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Посли ЄС погодили проєкт угоди гарантій безпеки для України, - ЗМІ

ЄС погодив гарантії безпеки для України

Посли всіх 27 країн-членів Євросоюзу схвалили проєкт угоди, яка передбачає надання Києву зобов’язань у сфері безпеки. Її планують фіналізувати до кінця червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.

Як зазначається, посли 27 країн ЄС нещодавно погодили текст на одинадцяти сторінках під грифом "конфіденційно".

У тексті угоди йдеться, що Європейський Союз та його держави-члени відіграють ключову роль у довгостроковій безпеці та стійкості України через військову, гуманітарна, фінансову, торговельну та економічну підтримку. Також йдеться про розміщення біженців, підтримку реформ і санкцій, відбудову.

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У ЄС хочуть завершити роботу над угодою найпізніше до початку липня цього року. Очікується, що ці зобов'язання діятимуть доки Україна не вступить до ЄС і НАТО.

Що передбачає угода

Євросоюз, зокрема, зобов'язується провести негайні консультації у разі нового вторгнення Росії в Україну.

"У разі майбутньої агресії Європейський Союз та Україна мають намір протягом 24 годин провести консультації щодо потреб України у здійсненні її права на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН", - зазначається у тексті проєкту.

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Однак документ виключає безпосередню участь солдатів ЄС разом з українськими військовими в бойових діях у боротьбі з агресією Росії. Натомість Брюссель обіцяє Україні продовження постачань зброї, навчання солдатів, допомогу в реформуванні сектору безпеки, підтримку в розмінуванні території та співпрацю в захисті від гібридних загроз і кібератак.

Допомога з відбудовою України

Як зазначає Welt, Фонд підтримки України у 2024 році матиме бюджет 5 млрд євро. До 2027 року бюджет може збільшуватися, це залежатиме від того, чого потребуватиме українська армія у майбутньому та які додаткові двосторонні внески зроблять країни ЄС.

ЄС також зобов'язується надати Україні масштабну підтримку у відбудові. Фінансову допомогу оцінюють у мільярди євро. Ще в лютому 2023 року Світовий банк оцінював вартість відновлення України в 411 млрд доларів, але відтоді масштаби руйнувань зросли.

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Загалом ці зобов'язання мають не більшу юридичну силу, ніж подібні двосторонні угоди країн з Україною.

Не всі країни хочуть надавати безпекові зобов'язання Україні

Країни ЄС наприкінці червня 2023 року погодилися надати Україні безпекові гарантії. Під час переговорів три нейтральні держави наполягали, що блок окремо не повинен давати гарантій, а лише взяти зобов'язання щодо безпеки.

Ще сім країн ЄС відмовляються укладати двосторонні угоди з Україною: Словаччина, Угорщина, Хорватія, Болгарія, Кіпр, а також нейтральні держави Ірландія, Австрія та Мальта.

Швейцарія і Туреччина, які не входять до ЄС, також не хочуть погоджувати безпекову угоду з Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Греція почали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій, - Зеленський

Нагадаємо, Україна вже підписала двосторонні угоди з Латвією, Великою Британією, Данією, Німеччиною, Францією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.

Автор: 

безпека (929) Україна (5868) Євросоюз (13351) гарантія (267)


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Топ коментарі
+6
"У разі майбутньої агресії Європейський Союз та Україна мають намір протягом 24 годин провести консультації щодо потреб України у здійсненні її права на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН", - зазначається у тексті проєкту. -"консультації".Ну і що це як не будапешстський мерорандум?
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11.05.2024 12:29
+5
У разі майбутньої агресії Європейський Союз та Україна мають намір протягом 24 годин провести консультації

Тут хоть бы нынешнюю агрессию пережить, а они уже про будущее думают... А вообще, очередной "меморандум", не имеющий никакого юридической и практической силы.
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11.05.2024 12:43
+3
Коли Київ зрозуміє,що реальність це життя і консультації з запізнілою зброєю не збережуть його. Прости військових НАТО уже сьогодні, а не не на часі
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11.05.2024 12:19
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Коли Київ зрозуміє,що реальність це життя і консультації з запізнілою зброєю не збережуть його. Прости військових НАТО уже сьогодні, а не не на часі
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11.05.2024 12:19 Відповісти
- Ядерна зброя

- перевага в повітрі

- демографія що дозволяє мати 2-3 млн молодих чоловіків в армії

Ось і всі реальні гарантії - решта слова і повітря
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11.05.2024 12:24 Відповісти
Демографія не виправляється так швидко.
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11.05.2024 12:50 Відповісти
Загальна військова зобов'язаність - єдине, що може забезпечувати Збройні сили людським ресурсом. Коли людина змолоду пройшла добрий військовий вишкіл, вона не стане ухилянтом, бо матиме впевненість у власних силах та вміння застосувати зброю. Наша влада всіх часів думала тільки про те, як збагатитись особисто. Вони такі примітивні, що навіть не мали інстинкту самозбереження, не уявляли, що може прийти їх друг путін й забрати все нажите "непосільним трудом". Навіть історія з Тузлою нічому не навчила цих пройдисвітів.
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11.05.2024 13:43 Відповісти
"У разі майбутньої агресії Європейський Союз та Україна мають намір протягом 24 годин провести консультації щодо потреб України у здійсненні її права на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН", - зазначається у тексті проєкту. -"консультації".Ну і що це як не будапешстський мерорандум?
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11.05.2024 12:29 Відповісти
Так Росія загрожує ЄС і НАТО чи ні? А то раді їздити на спинах українців.
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11.05.2024 12:31 Відповісти
І чому конфіденційна угода? Щось хороше як правило не приховують.
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11.05.2024 12:32 Відповісти
Це туалетний папір, а не угода.
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11.05.2024 12:52 Відповісти
І чому конфіденційна? Ця угода стосується мільйонів людей і вони мають право знати все.
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11.05.2024 12:53 Відповісти
У разі майбутньої агресії Європейський Союз та Україна мають намір протягом 24 годин провести консультації

Тут хоть бы нынешнюю агрессию пережить, а они уже про будущее думают... А вообще, очередной "меморандум", не имеющий никакого юридической и практической силы.
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11.05.2024 12:43 Відповісти
Там на Welt в коментарях просто парад простих обивателів не готових вилізти зі своєї зручної мушлі і побачити загрозу. Навіщо нам та Україна, вони всі корумпованих, там бездонна яма, їм не місце в ЄС. Прямо істерика в коментаторів.
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11.05.2024 12:47 Відповісти
Та то кацапня етнічна верещить. Вони ще Німеччині нагадають про "толерантність".
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11.05.2024 12:51 Відповісти
Можливо. Там на Die Welt просто розсадник українофобів в коментарях. Відчуваєш себе єврейкою у Третьому Райху як їх почитаєш.
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11.05.2024 12:56 Відповісти
"гарантій безпеки"....
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11.05.2024 12:47 Відповісти
Жебраки з КНДР сотнями тисяч тонн *********** кацапів завалюють, а ці "джентльмени" всраті свої фількині грамоти погоджують.
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11.05.2024 12:49 Відповісти
<********! Провести консультации выразить озабоченность? Круто.
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11.05.2024 13:16 Відповісти
Нашли "мышку", которая "кошке" колокольчик на шею повесит!)
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11.05.2024 13:19 Відповісти
Ну то назвали би вже цю угоду «меморандум». Ну шоп одразу було ясно
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11.05.2024 15:14 Відповісти
 
 