Украина и Словения договорились о подписании соглашения о безопасности, - Зелеский
Украина и Словения завершают работу над двусторонним соглашением по безопасности в рамках декларации G7. Также Словения согласилась принять участие в Глобальном саммите мира, который пройдет в середине июня в Швейцарии.
Об этом говорится в сообщении президента Украины Владимира Зеленского в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 17 мая, провел телефонный разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом. Президент поблагодарил главу словенского правительства за поддержку украинской "формулы мира", а также подтверждение участия в Глобальном саммите мира в Швейцарии.
Кроме этого, политики также обсудили сотрудничество в области обороны. Зеленский сообщил, что Украина и Словения завершают работу над двусторонним соглашением о безопасности в рамках декларации G7. Ожидается, что соглашение подпишут как можно быстрее.
"Я также уверен, что мы можем рассчитывать на поддержку Словении относительно практического начала переговоров о вступлении Украины в ЕС", - говорится в заметке главы Украинского государства.
Напомним, ранее Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск поручили своим командам безотлагательно начать работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ющенко з вишиванкоюбаба з торбою
Чотири слова, які викликають бурю негативних емоцій ...