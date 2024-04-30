Белый дом о переговорах относительно гарантий безопасности с Украиной: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности

США и Украина продолжают переговоры относительно гарантий безопасности и формализуют детали, как в этом соглашении должны выглядеть потребности Украины.

Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Независимо от того, когда эта война закончится, независимо от того, как эта война закончится, Украина все равно будет иметь длинную границу с Россией, и они все равно будут иметь законные потребности в безопасности. Соединенные Штаты будут продолжать их поддерживать, пока они уточняют свои потребности, как эти потребности должны выглядеть", - ответил Кирби на вопрос, в каком статусе сейчас переговоры между Киевом и Вашингтоном о двустороннем соглашении относительно безопасности.

30 апреля представители правительства США - Госдепартамента, Министерства обороны США и Совета национальной безопасности США - продолжили обсуждение с украинскими коллегами договоренностей о безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США. По сообщению, этот разговор "имеет важное значение для долгосрочных двусторонних договоренностей в сфере безопасности и других обязательств, согласно Совместной декларации "Группы семи".

Кирби добавил, что девять других стран завершили переговоры с Украиной относительно соглашения о двусторонней безопасности. "Мы все работаем над одним и тем же - пытаемся создать то, что можно будет назвать двусторонними договоренностями о безопасности", - сказал представитель Белого дома.

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Как сообщали американские СМИ, США и Украина намерены подписать двустороннее соглашение относительно безопасности на саммите НАТО летом этого года. Оно будет базироваться на похожей системе, которую сейчас имеет Израиль, и будет предусматривать приоритет в поставках оружия и передовых технологий. Документ, как ожидается, будет способствовать будущему членству Украины в НАТО, но не будет делать Альянс стороной войны с Россией.