Люксембург подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Сегодня, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.

Об этом Зеленский сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, во время телефонного разговора они обсудили ожидания от инаугурационного Саммита мира в Швейцарии.

"Я рад, что Люксембург подтвердил свое участие, а также готовность работать со странами, которые находятся под российским информационным влиянием. Также проговорили возможность финансирования Люксембургом оборонной поддержки для Украины. Готовимся зафиксировать это в двустороннем соглашении по безопасности", - отметил глава государства.

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Ранее сообщалось, что премьер Швеции Кристерссон подтвердил Зеленскому свое участие в Глобальном саммите мира.

Глобальный саммит мира

Недавно свое участие в саммите мира подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия.

Как известно, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.