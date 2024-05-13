Прем’єр Швеції Крістерссон підтвердив Зеленському свою участь у Глобальному саміті миру
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, який підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру.
Про це повідомив у соцмережі Х президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Обговорили наповнення наступного пакету оборонної підтримки від Швеції. Розповів про нагальні потреби України, особливо щодо систем ППО", - зазначив він.
За його словами, Швеція працює над конкретними кроками зі зміцнення повітряного щита України.
"Також обговорили підготовку до саміту Україна – Північна Європа, що відбудеться незабаром, і Саміту миру у Швейцарії. Я радий, що премʼєр-міністр Крістерссон підтвердив свою участь у ньому", - додав Зеленський.
Глобальний саміт миру
Нещодавно свою участь у саміті миру підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина.
Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
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Там же в громадах, полонені Українці… Можливо, Саміт їх звільнить з полону орків…