Украина и Люксембург начали переговоры относительно заключения соглашения о безопасности

Украина и Люксембург начали двусторонние переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что о начале работы над документом договорились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден во время телефонного разговора накануне.

Украинскую переговорную делегацию возглавляет руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак. Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

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"Мы благодарны Люксембургу за неизменную поддержку и проявление лидерства, в частности в таких вопросах, как сопредседательство в ІТ-коалиции, военная помощь, поддержка членства Украины в ЕС и НАТО. Убежден, все это будет отражено в нашем соглашении по безопасности", - подчеркнул Жовква.

В Офисе gрезидента сообщили, что стороны основательно проработали текст проекта соглашения, обсудили содержание отдельных положений и согласовали дальнейшие шаги. Уже по результатам первого раунда они отметили существенный прогресс на пути к подписанию документа.

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Напомним, Украина уже подписала двусторонние соглашения с Латвией, Великобританией, Данией, Германией, Францией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.