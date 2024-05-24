Шольц заявил, что не хочет "спекулировать" на теме применения западного оружия по территории России: "У нас есть четкие правила"
Союзники должны усилить военную поддержку Украины, но об использовании западного оружия по территории России речь пока не идет.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро пресс-конференции 24 мая в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Ситуация в Украине далека от простой. Поэтому мы должны приложить все усилия для продолжения и усиления военной поддержки Украины. Речь идет, прежде всего, о системах ПВО и восстановлении сильно пострадавшей энергетической инфраструктуры", - сказал Шольц.
На просьбу прокомментировать дискуссии в НАТО относительно возможности разрешить ВСУ использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории России, глава правительства заявил, что не видит никакого смысла спекулировать на тему, кто, где, что предложил.
"С моей точки зрения, гораздо важнее упомянуть о том, что мы имеем четкие правила...", - подчеркнул он, не детализировав, но, очевидно, имея в виду принцип недопущения втягивания стран НАТО в прямую конфронтацией с Россией.
Немецкий канцлер поблагодарил Португалию за ту поддержку, которую она оказывает Украине.
Монтенегро в свою очередь подчеркнул, что "эта война несет плохие перспективы для Европы и мира", и Португалия предоставляет Украине политическую, экономическую гуманитарную, а также военную поддержку, пропорциональную своим возможностям.
Он также отметил, что для собственной безопасности Португалия планирует довести расходы на оборону до целевых 2% от ВВП к 2030 году.
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Очільник Кремля Владімір Путін готовий до "заморожування" війни в Україні та перемовин з приводу "припинення вогню", за результатами яких будуть визнані поточні лінії бойових дій. Про це агентству https://www.reuters.com/world/europe/putin-wants-ukraine-ceasefire-current-frontlines-sources-say-2024-05-24/ Reuters повідомили чотири російські джерела, додавши, що, на думку Путіна, успіхів у війні досі було "достатньо, щоб продати перемогу" російському народу.
Три співрозмовники, знайомі з дискусіями в оточенні очільника Кремля, сказали, що російський диктатор висловив "розчарування" невеликій групі радників з приводу "спроб Заходу завадити перемовинам". Так само він висловився про рішення президента України Володимира Зеленського https://zn.ua/ukr/POLITICS/rishennja-pro-vidmovu-vid-perehovoriv-z-putinim-je-ostatochnim-danilov-.html не вести переговорів з державою-терористкою.
Шкода, що нема нікого, хто б ****** цього Шольца по макітрі та пояснив йому, що таке пітєрскій недопалок та що чекає на Німеччину, якщо ми не встоїмо.
@AS74LifeNumber2
23 мая в 3 часа ночи орки-пограничники сняли 25 пограничных буев, которые Эстония установила для обозначения границы с рф на реке Нарва. Ну-ка, Байден
https://x.com/POTUS @POTUS
- как там про "Ни дюйма земли стран НАТО"?
То ти ковбаса чи ні?