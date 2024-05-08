Україна і Португалія провели черговий раунд переговорів щодо безпекової угоди

Україна провела черговий раунд переговорів із Португалією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7 про підтримку нашої країни.

Про це повідомили в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до указу президента, українську офіційну делегацію очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.

Як зазначається, сьогоднішній раунд переговорів провів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

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"Вдалося досягти значного прогресу за результатами чергового раунду. Сподіваємося на підписання угоди нашими лідерами у найближчому майбутньому", – наголосив Жовква.

Повідомляється, що сторони продовжили роботу над проєктом документа та узгодили графік майбутніх заходів на найвищому рівні з метою підписання угоди.

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Нагадаємо, Україна уклала вже дев’ять двосторонніх безпекових угод, а саме: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Цей документ підписують на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України.