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Новости Помощь Украине
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Белый дом о переговорах относительно гарантий безопасности с Украиной: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности

Радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі

США и Украина продолжают переговоры относительно гарантий безопасности и формализуют детали, как в этом соглашении должны выглядеть потребности Украины.

Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Независимо от того, когда эта война закончится, независимо от того, как эта война закончится, Украина все равно будет иметь длинную границу с Россией, и они все равно будут иметь законные потребности в безопасности. Соединенные Штаты будут продолжать их поддерживать, пока они уточняют свои потребности, как эти потребности должны выглядеть", - ответил Кирби на вопрос, в каком статусе сейчас переговоры между Киевом и Вашингтоном о двустороннем соглашении относительно безопасности.

30 апреля представители правительства США - Госдепартамента, Министерства обороны США и Совета национальной безопасности США - продолжили обсуждение с украинскими коллегами договоренностей о безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США. По сообщению, этот разговор "имеет важное значение для долгосрочных двусторонних договоренностей в сфере безопасности и других обязательств, согласно Совместной декларации "Группы семи".

Кирби добавил, что девять других стран завершили переговоры с Украиной относительно соглашения о двусторонней безопасности. "Мы все работаем над одним и тем же - пытаемся создать то, что можно будет назвать двусторонними договоренностями о безопасности", - сказал представитель Белого дома.

Читайте также: ВСУ нуждаются в средствах ПВО, артиллерии и боеприпасах. Поставка новой партии вооружений в Украину критически важна, - Кирби

Как сообщали американские СМИ, США и Украина намерены подписать двустороннее соглашение относительно безопасности на саммите НАТО летом этого года. Оно будет базироваться на похожей системе, которую сейчас имеет Израиль, и будет предусматривать приоритет в поставках оружия и передовых технологий. Документ, как ожидается, будет способствовать будущему членству Украины в НАТО, но не будет делать Альянс стороной войны с Россией.

Автор: 

США (26401) гарантия (154) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+4
Зешобла може тільки кошти вимагати - що вони там можуть уточнювати? СУМУ?
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30.04.2024 23:43
+3
Як будапештський меморандум
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30.04.2024 23:54
+3
щоб ви знали, безпека буває 3-х сортів,
1 Повна, з ЯО і в НАТО. 2 Неповна, в НАТО. 3. "Безпека" на папері, бла-бла-бла.
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01.05.2024 06:37
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Зешобла може тільки кошти вимагати - що вони там можуть уточнювати? СУМУ?
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30.04.2024 23:43 Ответить
....і обовязкових гарантій для своїх пердакіс.
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01.05.2024 01:20 Ответить
« Вона базуватиметься на схожій системі, яку зараз має Ізраїль, і передбачатиме пріоритет в постачанні зброї та передових технологій. Джерело: « …?

навіщо знову винаходити велосипед?!!!

Це мае бути точна ! копія / калька закону- Договору як США та ізраіля! « Головний партнер США поза НАТО».

Не « базуватися на системи як Ізраіль», а повторити цей договір для України.
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01.05.2024 08:10 Ответить
для цього Україна має скасувати в Статуті ЗСУ команду "Вперед!" і замість неї вписати туди, як в Статуті Ізраілю команду "За мною!"

соцопрос - хто вірить, шо таке можливо ?
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01.05.2024 08:47 Ответить
Статус ЗСУ це внутрішня питання України,

та До Міжнародного договору немае ніякого значення.
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01.05.2024 16:34 Ответить
Що буде с НАТО коли/якщо? Трамп Приде до влади ніхто не знае.
Можливо він його закрие.

Ось тоді прямі договори США-Україна та інші можуть бути дуже важливими.
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01.05.2024 16:39 Ответить
Як будапештський меморандум
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30.04.2024 23:54 Ответить
Ні.
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01.05.2024 00:28 Ответить
так.Проти цього папірця будапешстський ще ого го !!!
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01.05.2024 07:19 Ответить
Шаповала, з УкрОборонПрому, залучити треба, єрмак не марно ж його прилаштував…
Содіваються Українці, що ці ПЛАНИ, не попадуть на стіл до прутіна, як з контрНаступом…
Доречі, про результат розслідування, цієї зради, так і не чути….
Можливо, що баканов підкаже, із своїми замами?
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30.04.2024 23:57 Ответить
Потреби звучать надзвичайно просто. Почати з мінімуму -- така ж кількість бомбардувальників і крилатих/балістичних ракет, як була в України станом на 1992-й рік.

Це на першу половину 2024-го року.
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01.05.2024 00:08 Ответить
Незалежно від того, коли ця війна закінчиться, незалежно від того, як ця війна закінчиться, -ось і відповідь брехливих американців,що їм до одного місця як ця війна закінчиться і навіть,якщо рашист окупує всю Україну ,
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01.05.2024 00:18 Ответить
ну тобі ж похєр на голод в Ефіопії ?

чи ти свою квартиру продав і накупив консерв на всі гроші для ефіопців ?

то чому якийсь Патрік Свейзі з Оклахоми має перейматися Бахмутом ?
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01.05.2024 08:50 Ответить
а що рашист воює з ефіоптвоюмать, чи може Ти пару банок "кильки в томатнім соусі" туди відправляєш.чи може "ефіоптвоюмать- США разом з рашистом нагнули в Будапешті, щоб ефіопські любителі верблюжого молока відмовилися від ЯО .котру знищили взамін на гарантії недоторканості кордонів єфіоландії...???
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01.05.2024 15:12 Ответить
ти мабуть досить тупий ?

Пітеру Хаймерсу з Канзасу подєр і на Ефіопію і на Україну і на тебе і на мене і на Будапешт і на гарантії
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01.05.2024 15:36 Ответить
Мабуть тупість в людини,котра ставить багато запитань, при тому не даючи відповідей на аналогічно поставлені їй...
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01.05.2024 16:19 Ответить
В общем как бы оно не закончилось, но в НАТО если и получиться вступить то через аэропорт Борисполь и по одному. Только так(
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01.05.2024 01:03 Ответить
щоб ви знали, безпека буває 3-х сортів,
1 Повна, з ЯО і в НАТО. 2 Неповна, в НАТО. 3. "Безпека" на папері, бла-бла-бла.
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01.05.2024 06:37 Ответить
у бениного Оманского Нарика и его рЫговско-фсбэшной кодлы одна потреба вывести награбленное и не сесть....
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01.05.2024 09:02 Ответить
Білий дім про переговори щодо гарантій безпеки з Україною...

Перед другою світовою безпека країн Європи ніби "забезпечувалася" складною павутиною договорів - гарантій безпеки на сленгу 21-го століття. Деякі країни навіть мали тверді гарантії недоторканості нейтрального статусу, а Франція навіть відчувала себе за нейтральними державами як США за Атлантичним океаном...
Т. Гітлер і т. Сталін при інфантильності США навіть виступали гарантами миру. А потім раптом сталася друга світова...

Пам'ятаймо Чемберлена з його папірцем про "вічний мир", який він демонстрував після здачі Чехословаччини Гітлеру - "Мюнхенська угода 1938 року ( Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія) не лише не змогла зупинити загрозу війни, що насувалася, а й остаточно розв'язала руки Гітлеру. Захопивши Судетську область, фюрер розпочав психологічну обробку німецького народу засобами, які сьогодні ми називаємо «чорним піаром». Чехословацька «психологічна війна» - один із перших і успішних прикладів такого «нового підходу» до ведення війни. Зi вступом німецьких військ у Прагу 15 березня 1938 року відбувся корінний поворот у підготовці до війни." НЕЗАБУТИЙ ГРІХ ЛЮДСТВА, чи ЗАБУТИЙ ГРІХ ЛЮДСТВА?

https://umoloda.kyiv.ua/number/254/196/9037
Чим закінчилося таке прінуждєніє к миру?

А протокол з Будапешту... прінуждєніє к разоружєнію України задля "вічного миру" - "гарантії вчного миру" ? Вся ця дипломатична тріскотня нічого не варта доки всякі міжнародні ООНи і папи з Риму на стороні агресора, на стороні зла.
БУДЬ-ЯКІ ПЕРЕГОВОРИ ЩОДО МИРУ - ЦЕ ВИБІР МІЖ ГАНЬБОЮ І ВІЙНОЮ. https://uamodna.com/articles/budj-yaki-peregovory-schodo-myru-indash-ce-vybir-mizh-ganjboyu-i-viynoyu/

І знову павутина договорів - гарантій безпеки?
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01.05.2024 09:36 Ответить
Очередное гарантированное *********.
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01.05.2024 11:53 Ответить
Логічно було б зробити щоб росії більше не існувало на мапах світу, це вирішить багато проблем. Так буде посилення Китаю, так воно і так є в реальності.
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01.05.2024 12:14 Ответить
вони нератифіковані Верховною Радою навіть , це "зелене фуфло" . Мета -відмовитись від НАТО і подати це в красивій обгорткі
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01.05.2024 12:38 Ответить
ах так - і написані вони в Стамбулі в 2022 році арахіміями і ко .
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01.05.2024 12:39 Ответить
 
 