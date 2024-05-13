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Новини
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Люксембург підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський

Телефонні розмови Зеленського

Сьогодні, 13 травня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом.

Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, під час телефонної розмови вони обговорили очікування від інавгураційного Саміту миру у Швейцарії.

"Я радий, що Люксембург підтвердив свою участь, а також готовність працювати з країнами, які перебувають під російським інформаційним впливом. Також проговорили можливість фінансування Люксембургом оборонної підтримки для України. Готуємося зафіксувати це у двосторонній безпековій угоді", - зазначив глава держави.

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Раніше повідомлялося, що прем’єр Швеції Крістерссон підтвердив Зеленському свою участь у Глобальному саміті миру.

Глобальний саміт миру

Нещодавно свою участь у саміті миру підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина.

Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Люксембург (135) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+11
А цей, з своїм самітом носиться, як дурень з ступою - миру хоче - йього мир в очах вбивці он скіки крові пролив та ще прольє.
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13.05.2024 14:23
+8
він тупо палить час...
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13.05.2024 14:35
+5
це вже точно перемога нагадайте, чи є вже гарантії безпеки від люксембургу?
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13.05.2024 14:22
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13.05.2024 14:22 Відповісти
цей салют потрібний як тільки представники Альфа-Центавра помандрують із макітри лідора вЗесвіту.
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13.05.2024 14:39 Відповісти
це вже точно перемога нагадайте, чи є вже гарантії безпеки від люксембургу?
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13.05.2024 14:22 Відповісти
Ви, напевно, не всю правду знаєте про ті гарантії безпеки - це тіки договори наміру шо у майбутьньому, коли небудь, можуть бути підписані вже оферти, а ж потім, може буть вирішать про перемовини. Там нема жодної цифри по фінансам, зброї, набоїв. І всі ці переговори веде дерьмак. Там тіки британці шось внесли з цифрами і все.
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13.05.2024 14:30 Відповісти
І чим нам допоможе манюній Люксембург?
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13.05.2024 14:22 Відповісти
А цей, з своїм самітом носиться, як дурень з ступою - миру хоче - йього мир в очах вбивці он скіки крові пролив та ще прольє.
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13.05.2024 14:23 Відповісти
И канцерт каурталу
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13.05.2024 16:12 Відповісти
він тупо палить час...
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13.05.2024 14:35 Відповісти
Шиза якась...
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13.05.2024 14:44 Відповісти
Це, без перебільшення, прорив- зебілоїди я все поавильно написав?
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13.05.2024 14:44 Відповісти
Чім би Вова не тішився аби не ліз в ГШ України!
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13.05.2024 14:45 Відповісти
Так званий "Глобальний саміт миру" це те саме, що Межгалактичний шахматний турнір в Нью Васюках... Чергове нає@лово за грубі гроші з українського бюджету лише задля того, щоб гнусавопике хлєбало "найвеличнішого нікчеми" розмістили в якому-небудь таблоїді та потім показали мудрому наріду по зе-шмарафону, бо треба ж падаючий рейтинг чимось підіймати...
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13.05.2024 14:51 Відповісти
А Монако? Монако з нами?
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13.05.2024 14:52 Відповісти
Андорра наступна!
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13.05.2024 14:55 Відповісти
 
 