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Білий дім про переговори щодо гарантій безпеки з Україною: Київ уточнює свої потреби

Радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі

США та Україна продовжують переговори щодо гарантій безпеки, і формалізують деталі, як в цій угоді мають формулюватись потреби України.

Про це повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Незалежно від того, коли ця війна закінчиться, незалежно від того, як ця війна закінчиться, Україна все одно матиме довгий кордон з Росією, і вони все одно матимуть законні безпекові потреби. Сполучені Штати будуть продовжувати їх підтримувати, поки вони уточнюють свої потреби, який ці потреби матимуть вигляд", - сказав Кірбі на питання, в якому статусі нині переговори між Києвом та Вашингтоном про двосторонню безпекову угоду.

30 квітня представники уряду США - Держдепартаменту, Міністерства оборони США та Ради національної безпеки США - продовжили обговорення з українськими колегами безпекових домовленостей. Про це повідомила пресслужба Держдепу США. За повідомленням, ця розмова "має важливе значення для довгострокових двосторонніх домовленостей у сфері безпеки та інших зобов’язань, згідно зі Спільною декларацією "Групи семи".

Кірбі додав, що дев’ять інших країн завершили переговори з Україною щодо угоди про двосторонню безпеку. "Ми всі працюємо над одним і тим же - намагаємося створити те, що можна буде назвати двосторонніми безпековими домовленостями", - сказав представник Білого дому.

Також читайте: Щойно Росія продемонструє щире бажання вести переговори, США будуть там. Вірю, що українці теж будуть, - Блінкен

Як повідомляли американські ЗМІ, США та Україна мають намір підписати двостороню безпекову угоду на саміті НАТО влітку цього року. Вона базуватиметься на схожій системі, яку зараз має Ізраїль, і передбачатиме пріоритет в постачанні зброї та передових технологій. Документ, як очікується, сприятиме майбутньому членству України в НАТО, але не робитиме Альянс стороною війни з Росією.

Автор: 

США (22497) гарантія (267) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+4
Зешобла може тільки кошти вимагати - що вони там можуть уточнювати? СУМУ?
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30.04.2024 23:43
+3
Як будапештський меморандум
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30.04.2024 23:54
+3
щоб ви знали, безпека буває 3-х сортів,
1 Повна, з ЯО і в НАТО. 2 Неповна, в НАТО. 3. "Безпека" на папері, бла-бла-бла.
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01.05.2024 06:37
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Зешобла може тільки кошти вимагати - що вони там можуть уточнювати? СУМУ?
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30.04.2024 23:43 Відповісти
....і обовязкових гарантій для своїх пердакіс.
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01.05.2024 01:20 Відповісти
« Вона базуватиметься на схожій системі, яку зараз має Ізраїль, і передбачатиме пріоритет в постачанні зброї та передових технологій. Джерело: « …?

навіщо знову винаходити велосипед?!!!

Це мае бути точна ! копія / калька закону- Договору як США та ізраіля! « Головний партнер США поза НАТО».

Не « базуватися на системи як Ізраіль», а повторити цей договір для України.
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01.05.2024 08:10 Відповісти
для цього Україна має скасувати в Статуті ЗСУ команду "Вперед!" і замість неї вписати туди, як в Статуті Ізраілю команду "За мною!"

соцопрос - хто вірить, шо таке можливо ?
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01.05.2024 08:47 Відповісти
Статус ЗСУ це внутрішня питання України,

та До Міжнародного договору немае ніякого значення.
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01.05.2024 16:34 Відповісти
Що буде с НАТО коли/якщо? Трамп Приде до влади ніхто не знае.
Можливо він його закрие.

Ось тоді прямі договори США-Україна та інші можуть бути дуже важливими.
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01.05.2024 16:39 Відповісти
Як будапештський меморандум
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30.04.2024 23:54 Відповісти
Ні.
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01.05.2024 00:28 Відповісти
так.Проти цього папірця будапешстський ще ого го !!!
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01.05.2024 07:19 Відповісти
Шаповала, з УкрОборонПрому, залучити треба, єрмак не марно ж його прилаштував…
Содіваються Українці, що ці ПЛАНИ, не попадуть на стіл до прутіна, як з контрНаступом…
Доречі, про результат розслідування, цієї зради, так і не чути….
Можливо, що баканов підкаже, із своїми замами?
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30.04.2024 23:57 Відповісти
Потреби звучать надзвичайно просто. Почати з мінімуму -- така ж кількість бомбардувальників і крилатих/балістичних ракет, як була в України станом на 1992-й рік.

Це на першу половину 2024-го року.
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01.05.2024 00:08 Відповісти
Незалежно від того, коли ця війна закінчиться, незалежно від того, як ця війна закінчиться, -ось і відповідь брехливих американців,що їм до одного місця як ця війна закінчиться і навіть,якщо рашист окупує всю Україну ,
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01.05.2024 00:18 Відповісти
ну тобі ж похєр на голод в Ефіопії ?

чи ти свою квартиру продав і накупив консерв на всі гроші для ефіопців ?

то чому якийсь Патрік Свейзі з Оклахоми має перейматися Бахмутом ?
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01.05.2024 08:50 Відповісти
а що рашист воює з ефіоптвоюмать, чи може Ти пару банок "кильки в томатнім соусі" туди відправляєш.чи може "ефіоптвоюмать- США разом з рашистом нагнули в Будапешті, щоб ефіопські любителі верблюжого молока відмовилися від ЯО .котру знищили взамін на гарантії недоторканості кордонів єфіоландії...???
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01.05.2024 15:12 Відповісти
ти мабуть досить тупий ?

Пітеру Хаймерсу з Канзасу подєр і на Ефіопію і на Україну і на тебе і на мене і на Будапешт і на гарантії
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01.05.2024 15:36 Відповісти
Мабуть тупість в людини,котра ставить багато запитань, при тому не даючи відповідей на аналогічно поставлені їй...
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01.05.2024 16:19 Відповісти
В общем как бы оно не закончилось, но в НАТО если и получиться вступить то через аэропорт Борисполь и по одному. Только так(
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01.05.2024 01:03 Відповісти
щоб ви знали, безпека буває 3-х сортів,
1 Повна, з ЯО і в НАТО. 2 Неповна, в НАТО. 3. "Безпека" на папері, бла-бла-бла.
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01.05.2024 06:37 Відповісти
у бениного Оманского Нарика и его рЫговско-фсбэшной кодлы одна потреба вывести награбленное и не сесть....
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01.05.2024 09:02 Відповісти
Білий дім про переговори щодо гарантій безпеки з Україною...

Перед другою світовою безпека країн Європи ніби "забезпечувалася" складною павутиною договорів - гарантій безпеки на сленгу 21-го століття. Деякі країни навіть мали тверді гарантії недоторканості нейтрального статусу, а Франція навіть відчувала себе за нейтральними державами як США за Атлантичним океаном...
Т. Гітлер і т. Сталін при інфантильності США навіть виступали гарантами миру. А потім раптом сталася друга світова...

Пам'ятаймо Чемберлена з його папірцем про "вічний мир", який він демонстрував після здачі Чехословаччини Гітлеру - "Мюнхенська угода 1938 року ( Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія) не лише не змогла зупинити загрозу війни, що насувалася, а й остаточно розв'язала руки Гітлеру. Захопивши Судетську область, фюрер розпочав психологічну обробку німецького народу засобами, які сьогодні ми називаємо «чорним піаром». Чехословацька «психологічна війна» - один із перших і успішних прикладів такого «нового підходу» до ведення війни. Зi вступом німецьких військ у Прагу 15 березня 1938 року відбувся корінний поворот у підготовці до війни." НЕЗАБУТИЙ ГРІХ ЛЮДСТВА, чи ЗАБУТИЙ ГРІХ ЛЮДСТВА?

https://umoloda.kyiv.ua/number/254/196/9037
Чим закінчилося таке прінуждєніє к миру?

А протокол з Будапешту... прінуждєніє к разоружєнію України задля "вічного миру" - "гарантії вчного миру" ? Вся ця дипломатична тріскотня нічого не варта доки всякі міжнародні ООНи і папи з Риму на стороні агресора, на стороні зла.
БУДЬ-ЯКІ ПЕРЕГОВОРИ ЩОДО МИРУ - ЦЕ ВИБІР МІЖ ГАНЬБОЮ І ВІЙНОЮ. https://uamodna.com/articles/budj-yaki-peregovory-schodo-myru-indash-ce-vybir-mizh-ganjboyu-i-viynoyu/

І знову павутина договорів - гарантій безпеки?
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01.05.2024 09:36 Відповісти
Очередное гарантированное *********.
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01.05.2024 11:53 Відповісти
Логічно було б зробити щоб росії більше не існувало на мапах світу, це вирішить багато проблем. Так буде посилення Китаю, так воно і так є в реальності.
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01.05.2024 12:14 Відповісти
вони нератифіковані Верховною Радою навіть , це "зелене фуфло" . Мета -відмовитись від НАТО і подати це в красивій обгорткі
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01.05.2024 12:38 Відповісти
ах так - і написані вони в Стамбулі в 2022 році арахіміями і ко .
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01.05.2024 12:39 Відповісти
 
 