Білий дім про переговори щодо гарантій безпеки з Україною: Київ уточнює свої потреби
США та Україна продовжують переговори щодо гарантій безпеки, і формалізують деталі, як в цій угоді мають формулюватись потреби України.
Про це повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Незалежно від того, коли ця війна закінчиться, незалежно від того, як ця війна закінчиться, Україна все одно матиме довгий кордон з Росією, і вони все одно матимуть законні безпекові потреби. Сполучені Штати будуть продовжувати їх підтримувати, поки вони уточнюють свої потреби, який ці потреби матимуть вигляд", - сказав Кірбі на питання, в якому статусі нині переговори між Києвом та Вашингтоном про двосторонню безпекову угоду.
30 квітня представники уряду США - Держдепартаменту, Міністерства оборони США та Ради національної безпеки США - продовжили обговорення з українськими колегами безпекових домовленостей. Про це повідомила пресслужба Держдепу США. За повідомленням, ця розмова "має важливе значення для довгострокових двосторонніх домовленостей у сфері безпеки та інших зобов’язань, згідно зі Спільною декларацією "Групи семи".
Кірбі додав, що дев’ять інших країн завершили переговори з Україною щодо угоди про двосторонню безпеку. "Ми всі працюємо над одним і тим же - намагаємося створити те, що можна буде назвати двосторонніми безпековими домовленостями", - сказав представник Білого дому.
Як повідомляли американські ЗМІ, США та Україна мають намір підписати двостороню безпекову угоду на саміті НАТО влітку цього року. Вона базуватиметься на схожій системі, яку зараз має Ізраїль, і передбачатиме пріоритет в постачанні зброї та передових технологій. Документ, як очікується, сприятиме майбутньому членству України в НАТО, але не робитиме Альянс стороною війни з Росією.
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навіщо знову винаходити велосипед?!!!
Це мае бути точна ! копія / калька закону- Договору як США та ізраіля! « Головний партнер США поза НАТО».
Не « базуватися на системи як Ізраіль», а повторити цей договір для України.
соцопрос - хто вірить, шо таке можливо ?
та До Міжнародного договору немае ніякого значення.
Можливо він його закрие.
Ось тоді прямі договори США-Україна та інші можуть бути дуже важливими.
Содіваються Українці, що ці ПЛАНИ, не попадуть на стіл до прутіна, як з контрНаступом…
Доречі, про результат розслідування, цієї зради, так і не чути….
Можливо, що баканов підкаже, із своїми замами?
Це на першу половину 2024-го року.
чи ти свою квартиру продав і накупив консерв на всі гроші для ефіопців ?
то чому якийсь Патрік Свейзі з Оклахоми має перейматися Бахмутом ?
Пітеру Хаймерсу з Канзасу подєр і на Ефіопію і на Україну і на тебе і на мене і на Будапешт і на гарантії
1 Повна, з ЯО і в НАТО. 2 Неповна, в НАТО. 3. "Безпека" на папері, бла-бла-бла.
Перед другою світовою безпека країн Європи ніби "забезпечувалася" складною павутиною договорів - гарантій безпеки на сленгу 21-го століття. Деякі країни навіть мали тверді гарантії недоторканості нейтрального статусу, а Франція навіть відчувала себе за нейтральними державами як США за Атлантичним океаном...
Т. Гітлер і т. Сталін при інфантильності США навіть виступали гарантами миру. А потім раптом сталася друга світова...
Пам'ятаймо Чемберлена з його папірцем про "вічний мир", який він демонстрував після здачі Чехословаччини Гітлеру - "Мюнхенська угода 1938 року ( Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія) не лише не змогла зупинити загрозу війни, що насувалася, а й остаточно розв'язала руки Гітлеру. Захопивши Судетську область, фюрер розпочав психологічну обробку німецького народу засобами, які сьогодні ми називаємо «чорним піаром». Чехословацька «психологічна війна» - один із перших і успішних прикладів такого «нового підходу» до ведення війни. Зi вступом німецьких військ у Прагу 15 березня 1938 року відбувся корінний поворот у підготовці до війни." НЕЗАБУТИЙ ГРІХ ЛЮДСТВА, чи ЗАБУТИЙ ГРІХ ЛЮДСТВА?
https://umoloda.kyiv.ua/number/254/196/9037
Чим закінчилося таке прінуждєніє к миру?
А протокол з Будапешту... прінуждєніє к разоружєнію України задля "вічного миру" - "гарантії вчного миру" ? Вся ця дипломатична тріскотня нічого не варта доки всякі міжнародні ООНи і папи з Риму на стороні агресора, на стороні зла.
БУДЬ-ЯКІ ПЕРЕГОВОРИ ЩОДО МИРУ - ЦЕ ВИБІР МІЖ ГАНЬБОЮ І ВІЙНОЮ. https://uamodna.com/articles/budj-yaki-peregovory-schodo-myru-indash-ce-vybir-mizh-ganjboyu-i-viynoyu/
І знову павутина договорів - гарантій безпеки?