рубитись!
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17.05.2024 21:00 Ответить
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17.05.2024 21:04 Ответить
100000% ви правий.
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18.05.2024 11:38 Ответить
Бгг, Цензор Зеленського ЗелеСЬКим називає. Норм. Хоча- можна до "зе" давно скорочувати давно.)
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17.05.2024 21:08 Ответить
Зелеський? А де літера "н"? Патірял?
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17.05.2024 21:08 Ответить
Хватит позориться. Страны воюют друг за друга как союзники или не воюют.Бывпют односторонние гарантии. Вот собственно и все. Все остальное это детство, НАТО это тоже касается
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17.05.2024 21:25 Ответить
Будапешт зеленого?
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17.05.2024 21:34 Ответить
Кучма підписав ОДИН Будапештський меморандум. А цей Боневтік вже цілу купу папірців. Буде що роздавати дітям після свого "прИзидИнства".
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17.05.2024 21:39 Ответить
Ну тепер заживемо, всім на завість.
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17.05.2024 21:40 Ответить
Їбанько носиться з тими угодами, мов Ющенко з вишиванкою баба з торбою
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17.05.2024 21:41 Ответить
аналогія будапештської світової авантюри для України і її народу ,котру Україні розкрутило рашистське фсбе і котра має на меті підготовку рашистської чергової окупації України
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17.05.2024 21:43 Ответить
А шо воно таке. Ну поясніть будь ласка.
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17.05.2024 22:51 Ответить
дибіл
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17.05.2024 23:18 Ответить
А з Бангладеш, Таіті , Мозамбіком теж будемо підписувати папірці ?
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18.05.2024 00:14 Ответить
Звичайно, що вам паперу шкода?
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18.05.2024 00:42 Ответить
і чорнила у ручці.
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18.05.2024 11:42 Ответить
Воно, щеб підписало угоду з Анголою, та окремо з авіабазами Лубанго і Катумбела. А шо, ідея непогана. Ото наголосували 73%....
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18.05.2024 01:43 Ответить
"Український лідер Володимир Зеленський ..." Джерело:

Чотири слова, які викликають бурю негативних емоцій ...
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18.05.2024 16:57 Ответить
 
 