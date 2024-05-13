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Новости
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Люксембург подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Телефонні розмови Зеленського

Сегодня, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.

Об этом Зеленский сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, во время телефонного разговора они обсудили ожидания от инаугурационного Саммита мира в Швейцарии.

"Я рад, что Люксембург подтвердил свое участие, а также готовность работать со странами, которые находятся под российским информационным влиянием. Также проговорили возможность финансирования Люксембургом оборонной поддержки для Украины. Готовимся зафиксировать это в двустороннем соглашении по безопасности", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люксембург присоединился к артиллерийской коалиции и будет покупать дроны для Украины

Ранее сообщалось, что премьер Швеции Кристерссон подтвердил Зеленскому свое участие в Глобальном саммите мира.

Глобальный саммит мира

Недавно свое участие в саммите мира подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия.

Как известно, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) Люксембург (115) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+11
А цей, з своїм самітом носиться, як дурень з ступою - миру хоче - йього мир в очах вбивці он скіки крові пролив та ще прольє.
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13.05.2024 14:23
+8
він тупо палить час...
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13.05.2024 14:35
+5
це вже точно перемога нагадайте, чи є вже гарантії безпеки від люксембургу?
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13.05.2024 14:22
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13.05.2024 14:22 Ответить
цей салют потрібний як тільки представники Альфа-Центавра помандрують із макітри лідора вЗесвіту.
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13.05.2024 14:39 Ответить
це вже точно перемога нагадайте, чи є вже гарантії безпеки від люксембургу?
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13.05.2024 14:22 Ответить
Ви, напевно, не всю правду знаєте про ті гарантії безпеки - це тіки договори наміру шо у майбутьньому, коли небудь, можуть бути підписані вже оферти, а ж потім, може буть вирішать про перемовини. Там нема жодної цифри по фінансам, зброї, набоїв. І всі ці переговори веде дерьмак. Там тіки британці шось внесли з цифрами і все.
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13.05.2024 14:30 Ответить
І чим нам допоможе манюній Люксембург?
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13.05.2024 14:22 Ответить
А цей, з своїм самітом носиться, як дурень з ступою - миру хоче - йього мир в очах вбивці он скіки крові пролив та ще прольє.
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13.05.2024 14:23 Ответить
И канцерт каурталу
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13.05.2024 16:12 Ответить
він тупо палить час...
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13.05.2024 14:35 Ответить
Шиза якась...
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13.05.2024 14:44 Ответить
Це, без перебільшення, прорив- зебілоїди я все поавильно написав?
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13.05.2024 14:44 Ответить
Чім би Вова не тішився аби не ліз в ГШ України!
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13.05.2024 14:45 Ответить
Так званий "Глобальний саміт миру" це те саме, що Межгалактичний шахматний турнір в Нью Васюках... Чергове нає@лово за грубі гроші з українського бюджету лише задля того, щоб гнусавопике хлєбало "найвеличнішого нікчеми" розмістили в якому-небудь таблоїді та потім показали мудрому наріду по зе-шмарафону, бо треба ж падаючий рейтинг чимось підіймати...
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13.05.2024 14:51 Ответить
А Монако? Монако з нами?
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13.05.2024 14:52 Ответить
Андорра наступна!
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13.05.2024 14:55 Ответить
 
 