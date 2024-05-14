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Україна та Люксембург розпочали переговори щодо укладення безпекової угоди

Україна і Люксембург розпочали переговори щодо безпекової угоди

Україна та Люксембург розпочали двосторонні переговори про укладення угоди щодо співробітництва у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що про початок роботи над документом домовилися президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден під час телефонної розмови напередодні.

Українську переговорну делегацію очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд перемовин провів заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква.

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"Ми вдячні Люксембургу за незмінну підтримку та прояв лідерства, зокрема в таких питаннях, як співголовування в ІТ-коаліції, військова допомога, підтримка членства України в ЄС і НАТО. Переконаний, усе це буде відображено в нашій безпековій угоді", – наголосив Жовква.

В Офісі Президента повідомили, що сторони ґрунтовно опрацювали текст проєкту угоди, обговорили зміст окремих положень та узгодили подальші кроки. Вже за результатами першого раунду вони відзначили суттєвий прогрес на шляху до підписання документа.

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Нагадаємо, Україна вже підписала двосторонні угоди з Латвією, Великою Британією, Данією, Німеччиною, Францією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.

Автор: 

безпека (931) угода (641) Люксембург (135)


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Топ коментарі
+2
До Монако ще не дійшли, ото звіри
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14.05.2024 18:36
+1
Чергове шоу 95-го кварталу... Чергова порція зеленої сечі...
Переговори провів завгосп Єрмак, а його заступник Зеленський тим часом...
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14.05.2024 19:01
+1
То в д'єрмака є повноваження проводити такі переговори? Чи ''дехто'' положив на Конституцію свій ''гральний орган''.
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14.05.2024 19:08
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До Монако ще не дійшли, ото звіри
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14.05.2024 18:36 Відповісти
Дєрмак веде переговори, то як дрисня з його рота.
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14.05.2024 18:38 Відповісти
Д.б.
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14.05.2024 18:40 Відповісти
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14.05.2024 18:48 Відповісти
Єрмак провів переговори чи його заступник?
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14.05.2024 18:51 Відповісти
Чергове шоу 95-го кварталу... Чергова порція зеленої сечі...
Переговори провів завгосп Єрмак, а його заступник Зеленський тим часом...
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14.05.2024 19:01 Відповісти
То в д'єрмака є повноваження проводити такі переговори? Чи ''дехто'' положив на Конституцію свій ''гральний орган''.
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14.05.2024 19:08 Відповісти
Слідуючий на черзі, щодо укладення безпекової угоди буде Ліхтенштейн або Монако.
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14.05.2024 19:45 Відповісти
І про Андорру не забудьте ! Це має бути потужно ! Москалі обісруться !
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14.05.2024 19:58 Відповісти
 
 