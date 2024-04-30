Белый дом о переговорах относительно гарантий безопасности с Украиной: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности
США и Украина продолжают переговоры относительно гарантий безопасности и формализуют детали, как в этом соглашении должны выглядеть потребности Украины.
Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Независимо от того, когда эта война закончится, независимо от того, как эта война закончится, Украина все равно будет иметь длинную границу с Россией, и они все равно будут иметь законные потребности в безопасности. Соединенные Штаты будут продолжать их поддерживать, пока они уточняют свои потребности, как эти потребности должны выглядеть", - ответил Кирби на вопрос, в каком статусе сейчас переговоры между Киевом и Вашингтоном о двустороннем соглашении относительно безопасности.
30 апреля представители правительства США - Госдепартамента, Министерства обороны США и Совета национальной безопасности США - продолжили обсуждение с украинскими коллегами договоренностей о безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США. По сообщению, этот разговор "имеет важное значение для долгосрочных двусторонних договоренностей в сфере безопасности и других обязательств, согласно Совместной декларации "Группы семи".
Кирби добавил, что девять других стран завершили переговоры с Украиной относительно соглашения о двусторонней безопасности. "Мы все работаем над одним и тем же - пытаемся создать то, что можно будет назвать двусторонними договоренностями о безопасности", - сказал представитель Белого дома.
Как сообщали американские СМИ, США и Украина намерены подписать двустороннее соглашение относительно безопасности на саммите НАТО летом этого года. Оно будет базироваться на похожей системе, которую сейчас имеет Израиль, и будет предусматривать приоритет в поставках оружия и передовых технологий. Документ, как ожидается, будет способствовать будущему членству Украины в НАТО, но не будет делать Альянс стороной войны с Россией.
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навіщо знову винаходити велосипед?!!!
Це мае бути точна ! копія / калька закону- Договору як США та ізраіля! « Головний партнер США поза НАТО».
Не « базуватися на системи як Ізраіль», а повторити цей договір для України.
соцопрос - хто вірить, шо таке можливо ?
та До Міжнародного договору немае ніякого значення.
Можливо він його закрие.
Ось тоді прямі договори США-Україна та інші можуть бути дуже важливими.
Содіваються Українці, що ці ПЛАНИ, не попадуть на стіл до прутіна, як з контрНаступом…
Доречі, про результат розслідування, цієї зради, так і не чути….
Можливо, що баканов підкаже, із своїми замами?
Це на першу половину 2024-го року.
чи ти свою квартиру продав і накупив консерв на всі гроші для ефіопців ?
то чому якийсь Патрік Свейзі з Оклахоми має перейматися Бахмутом ?
Пітеру Хаймерсу з Канзасу подєр і на Ефіопію і на Україну і на тебе і на мене і на Будапешт і на гарантії
1 Повна, з ЯО і в НАТО. 2 Неповна, в НАТО. 3. "Безпека" на папері, бла-бла-бла.
Перед другою світовою безпека країн Європи ніби "забезпечувалася" складною павутиною договорів - гарантій безпеки на сленгу 21-го століття. Деякі країни навіть мали тверді гарантії недоторканості нейтрального статусу, а Франція навіть відчувала себе за нейтральними державами як США за Атлантичним океаном...
Т. Гітлер і т. Сталін при інфантильності США навіть виступали гарантами миру. А потім раптом сталася друга світова...
Пам'ятаймо Чемберлена з його папірцем про "вічний мир", який він демонстрував після здачі Чехословаччини Гітлеру - "Мюнхенська угода 1938 року ( Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія) не лише не змогла зупинити загрозу війни, що насувалася, а й остаточно розв'язала руки Гітлеру. Захопивши Судетську область, фюрер розпочав психологічну обробку німецького народу засобами, які сьогодні ми називаємо «чорним піаром». Чехословацька «психологічна війна» - один із перших і успішних прикладів такого «нового підходу» до ведення війни. Зi вступом німецьких військ у Прагу 15 березня 1938 року відбувся корінний поворот у підготовці до війни." НЕЗАБУТИЙ ГРІХ ЛЮДСТВА, чи ЗАБУТИЙ ГРІХ ЛЮДСТВА?
https://umoloda.kyiv.ua/number/254/196/9037
Чим закінчилося таке прінуждєніє к миру?
А протокол з Будапешту... прінуждєніє к разоружєнію України задля "вічного миру" - "гарантії вчного миру" ? Вся ця дипломатична тріскотня нічого не варта доки всякі міжнародні ООНи і папи з Риму на стороні агресора, на стороні зла.
БУДЬ-ЯКІ ПЕРЕГОВОРИ ЩОДО МИРУ - ЦЕ ВИБІР МІЖ ГАНЬБОЮ І ВІЙНОЮ. https://uamodna.com/articles/budj-yaki-peregovory-schodo-myru-indash-ce-vybir-mizh-ganjboyu-i-viynoyu/
І знову павутина договорів - гарантій безпеки?