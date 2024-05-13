Люксембург підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський

Сьогодні, 13 травня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом.

Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, під час телефонної розмови вони обговорили очікування від інавгураційного Саміту миру у Швейцарії.

"Я радий, що Люксембург підтвердив свою участь, а також готовність працювати з країнами, які перебувають під російським інформаційним впливом. Також проговорили можливість фінансування Люксембургом оборонної підтримки для України. Готуємося зафіксувати це у двосторонній безпековій угоді", - зазначив глава держави.

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Раніше повідомлялося, що прем’єр Швеції Крістерссон підтвердив Зеленському свою участь у Глобальному саміті миру.

Глобальний саміт миру

Нещодавно свою участь у саміті миру підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина.

Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.