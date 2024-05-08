В 9 країнах ЄС зменшилася кількість біженців-українців, - Євростат. ПЕРЕЛІК
Тисячі українців поїхали з 9 країн Євросоюзу. Найбільший відтік - у Чехії, Швеції, Австрії, Данії та Польщі.
Про це свідчать дані Євростату, повідомляє Цензор.НЕТ.
Загалом на кінець лютого в ЄС було 4 234 595 біженців з України. За місяць, на кінець березня їх стало 4 211 495 - на 23 100 людей менше.
Число біженців зменшується в 9 європейських країнах. Найбільше зниження зафіксовано у:
- Чехії (-20 700; -5,4%);
- Швеції (-9 960; -21,5%);
- Австрії (-9 130; -11,1%);
- Данії (-5 385; -14,5%);
- Польщі (-1 680; -0,2%).
При цьому в березні українці активно прибували до таких країн:
- Німеччина (+15 210; +1,2%);
- Нідерланди (+4 705; +4,0%);
- Болгарія (+3 475; + 7,6%).
Зараз українських біженців найбільше в:
- Німеччині (1 301 790 осіб, 30,9% від загальної кількості ЄС);
- Польщі (955 520; 22,7%);
- Чехії (364 375; 8,7%).
Українці становлять 98% від загальної кількості біженців в Євросоюзі. Дорослі жінки становлять 45,8% отримувачів тимчасового захисту в ЄС. Діти - 32,8%, а дорослі чоловіки - 21,4%.
Топ коментарі
+11 Володимир Мик
показати весь коментар08.05.2024 14:20
+9 Anatoly KANEVSKY #433903
показати весь коментар08.05.2024 14:53
+8 Ivan Kucherenko
показати весь коментар08.05.2024 15:10
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то хто кого зрадив?
дайте автомат - піду боронити Україну!
а вони - йди на медкомісію, а там: тиск 200, гемоглобін 70, коліна вражені артрозом, варікоз... а поки лікував малокрів'я, отримав миготливу аритмію, коксартроз, пневмонію.. зараз ледве ноги волочу.. отакий з мене воїн