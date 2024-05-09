Еврокомиссия продолжит статус временной защиты для украинцев, - Стефанишина

Украина и Еврокомиссия договорились, что статус временной защиты для украинцев в ЕС будет пересматриваться, когда улучшится ситуация с безопасностью, однако сейчас условий для этого нет.

Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время Международного саммита городов и регионов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я нахожусь в постоянном диалоге с комиссаром ЕС по вопросам миграции и внутренних дел (Ильвой Йоханссон. - Ред.) с самого 24 февраля 2022 года, каждые три месяца оцениваем ситуацию. Мы неоднократно обсуждали с ней вопрос возвращения украинцев, продление решения о временной защите. Я вчера имела с ней разговор. Мы приняли решение, что статус временной защиты будет продлен,... потому что условия безопасности не позволяют принять любое другое решение", - заявила Стефанишина.

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Она подчеркнула важность фактора безопасности. Украина имеет договоренность с Европейской комиссией: как только ситуация с безопасностью изменится, статус временной защиты будет пересматриваться таким образом, чтобы происходил плавный процесс возвращения украинцев.

"Но сейчас условий для такого решения нет", - констатировала вице-премьер.

Она также подчеркнула, что вопросы мобилизации, реестра военнообязанных и статуса временной защиты не связаны между собой.

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"Мы зафиксировали это вчера на переговорах с Ильвой Йоханссон. Есть наш внутренний процесс, нам надо обеспечить учет военнообязанных. Это осуществляется через ряд дипломатических шагов по линии дипломатической, консульской работы", - сказала Стефанишина.

Напомним, после российского полномасштабного вторжения в Украину ЕС активировал так называемую Директиву временной защиты, которая предоставила украинским беженцам право легально находиться на территории ЕС и получать базовые социальные услуги, включая здравоохранение, образование и право на трудоустройство. Этот документ будет действовать до марта 2025 года с возможностью продления.