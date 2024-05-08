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В 9 країнах ЄС зменшилася кількість біженців-українців, - Євростат. ПЕРЕЛІК

Біженці масово повертаються з 9 країн ЄС

Тисячі українців поїхали з 9 країн Євросоюзу. Найбільший відтік - у Чехії, Швеції, Австрії, Данії та Польщі.

Про це свідчать дані Євростату, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом на кінець лютого в ЄС було 4 234 595 біженців з України. За місяць, на кінець березня їх стало 4 211 495 - на 23 100 людей менше.

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Число біженців зменшується в 9 європейських країнах. Найбільше зниження зафіксовано у:

  • Чехії (-20 700; -5,4%);
  • Швеції (-9 960; -21,5%);
  • Австрії (-9 130; -11,1%);
  • Данії (-5 385; -14,5%);
  • Польщі (-1 680; -0,2%).

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При цьому в березні українці активно прибували до таких країн:

  • Німеччина (+15 210; +1,2%);
  • Нідерланди (+4 705; +4,0%);
  • Болгарія (+3 475; + 7,6%).

Зараз українських біженців найбільше в:

  • Німеччині (1 301 790 осіб, 30,9% від загальної кількості ЄС);
  • Польщі (955 520; 22,7%);
  • Чехії (364 375; 8,7%).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Австрії хочуть запровадити перевірку ДНК для біженців

Українці становлять 98% від загальної кількості біженців в Євросоюзі. Дорослі жінки становлять 45,8% отримувачів тимчасового захисту в ЄС. Діти - 32,8%, а дорослі чоловіки - 21,4%.

Автор: 

біженці (1862) Євростат (37) українці (2537) Євросоюз (13327)


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Топ коментарі
+11
Завдяки Зелі, українці мають стати типу циган, розпорошитись по всьому світу, без батьківщин , без своєї землі.
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08.05.2024 14:20
+9
українцям не світить доля циган, які за тищі років зберегли ідентичність. Українці асимілюються - розчиняться в народах та язиках в першому ж поколінні, культура, мова - зникнуть
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08.05.2024 14:53
+8
"Тисячі українців поїхали з 9 країн Євросоюзу". це не видно з даної статистики. Просто зменшилася кількість людей зі статусом тимчасового прихистка, але більшість з них скоріше перейшла на ВНЖ, ніж виїхала.
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08.05.2024 15:10
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Завдяки Зелі, українці мають стати типу циган, розпорошитись по всьому світу, без батьківщин , без своєї землі.
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08.05.2024 14:20 Відповісти
Це й було у пророцтві одного мольфара.
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08.05.2024 14:27 Відповісти
що краще - бути мертвим на "своєі" землі чи живим на "чужій"?
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08.05.2024 14:35 Відповісти
А що краще, зрадити Україну та свою Родину і привести московитів до себе у будинок, зокрема, як в Бучі, Херсоні, Маріуполі, чи захищати Україну та свою Родину від московитів убивць??
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08.05.2024 14:46 Відповісти
а мені перед масовим вторгненням кацапів не дали зброю, мотивували тим, що вік, не маю досвіду, ніколи не служив ще й маю обмеження по здоровʼю... сказали йди додому сиди вдома, кацапи атакують тільки військові обʼєкти...

то хто кого зрадив?
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08.05.2024 14:53 Відповісти
ше в 2014 першим приїхав ув військомат, навіть таксі викликав, щоб швидше
дайте автомат - піду боронити Україну!
а вони - йди на медкомісію, а там: тиск 200, гемоглобін 70, коліна вражені артрозом, варікоз... а поки лікував малокрів'я, отримав миготливу аритмію, коксартроз, пневмонію.. зараз ледве ноги волочу.. отакий з мене воїн
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08.05.2024 15:02 Відповісти
українцям не світить доля циган, які за тищі років зберегли ідентичність. Українці асимілюються - розчиняться в народах та язиках в першому ж поколінні, культура, мова - зникнуть
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08.05.2024 14:53 Відповісти
шо? війна закінчилася?
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08.05.2024 14:51 Відповісти
Десь половина біженців виїхали із західних і центральних областей, які далеко від лінії фронту та які дуже рідко обстрілюють. Причин багато: втомились на чужині, сумують за рідними, чоловіками, не знайшли роботу, важко вивчити мову, не змогли адаптуватись соціально, тощо. Знаю, що багато повертаються, бо набридло боятися і чекати невідомо чого.
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08.05.2024 17:05 Відповісти
біженці стають мігрантами та набувають громадянства інших країн.. біженцям з України перекривають соціяльні виплати. Це не араби та нєгри, що все життя на велфері
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08.05.2024 14:57 Відповісти
"Тисячі українців поїхали з 9 країн Євросоюзу". це не видно з даної статистики. Просто зменшилася кількість людей зі статусом тимчасового прихистка, але більшість з них скоріше перейшла на ВНЖ, ніж виїхала.
показати весь коментар
08.05.2024 15:10 Відповісти
 
 