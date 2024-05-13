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Премьер Швеции Кристерссон подтвердил Зеленскому свое участие в Глобальном саммите мира

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, который подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира.

Об этом сообщил в соцсети Х президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили наполнение следующего пакета оборонной поддержки от Швеции. Рассказал о насущных потребностях Украины, особенно по системам ПВО", - отметил он.

По его словам, Швеция работает над конкретными шагами по укреплению воздушного щита Украины.

"Также обсудили подготовку к саммиту Украина - Северная Европа, который состоится вскоре, и Саммиту мира в Швейцарии. Я рад, что премьер-министр Кристерссон подтвердил свое участие в нем", - добавил Зеленский.

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Глобальный саммит мира

Недавно свое участие в саммите мира подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия.

Как известно, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20266) Швеция (999) глобальный саммит мира (273)


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зелене проїб...а...л...о не хоче пожартувати у вечірньому гундосику як московити масово пруть на самміт миру з пушками і танками? і як актриса з німецького кіно підставляє любу дирку?
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13.05.2024 14:11 Ответить
, а ці гніди в 100500 раз збираються потеревеніти за рахунок платників податків.
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13.05.2024 14:17 Ответить
Дійсно, чого не потеревенити про "самітмиру", поки цапи "перєдвігают граніци"...
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13.05.2024 14:18 Ответить
Здача України це спасіння для режиму Зеленського, воювати він не вміє і не хоче, вміє тільки віддавати території України.
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13.05.2024 15:27 Ответить
Керівників Вовчанськоі громади та Харківської ОВДА, теж запросив Зеленський чи єрмак, до Швейцарії, на Глобальний саміт миру!?!?
Там же в громадах, полонені Українці… Можливо, Саміт їх звільнить з полону орків…
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13.05.2024 16:55 Ответить
 
 