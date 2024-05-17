Україна і Словенія домовилися про підписання безпекової угоди, - Зелеський

Україна та Словенія завершують роботу над двосторонньою безпековою угодою у межах декларації G7. Також Словенія погодилася взяти участь у Глобальному саміті миру, який пройде в середині червня у Швейцарії.

Про це йдеться у дописі президента України Володимира Зеленського у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Український лідер Володимир Зеленський у п'ятницю, 17 травня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Президент подякував очільнику словенського уряду за підтримку української "формули миру", а також підтвердження участі у Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Крім цього, політики також обговорили співпрацю у галузі оборони. Зеленський повідомив, що Україна і Словенія завершують роботу над двосторонньою безпековою угодою у межах декларації G7. Очікується, що угоду підпишуть якнайшвидше.

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"Я також впевнений, що ми можемо розраховувати на підтримку Словенії щодо практичного початку переговорів про вступ України до ЄС", - йдеться у дописі очільника Української держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск доручили своїм командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди.

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