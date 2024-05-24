Шольц заявил, что не хочет "спекулировать" на теме применения западного оружия по территории России: "У нас есть четкие правила"

Союзники должны усилить военную поддержку Украины, но об использовании западного оружия по территории России речь пока не идет.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро пресс-конференции 24 мая в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Ситуация в Украине далека от простой. Поэтому мы должны приложить все усилия для продолжения и усиления военной поддержки Украины. Речь идет, прежде всего, о системах ПВО и восстановлении сильно пострадавшей энергетической инфраструктуры", - сказал Шольц.

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На просьбу прокомментировать дискуссии в НАТО относительно возможности разрешить ВСУ использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории России, глава правительства заявил, что не видит никакого смысла спекулировать на тему, кто, где, что предложил.

"С моей точки зрения, гораздо важнее упомянуть о том, что мы имеем четкие правила...", - подчеркнул он, не детализировав, но, очевидно, имея в виду принцип недопущения втягивания стран НАТО в прямую конфронтацией с Россией.

Немецкий канцлер поблагодарил Португалию за ту поддержку, которую она оказывает Украине.

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Монтенегро в свою очередь подчеркнул, что "эта война несет плохие перспективы для Европы и мира", и Португалия предоставляет Украине политическую, экономическую гуманитарную, а также военную поддержку, пропорциональную своим возможностям.

Он также отметил, что для собственной безопасности Португалия планирует довести расходы на оборону до целевых 2% от ВВП к 2030 году.