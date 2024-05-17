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Україна і Словенія домовилися про підписання безпекової угоди, - Зелеський

Україна і Словенія підпишуть безпекову угоду – Зеленський

Україна та Словенія завершують роботу над двосторонньою безпековою угодою у межах декларації G7. Також Словенія погодилася взяти участь у Глобальному саміті миру, який пройде в середині червня у Швейцарії.

Про це йдеться у дописі президента України Володимира Зеленського у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Український лідер Володимир Зеленський у п'ятницю, 17 травня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Президент подякував очільнику словенського уряду за підтримку української "формули миру", а також підтвердження участі у Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Крім цього, політики також обговорили співпрацю у галузі оборони. Зеленський повідомив, що Україна і Словенія завершують роботу над двосторонньою безпековою угодою у межах декларації G7. Очікується, що угоду підпишуть якнайшвидше.

Читайте також: Україна та Люксембург розпочали переговори щодо укладення безпекової угоди

"Я також впевнений, що ми можемо розраховувати на підтримку Словенії щодо практичного початку переговорів про вступ України до ЄС", - йдеться у дописі очільника Української держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск доручили своїм командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди.

Читайте також: Посли ЄС погодили проєкт угоди гарантій безпеки для України, - ЗМІ

Автор: 

безпека (929) Зеленський Володимир (23697) Словенія (182) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+12
это соглашение о том, что Украина никогда не нападет на Словению все эти соглашения о безопасности на самом деле ничем не лучше будапештской туалетной бумаги
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17.05.2024 21:08
+8
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17.05.2024 21:04
+8
Черговий потужний відосик від Буратіни буде. На тому й все.
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17.05.2024 21:08
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Шо це за така безпекова угода? Якась користь є з неї? Чим вона нам допоможе?
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17.05.2024 20:55 Відповісти
это соглашение о том, что Украина никогда не нападет на Словению все эти соглашения о безопасности на самом деле ничем не лучше будапештской туалетной бумаги
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17.05.2024 21:08 Відповісти
Черговий потужний відосик від Буратіни буде. На тому й все.
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17.05.2024 21:08 Відповісти
Чергова пустопорожня балаканина, на кштал мільярд дерев
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17.05.2024 21:00 Відповісти
ніштяк, будкть за нас в хокей рубитись!
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17.05.2024 21:00 Відповісти
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17.05.2024 21:04 Відповісти
100000% ви правий.
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18.05.2024 11:38 Відповісти
Бгг, Цензор Зеленського ЗелеСЬКим називає. Норм. Хоча- можна до "зе" давно скорочувати давно.)
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17.05.2024 21:08 Відповісти
Зелеський? А де літера "н"? Патірял?
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17.05.2024 21:08 Відповісти
Хватит позориться. Страны воюют друг за друга как союзники или не воюют.Бывпют односторонние гарантии. Вот собственно и все. Все остальное это детство, НАТО это тоже касается
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17.05.2024 21:25 Відповісти
Будапешт зеленого?
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17.05.2024 21:34 Відповісти
Кучма підписав ОДИН Будапештський меморандум. А цей Боневтік вже цілу купу папірців. Буде що роздавати дітям після свого "прИзидИнства".
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17.05.2024 21:39 Відповісти
Ну тепер заживемо, всім на завість.
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17.05.2024 21:40 Відповісти
Їбанько носиться з тими угодами, мов Ющенко з вишиванкою баба з торбою
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17.05.2024 21:41 Відповісти
аналогія будапештської світової авантюри для України і її народу ,котру Україні розкрутило рашистське фсбе і котра має на меті підготовку рашистської чергової окупації України
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17.05.2024 21:43 Відповісти
А шо воно таке. Ну поясніть будь ласка.
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17.05.2024 22:51 Відповісти
дибіл
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17.05.2024 23:18 Відповісти
А з Бангладеш, Таіті , Мозамбіком теж будемо підписувати папірці ?
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18.05.2024 00:14 Відповісти
Звичайно, що вам паперу шкода?
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18.05.2024 00:42 Відповісти
і чорнила у ручці.
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18.05.2024 11:42 Відповісти
Воно, щеб підписало угоду з Анголою, та окремо з авіабазами Лубанго і Катумбела. А шо, ідея непогана. Ото наголосували 73%....
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18.05.2024 01:43 Відповісти
"Український лідер Володимир Зеленський ..." Джерело:

Чотири слова, які викликають бурю негативних емоцій ...
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18.05.2024 16:57 Відповісти
 
 