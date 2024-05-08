В 9 країнах ЄС зменшилася кількість біженців-українців, - Євростат. ПЕРЕЛІК

Тисячі українців поїхали з 9 країн Євросоюзу. Найбільший відтік - у Чехії, Швеції, Австрії, Данії та Польщі.

Про це свідчать дані Євростату, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом на кінець лютого в ЄС було 4 234 595 біженців з України. За місяць, на кінець березня їх стало 4 211 495 - на 23 100 людей менше.

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Число біженців зменшується в 9 європейських країнах. Найбільше зниження зафіксовано у:

Чехії (-20 700; -5,4%);

Швеції (-9 960; -21,5%);

Австрії (-9 130; -11,1%);

Данії (-5 385; -14,5%);

Польщі (-1 680; -0,2%).

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При цьому в березні українці активно прибували до таких країн:

Німеччина (+15 210; +1,2%);

Нідерланди (+4 705; +4,0%);

Болгарія (+3 475; + 7,6%).

Зараз українських біженців найбільше в:

Німеччині (1 301 790 осіб, 30,9% від загальної кількості ЄС);

Польщі (955 520; 22,7%);

Чехії (364 375; 8,7%).

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Українці становлять 98% від загальної кількості біженців в Євросоюзі. Дорослі жінки становлять 45,8% отримувачів тимчасового захисту в ЄС. Діти - 32,8%, а дорослі чоловіки - 21,4%.