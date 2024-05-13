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Прем’єр Швеції Крістерссон підтвердив Зеленському свою участь у Глобальному саміті миру

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, який підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру.

Про це повідомив у соцмережі Х президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили наповнення наступного пакету оборонної підтримки від Швеції. Розповів про нагальні потреби України, особливо щодо систем ППО", - зазначив він.

За його словами, Швеція працює над конкретними кроками зі зміцнення повітряного щита України.

"Також обговорили підготовку до саміту Україна – Північна Європа, що відбудеться незабаром, і Саміту миру у Швейцарії. Я радий, що премʼєр-міністр Крістерссон підтвердив свою участь у ньому", - додав Зеленський.

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Глобальний саміт миру

Нещодавно свою участь у саміті миру підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина.

Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. 

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Швеція (951) Глобальний саміт миру (278)


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зелене проїб...а...л...о не хоче пожартувати у вечірньому гундосику як московити масово пруть на самміт миру з пушками і танками? і як актриса з німецького кіно підставляє любу дирку?
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13.05.2024 14:11 Відповісти
, а ці гніди в 100500 раз збираються потеревеніти за рахунок платників податків.
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13.05.2024 14:17 Відповісти
Дійсно, чого не потеревенити про "самітмиру", поки цапи "перєдвігают граніци"...
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13.05.2024 14:18 Відповісти
Здача України це спасіння для режиму Зеленського, воювати він не вміє і не хоче, вміє тільки віддавати території України.
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13.05.2024 15:27 Відповісти
Керівників Вовчанськоі громади та Харківської ОВДА, теж запросив Зеленський чи єрмак, до Швейцарії, на Глобальний саміт миру!?!?
Там же в громадах, полонені Українці… Можливо, Саміт їх звільнить з полону орків…
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13.05.2024 16:55 Відповісти
 
 