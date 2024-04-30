Білий дім про переговори щодо гарантій безпеки з Україною: Київ уточнює свої потреби

США та Україна продовжують переговори щодо гарантій безпеки, і формалізують деталі, як в цій угоді мають формулюватись потреби України.

Про це повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Незалежно від того, коли ця війна закінчиться, незалежно від того, як ця війна закінчиться, Україна все одно матиме довгий кордон з Росією, і вони все одно матимуть законні безпекові потреби. Сполучені Штати будуть продовжувати їх підтримувати, поки вони уточнюють свої потреби, який ці потреби матимуть вигляд", - сказав Кірбі на питання, в якому статусі нині переговори між Києвом та Вашингтоном про двосторонню безпекову угоду.

30 квітня представники уряду США - Держдепартаменту, Міністерства оборони США та Ради національної безпеки США - продовжили обговорення з українськими колегами безпекових домовленостей. Про це повідомила пресслужба Держдепу США. За повідомленням, ця розмова "має важливе значення для довгострокових двосторонніх домовленостей у сфері безпеки та інших зобов’язань, згідно зі Спільною декларацією "Групи семи".

Кірбі додав, що дев’ять інших країн завершили переговори з Україною щодо угоди про двосторонню безпеку. "Ми всі працюємо над одним і тим же - намагаємося створити те, що можна буде назвати двосторонніми безпековими домовленостями", - сказав представник Білого дому.

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Як повідомляли американські ЗМІ, США та Україна мають намір підписати двостороню безпекову угоду на саміті НАТО влітку цього року. Вона базуватиметься на схожій системі, яку зараз має Ізраїль, і передбачатиме пріоритет в постачанні зброї та передових технологій. Документ, як очікується, сприятиме майбутньому членству України в НАТО, але не робитиме Альянс стороною війни з Росією.