В 9 странах ЕС уменьшилось количество беженцев-украинцев, - Евростат. СПИСОК

Тысячи украинцев уехали из 9 стран Евросоюза. Наибольший отток - в Чехии, Швеции, Австрии, Дании и Польше.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего на конец февраля в ЕС было 4 234 595 беженцев из Украины. Через месяц, на конец марта, их стало 4 211 495 - на 23 100 человек меньше.

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Количество беженцев уменьшается в 9 европейских странах. Наибольшее снижение зафиксировано в:

Чехии (-20 700; -5,4%);

Швеции (-9 960; -21,5%);

Австрии (-9 130; -11,1%);

Дании (-5 385; -14,5%);

Польше (-1 680; -0,2%).

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При этом в марте украинцы активно прибывали в такие страны:

Германия (+15 210; +1,2%);

Нидерланды (+4 705; +4,0%);

Болгария (+3 475; +7,6%).

Сейчас украинских беженцев больше всего в:

Германии (1 301 790 человек, 30,9% от общего количества ЕС);

Польше (955 520; 22,7%);

Чехии (364 375; 8,7%).

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Украинцы составляют 98% от общего числа беженцев в Евросоюзе. Взрослые женщины составляют 45,8% получателей временной защиты в ЕС. Дети - 32,8%, а взрослые мужчины - 21,4%.