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В 9 странах ЕС уменьшилось количество беженцев-украинцев, - Евростат. СПИСОК

Біженці масово повертаються з 9 країн ЄС

Тысячи украинцев уехали из 9 стран Евросоюза. Наибольший отток - в Чехии, Швеции, Австрии, Дании и Польше.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего на конец февраля в ЕС было 4 234 595 беженцев из Украины. Через месяц, на конец марта, их стало 4 211 495 - на 23 100 человек меньше.

Также читайте: Польша отменит часть выплат для беженцев из Украины

Количество беженцев уменьшается в 9 европейских странах. Наибольшее снижение зафиксировано в:

  • Чехии (-20 700; -5,4%);
  • Швеции (-9 960; -21,5%);
  • Австрии (-9 130; -11,1%);
  • Дании (-5 385; -14,5%);
  • Польше (-1 680; -0,2%).

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При этом в марте украинцы активно прибывали в такие страны:

  • Германия (+15 210; +1,2%);
  • Нидерланды (+4 705; +4,0%);
  • Болгария (+3 475; +7,6%).

Сейчас украинских беженцев больше всего в:

  • Германии (1 301 790 человек, 30,9% от общего количества ЕС);
  • Польше (955 520; 22,7%);
  • Чехии (364 375; 8,7%).

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Украинцы составляют 98% от общего числа беженцев в Евросоюзе. Взрослые женщины составляют 45,8% получателей временной защиты в ЕС. Дети - 32,8%, а взрослые мужчины - 21,4%.

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беженцы (1638) Евростат (13) украинцы (3861) Евросоюз (17069)


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Топ комментарии
+11
Завдяки Зелі, українці мають стати типу циган, розпорошитись по всьому світу, без батьківщин , без своєї землі.
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08.05.2024 14:20
+9
українцям не світить доля циган, які за тищі років зберегли ідентичність. Українці асимілюються - розчиняться в народах та язиках в першому ж поколінні, культура, мова - зникнуть
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08.05.2024 14:53
+8
"Тисячі українців поїхали з 9 країн Євросоюзу". це не видно з даної статистики. Просто зменшилася кількість людей зі статусом тимчасового прихистка, але більшість з них скоріше перейшла на ВНЖ, ніж виїхала.
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08.05.2024 15:10
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Правила форума Совет форумчан
Завдяки Зелі, українці мають стати типу циган, розпорошитись по всьому світу, без батьківщин , без своєї землі.
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08.05.2024 14:20 Ответить
Це й було у пророцтві одного мольфара.
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08.05.2024 14:27 Ответить
що краще - бути мертвим на "своєі" землі чи живим на "чужій"?
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08.05.2024 14:35 Ответить
А що краще, зрадити Україну та свою Родину і привести московитів до себе у будинок, зокрема, як в Бучі, Херсоні, Маріуполі, чи захищати Україну та свою Родину від московитів убивць??
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08.05.2024 14:46 Ответить
а мені перед масовим вторгненням кацапів не дали зброю, мотивували тим, що вік, не маю досвіду, ніколи не служив ще й маю обмеження по здоровʼю... сказали йди додому сиди вдома, кацапи атакують тільки військові обʼєкти...

то хто кого зрадив?
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08.05.2024 14:53 Ответить
ше в 2014 першим приїхав ув військомат, навіть таксі викликав, щоб швидше
дайте автомат - піду боронити Україну!
а вони - йди на медкомісію, а там: тиск 200, гемоглобін 70, коліна вражені артрозом, варікоз... а поки лікував малокрів'я, отримав миготливу аритмію, коксартроз, пневмонію.. зараз ледве ноги волочу.. отакий з мене воїн
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08.05.2024 15:02 Ответить
українцям не світить доля циган, які за тищі років зберегли ідентичність. Українці асимілюються - розчиняться в народах та язиках в першому ж поколінні, культура, мова - зникнуть
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08.05.2024 14:53 Ответить
шо? війна закінчилася?
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08.05.2024 14:51 Ответить
Десь половина біженців виїхали із західних і центральних областей, які далеко від лінії фронту та які дуже рідко обстрілюють. Причин багато: втомились на чужині, сумують за рідними, чоловіками, не знайшли роботу, важко вивчити мову, не змогли адаптуватись соціально, тощо. Знаю, що багато повертаються, бо набридло боятися і чекати невідомо чого.
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08.05.2024 17:05 Ответить
біженці стають мігрантами та набувають громадянства інших країн.. біженцям з України перекривають соціяльні виплати. Це не араби та нєгри, що все життя на велфері
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08.05.2024 14:57 Ответить
"Тисячі українців поїхали з 9 країн Євросоюзу". це не видно з даної статистики. Просто зменшилася кількість людей зі статусом тимчасового прихистка, але більшість з них скоріше перейшла на ВНЖ, ніж виїхала.
показать весь комментарий
08.05.2024 15:10 Ответить
 
 