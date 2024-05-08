В 9 странах ЕС уменьшилось количество беженцев-украинцев, - Евростат. СПИСОК
Тысячи украинцев уехали из 9 стран Евросоюза. Наибольший отток - в Чехии, Швеции, Австрии, Дании и Польше.
Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает Цензор.НЕТ.
Всего на конец февраля в ЕС было 4 234 595 беженцев из Украины. Через месяц, на конец марта, их стало 4 211 495 - на 23 100 человек меньше.
Количество беженцев уменьшается в 9 европейских странах. Наибольшее снижение зафиксировано в:
- Чехии (-20 700; -5,4%);
- Швеции (-9 960; -21,5%);
- Австрии (-9 130; -11,1%);
- Дании (-5 385; -14,5%);
- Польше (-1 680; -0,2%).
При этом в марте украинцы активно прибывали в такие страны:
- Германия (+15 210; +1,2%);
- Нидерланды (+4 705; +4,0%);
- Болгария (+3 475; +7,6%).
Сейчас украинских беженцев больше всего в:
- Германии (1 301 790 человек, 30,9% от общего количества ЕС);
- Польше (955 520; 22,7%);
- Чехии (364 375; 8,7%).
Украинцы составляют 98% от общего числа беженцев в Евросоюзе. Взрослые женщины составляют 45,8% получателей временной защиты в ЕС. Дети - 32,8%, а взрослые мужчины - 21,4%.
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+11 Володимир Мик
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+9 Anatoly KANEVSKY #433903
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+8 Ivan Kucherenko
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то хто кого зрадив?
дайте автомат - піду боронити Україну!
а вони - йди на медкомісію, а там: тиск 200, гемоглобін 70, коліна вражені артрозом, варікоз... а поки лікував малокрів'я, отримав миготливу аритмію, коксартроз, пневмонію.. зараз ледве ноги волочу.. отакий з мене воїн