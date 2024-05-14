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Новости
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Украина и Люксембург начали переговоры относительно заключения соглашения о безопасности

Україна і Люксембург розпочали переговори щодо безпекової угоди

Украина и Люксембург начали двусторонние переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что о начале работы над документом договорились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден во время телефонного разговора накануне.

Украинскую переговорную делегацию возглавляет руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак. Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

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"Мы благодарны Люксембургу за неизменную поддержку и проявление лидерства, в частности в таких вопросах, как сопредседательство в ІТ-коалиции, военная помощь, поддержка членства Украины в ЕС и НАТО. Убежден, все это будет отражено в нашем соглашении по безопасности", - подчеркнул Жовква.

В Офисе gрезидента сообщили, что стороны основательно проработали текст проекта соглашения, обсудили содержание отдельных положений и согласовали дальнейшие шаги. Уже по результатам первого раунда они отметили существенный прогресс на пути к подписанию документа.

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Напомним, Украина уже подписала двусторонние соглашения с Латвией, Великобританией, Данией, Германией, Францией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.

Автор: 

безопасность (1103) соглашение (1309) Люксембург (115)


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Топ комментарии
+2
До Монако ще не дійшли, ото звіри
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14.05.2024 18:36
+1
Чергове шоу 95-го кварталу... Чергова порція зеленої сечі...
Переговори провів завгосп Єрмак, а його заступник Зеленський тим часом...
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14.05.2024 19:01
+1
То в д'єрмака є повноваження проводити такі переговори? Чи ''дехто'' положив на Конституцію свій ''гральний орган''.
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14.05.2024 19:08
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До Монако ще не дійшли, ото звіри
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14.05.2024 18:36 Ответить
Дєрмак веде переговори, то як дрисня з його рота.
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14.05.2024 18:38 Ответить
Д.б.
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14.05.2024 18:40 Ответить
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14.05.2024 18:48 Ответить
Єрмак провів переговори чи його заступник?
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14.05.2024 18:51 Ответить
Чергове шоу 95-го кварталу... Чергова порція зеленої сечі...
Переговори провів завгосп Єрмак, а його заступник Зеленський тим часом...
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14.05.2024 19:01 Ответить
То в д'єрмака є повноваження проводити такі переговори? Чи ''дехто'' положив на Конституцію свій ''гральний орган''.
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14.05.2024 19:08 Ответить
Слідуючий на черзі, щодо укладення безпекової угоди буде Ліхтенштейн або Монако.
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14.05.2024 19:45 Ответить
І про Андорру не забудьте ! Це має бути потужно ! Москалі обісруться !
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14.05.2024 19:58 Ответить
 
 