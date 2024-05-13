Премьер Швеции Кристерссон подтвердил Зеленскому свое участие в Глобальном саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, который подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира.

Об этом сообщил в соцсети Х президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили наполнение следующего пакета оборонной поддержки от Швеции. Рассказал о насущных потребностях Украины, особенно по системам ПВО", - отметил он.

По его словам, Швеция работает над конкретными шагами по укреплению воздушного щита Украины.

"Также обсудили подготовку к саммиту Украина - Северная Европа, который состоится вскоре, и Саммиту мира в Швейцарии. Я рад, что премьер-министр Кристерссон подтвердил свое участие в нем", - добавил Зеленский.

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Глобальный саммит мира

Недавно свое участие в саммите мира подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия.

Как известно, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

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