Посли ЄС погодили проєкт угоди гарантій безпеки для України, - ЗМІ

Посли всіх 27 країн-членів Євросоюзу схвалили проєкт угоди, яка передбачає надання Києву зобов’язань у сфері безпеки. Її планують фіналізувати до кінця червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.

Як зазначається, посли 27 країн ЄС нещодавно погодили текст на одинадцяти сторінках під грифом "конфіденційно".

У тексті угоди йдеться, що Європейський Союз та його держави-члени відіграють ключову роль у довгостроковій безпеці та стійкості України через військову, гуманітарна, фінансову, торговельну та економічну підтримку. Також йдеться про розміщення біженців, підтримку реформ і санкцій, відбудову.

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У ЄС хочуть завершити роботу над угодою найпізніше до початку липня цього року. Очікується, що ці зобов'язання діятимуть доки Україна не вступить до ЄС і НАТО.

Що передбачає угода

Євросоюз, зокрема, зобов'язується провести негайні консультації у разі нового вторгнення Росії в Україну.

"У разі майбутньої агресії Європейський Союз та Україна мають намір протягом 24 годин провести консультації щодо потреб України у здійсненні її права на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН", - зазначається у тексті проєкту.

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Однак документ виключає безпосередню участь солдатів ЄС разом з українськими військовими в бойових діях у боротьбі з агресією Росії. Натомість Брюссель обіцяє Україні продовження постачань зброї, навчання солдатів, допомогу в реформуванні сектору безпеки, підтримку в розмінуванні території та співпрацю в захисті від гібридних загроз і кібератак.

Допомога з відбудовою України

Як зазначає Welt, Фонд підтримки України у 2024 році матиме бюджет 5 млрд євро. До 2027 року бюджет може збільшуватися, це залежатиме від того, чого потребуватиме українська армія у майбутньому та які додаткові двосторонні внески зроблять країни ЄС.

ЄС також зобов'язується надати Україні масштабну підтримку у відбудові. Фінансову допомогу оцінюють у мільярди євро. Ще в лютому 2023 року Світовий банк оцінював вартість відновлення України в 411 млрд доларів, але відтоді масштаби руйнувань зросли.

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Загалом ці зобов'язання мають не більшу юридичну силу, ніж подібні двосторонні угоди країн з Україною.

Не всі країни хочуть надавати безпекові зобов'язання Україні

Країни ЄС наприкінці червня 2023 року погодилися надати Україні безпекові гарантії. Під час переговорів три нейтральні держави наполягали, що блок окремо не повинен давати гарантій, а лише взяти зобов'язання щодо безпеки.

Ще сім країн ЄС відмовляються укладати двосторонні угоди з Україною: Словаччина, Угорщина, Хорватія, Болгарія, Кіпр, а також нейтральні держави Ірландія, Австрія та Мальта.

Швейцарія і Туреччина, які не входять до ЄС, також не хочуть погоджувати безпекову угоду з Україною.

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Нагадаємо, Україна вже підписала двосторонні угоди з Латвією, Великою Британією, Данією, Німеччиною, Францією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.