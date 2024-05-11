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Новости
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Послы ЕС согласовали проект соглашения гарантий безопасности для Украины, - СМИ

ЄС погодив гарантії безпеки для України

Послы всех 27 стран-членов Евросоюза одобрили проект соглашения, которое предусматривает предоставление Киеву обязательств в сфере безопасности. Его планируют финализировать до конца июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.

Как отмечается, послы 27 стран ЕС недавно согласовали текст на одиннадцати страницах под грифом "конфиденциально".

В тексте соглашения говорится, что Европейский Союз и его государства-члены играют ключевую роль в долгосрочной безопасности и стойкости Украины через военную, гуманитарную, финансовую, торговую и экономическую поддержку. Также речь идет о размещении беженцев, поддержку реформ и санкций, восстановление.

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В ЕС хотят завершить работу над соглашением самое позднее к началу июля этого года. Ожидается, что эти обязательства будут действовать, пока Украина не вступит в ЕС и НАТО.

Что предусматривает соглашение

Евросоюз, в частности, обязуется провести немедленные консультации в случае нового вторжения России в Украину.

"В случае будущей агрессии Европейский Союз и Украина намерены в течение 24 часов провести консультации относительно потребностей Украины в осуществлении ее права на самооборону согласно статье 51 Устава ООН", - отмечается в тексте проекта.

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Однако документ исключает непосредственное участие солдат ЕС вместе с украинскими военными в боевых действиях в борьбе с агрессией России. Вместо этого Брюссель обещает Украине продолжение поставок оружия, обучение солдат, помощь в реформировании сектора безопасности, поддержку в разминировании территории и сотрудничество в защите от гибридных угроз и кибератак.

Помощь с восстановлением Украины

Как отмечает Welt, Фонд поддержки Украины в 2024 году будет иметь бюджет 5 млрд евро. До 2027 года бюджет может увеличиваться, это будет зависеть от того, в чем будет нуждаться украинская армия в будущем и какие дополнительные двусторонние взносы сделают страны ЕС.

ЕС также обязуется предоставить Украине масштабную поддержку в восстановлении. Финансовую помощь оценивают в миллиарды евро. Еще в феврале 2023 года Всемирный банк оценивал стоимость восстановления Украины в 411 млрд долларов, но с тех пор масштабы разрушений выросли.

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В целом эти обязательства имеют не большую юридическую силу, чем подобные двусторонние соглашения стран с Украиной.

Не все страны хотят предоставлять обязательства по безопасности Украине

Страны ЕС в конце июня 2023 года согласились предоставить Украине гарантии безопасности. Во время переговоров три нейтральных государства настаивали, что блок отдельно не должен давать гарантий, а лишь взять обязательства по безопасности.

Еще семь стран ЕС отказываются заключать двусторонние соглашения с Украиной: Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Кипр, а также нейтральные государства Ирландия, Австрия и Мальта.

Швейцария и Турция, которые не входят в ЕС, также не хотят согласовывать соглашение по безопасности с Украиной.

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Напомним, Украина уже подписала двусторонние соглашения с Латвией, Великобританией, Данией, Германией, Францией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.

Автор: 

безопасность (1101) Украина (44923) Евросоюз (17076) гарантия (154)


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Топ комментарии
+6
"У разі майбутньої агресії Європейський Союз та Україна мають намір протягом 24 годин провести консультації щодо потреб України у здійсненні її права на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН", - зазначається у тексті проєкту. -"консультації".Ну і що це як не будапешстський мерорандум?
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11.05.2024 12:29
+5
У разі майбутньої агресії Європейський Союз та Україна мають намір протягом 24 годин провести консультації

Тут хоть бы нынешнюю агрессию пережить, а они уже про будущее думают... А вообще, очередной "меморандум", не имеющий никакого юридической и практической силы.
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11.05.2024 12:43
+3
Коли Київ зрозуміє,що реальність це життя і консультації з запізнілою зброєю не збережуть його. Прости військових НАТО уже сьогодні, а не не на часі
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11.05.2024 12:19
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Коли Київ зрозуміє,що реальність це життя і консультації з запізнілою зброєю не збережуть його. Прости військових НАТО уже сьогодні, а не не на часі
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11.05.2024 12:19 Ответить
- Ядерна зброя

- перевага в повітрі

- демографія що дозволяє мати 2-3 млн молодих чоловіків в армії

Ось і всі реальні гарантії - решта слова і повітря
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11.05.2024 12:24 Ответить
Демографія не виправляється так швидко.
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11.05.2024 12:50 Ответить
Загальна військова зобов'язаність - єдине, що може забезпечувати Збройні сили людським ресурсом. Коли людина змолоду пройшла добрий військовий вишкіл, вона не стане ухилянтом, бо матиме впевненість у власних силах та вміння застосувати зброю. Наша влада всіх часів думала тільки про те, як збагатитись особисто. Вони такі примітивні, що навіть не мали інстинкту самозбереження, не уявляли, що може прийти їх друг путін й забрати все нажите "непосільним трудом". Навіть історія з Тузлою нічому не навчила цих пройдисвітів.
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11.05.2024 13:43 Ответить
"У разі майбутньої агресії Європейський Союз та Україна мають намір протягом 24 годин провести консультації щодо потреб України у здійсненні її права на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН", - зазначається у тексті проєкту. -"консультації".Ну і що це як не будапешстський мерорандум?
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11.05.2024 12:29 Ответить
Так Росія загрожує ЄС і НАТО чи ні? А то раді їздити на спинах українців.
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11.05.2024 12:31 Ответить
І чому конфіденційна угода? Щось хороше як правило не приховують.
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11.05.2024 12:32 Ответить
Це туалетний папір, а не угода.
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11.05.2024 12:52 Ответить
І чому конфіденційна? Ця угода стосується мільйонів людей і вони мають право знати все.
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11.05.2024 12:53 Ответить
У разі майбутньої агресії Європейський Союз та Україна мають намір протягом 24 годин провести консультації

Тут хоть бы нынешнюю агрессию пережить, а они уже про будущее думают... А вообще, очередной "меморандум", не имеющий никакого юридической и практической силы.
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11.05.2024 12:43 Ответить
Там на Welt в коментарях просто парад простих обивателів не готових вилізти зі своєї зручної мушлі і побачити загрозу. Навіщо нам та Україна, вони всі корумпованих, там бездонна яма, їм не місце в ЄС. Прямо істерика в коментаторів.
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11.05.2024 12:47 Ответить
Та то кацапня етнічна верещить. Вони ще Німеччині нагадають про "толерантність".
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11.05.2024 12:51 Ответить
Можливо. Там на Die Welt просто розсадник українофобів в коментарях. Відчуваєш себе єврейкою у Третьому Райху як їх почитаєш.
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11.05.2024 12:56 Ответить
"гарантій безпеки"....
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11.05.2024 12:47 Ответить
Жебраки з КНДР сотнями тисяч тонн *********** кацапів завалюють, а ці "джентльмени" всраті свої фількині грамоти погоджують.
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11.05.2024 12:49 Ответить
<********! Провести консультации выразить озабоченность? Круто.
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11.05.2024 13:16 Ответить
Нашли "мышку", которая "кошке" колокольчик на шею повесит!)
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11.05.2024 13:19 Ответить
Ну то назвали би вже цю угоду «меморандум». Ну шоп одразу було ясно
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11.05.2024 15:14 Ответить
 
 