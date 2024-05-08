Украина и Португалия провели очередной раунд переговоров относительно соглашения о безопасности

Украина провела очередной раунд переговоров с Португалией относительно заключения двустороннего соглашения о безопасности во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке нашей страны.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

Согласно указу президента, украинскую официальную делегацию возглавляет руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак.

Как отмечается, сегодняшний раунд переговоров провел заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

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"Удалось достичь значительного прогресса по результатам очередного раунда. Надеемся на подписание соглашения нашими лидерами в ближайшем будущем", - отметил Жовква.

Сообщается, что стороны продолжили работу над проектом документа и согласовали график будущих мероприятий на высшем уровне с целью подписания соглашения.

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Напомним, Украина заключила уже девять двусторонних соглашений о безопасности, а именно: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией. Этот документ подписывают во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины.