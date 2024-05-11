Послы ЕС согласовали проект соглашения гарантий безопасности для Украины, - СМИ

Послы всех 27 стран-членов Евросоюза одобрили проект соглашения, которое предусматривает предоставление Киеву обязательств в сфере безопасности. Его планируют финализировать до конца июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.

Как отмечается, послы 27 стран ЕС недавно согласовали текст на одиннадцати страницах под грифом "конфиденциально".

В тексте соглашения говорится, что Европейский Союз и его государства-члены играют ключевую роль в долгосрочной безопасности и стойкости Украины через военную, гуманитарную, финансовую, торговую и экономическую поддержку. Также речь идет о размещении беженцев, поддержку реформ и санкций, восстановление.

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В ЕС хотят завершить работу над соглашением самое позднее к началу июля этого года. Ожидается, что эти обязательства будут действовать, пока Украина не вступит в ЕС и НАТО.

Что предусматривает соглашение

Евросоюз, в частности, обязуется провести немедленные консультации в случае нового вторжения России в Украину.

"В случае будущей агрессии Европейский Союз и Украина намерены в течение 24 часов провести консультации относительно потребностей Украины в осуществлении ее права на самооборону согласно статье 51 Устава ООН", - отмечается в тексте проекта.

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Однако документ исключает непосредственное участие солдат ЕС вместе с украинскими военными в боевых действиях в борьбе с агрессией России. Вместо этого Брюссель обещает Украине продолжение поставок оружия, обучение солдат, помощь в реформировании сектора безопасности, поддержку в разминировании территории и сотрудничество в защите от гибридных угроз и кибератак.

Помощь с восстановлением Украины

Как отмечает Welt, Фонд поддержки Украины в 2024 году будет иметь бюджет 5 млрд евро. До 2027 года бюджет может увеличиваться, это будет зависеть от того, в чем будет нуждаться украинская армия в будущем и какие дополнительные двусторонние взносы сделают страны ЕС.

ЕС также обязуется предоставить Украине масштабную поддержку в восстановлении. Финансовую помощь оценивают в миллиарды евро. Еще в феврале 2023 года Всемирный банк оценивал стоимость восстановления Украины в 411 млрд долларов, но с тех пор масштабы разрушений выросли.

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В целом эти обязательства имеют не большую юридическую силу, чем подобные двусторонние соглашения стран с Украиной.

Не все страны хотят предоставлять обязательства по безопасности Украине

Страны ЕС в конце июня 2023 года согласились предоставить Украине гарантии безопасности. Во время переговоров три нейтральных государства настаивали, что блок отдельно не должен давать гарантий, а лишь взять обязательства по безопасности.

Еще семь стран ЕС отказываются заключать двусторонние соглашения с Украиной: Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Кипр, а также нейтральные государства Ирландия, Австрия и Мальта.

Швейцария и Турция, которые не входят в ЕС, также не хотят согласовывать соглашение по безопасности с Украиной.

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Напомним, Украина уже подписала двусторонние соглашения с Латвией, Великобританией, Данией, Германией, Францией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.