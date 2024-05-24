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Новости Помощь Украине
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Шольц заявил, что не хочет "спекулировать" на теме применения западного оружия по территории России: "У нас есть четкие правила"

Канцлер ФРН Олаф Шольц

Союзники должны усилить военную поддержку Украины, но об использовании западного оружия по территории России речь пока не идет.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро пресс-конференции 24 мая в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Ситуация в Украине далека от простой. Поэтому мы должны приложить все усилия для продолжения и усиления военной поддержки Украины. Речь идет, прежде всего, о системах ПВО и восстановлении сильно пострадавшей энергетической инфраструктуры", - сказал Шольц.

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На просьбу прокомментировать дискуссии в НАТО относительно возможности разрешить ВСУ использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории России, глава правительства заявил, что не видит никакого смысла спекулировать на тему, кто, где, что предложил.

"С моей точки зрения, гораздо важнее упомянуть о том, что мы имеем четкие правила...", - подчеркнул он, не детализировав, но, очевидно, имея в виду принцип недопущения втягивания стран НАТО в прямую конфронтацией с Россией.

Немецкий канцлер поблагодарил Португалию за ту поддержку, которую она оказывает Украине.

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Монтенегро в свою очередь подчеркнул, что "эта война несет плохие перспективы для Европы и мира", и Португалия предоставляет Украине политическую, экономическую гуманитарную, а также военную поддержку, пропорциональную своим возможностям.

Он также отметил, что для собственной безопасности Португалия планирует довести расходы на оборону до целевых 2% от ВВП к 2030 году.

Автор: 

оружие (10208) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+10
Перший раз в історії не можна використовувати зброю на території ворога, у них там взагалі вінегрет в голові?
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24.05.2024 16:33
+6
AS74 LIFE #2

@AS74LifeNumber2

23 мая в 3 часа ночи орки-пограничники сняли 25 пограничных буев, которые Эстония установила для обозначения границы с рф на реке Нарва. Ну-ка, Байден

https://x.com/POTUS @POTUS
- как там про "Ни дюйма земли стран НАТО"?
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24.05.2024 16:57
+5
зашуганий від народження.
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24.05.2024 16:34
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24.05.2024 16:32 Ответить
Перший раз в історії не можна використовувати зброю на території ворога, у них там взагалі вінегрет в голові?
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24.05.2024 16:33 Ответить
Ні, переважно гроші. І страх.
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24.05.2024 16:57 Ответить
Сто раз и почти сразу печатал здесь про это! Мы не знаем такой войны за всю цивилизацию и историю где бы выбор оружия какого либо был запрещен, причем при обороне! Тогда это не война. И абсолютная тишина у нашей власти про это. Пример чуть иной, но США применила Яо наступая и побеждая. В 1 мировую немцы применили иприт в позиционной ситуации и химическое. Пока не восстановим тактическое Яо, мы будем обречены как народ и страна! Это стало окончательно ясно ещё с Тузлы. Другая тема--- а сможем ли или успеем? Похоже шанс такой потерян.
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25.05.2024 10:40 Ответить
Значить потрібно імітувати що в нас є ядерна зброя, провести випробування, взірвати щось дуже велике, пофарбувати сс18 і всім розказувати що вона літає і несе ядерну зброю. Короче кажучи блефувати.
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25.05.2024 11:45 Ответить
зашуганий від народження.
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24.05.2024 16:34 Ответить
Поганий бізнесмен раз не хоче "спекулювати".
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24.05.2024 16:35 Ответить
За словами джерел агентства, російський диктатор "розчарований" небажанням Києва вести перемовини з державою-терористкою.

Очільник Кремля Владімір Путін готовий до "заморожування" війни в Україні та перемовин з приводу "припинення вогню", за результатами яких будуть визнані поточні лінії бойових дій. Про це агентству https://www.reuters.com/world/europe/putin-wants-ukraine-ceasefire-current-frontlines-sources-say-2024-05-24/ Reuters повідомили чотири російські джерела, додавши, що, на думку Путіна, успіхів у війні досі було "достатньо, щоб продати перемогу" російському народу.

Три співрозмовники, знайомі з дискусіями в оточенні очільника Кремля, сказали, що російський диктатор висловив "розчарування" невеликій групі радників з приводу "спроб Заходу завадити перемовинам". Так само він висловився про рішення президента України Володимира Зеленського https://zn.ua/ukr/POLITICS/rishennja-pro-vidmovu-vid-perehovoriv-z-putinim-je-ostatochnim-danilov-.html не вести переговорів з державою-терористкою.
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24.05.2024 16:37 Ответить
Твої правила гнилі, Шольцику
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24.05.2024 16:46 Ответить
Правила з гопником не працюють.

Шкода, що нема нікого, хто б ****** цього Шольца по макітрі та пояснив йому, що таке пітєрскій недопалок та що чекає на Німеччину, якщо ми не встоїмо.
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24.05.2024 16:55 Ответить
AS74 LIFE #2

@AS74LifeNumber2

23 мая в 3 часа ночи орки-пограничники сняли 25 пограничных буев, которые Эстония установила для обозначения границы с рф на реке Нарва. Ну-ка, Байден

https://x.com/POTUS @POTUS
- как там про "Ни дюйма земли стран НАТО"?
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24.05.2024 16:57 Ответить
ну не починати ж війну через ті буї
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24.05.2024 23:37 Ответить
Шольц, зміни правила, бо твої обісрані памперси тобі вже не допоможуть у боротьбі з пуйлом. Ну, якщо ти дійсно намагаєшся з ним воювати.
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24.05.2024 17:11 Ответить
Шольц заявив, що не хоче "спекулювати" на тему застосування західної зброї по території Росії: "Ми маємо чіткі ДОМОВЛЕНОСТІ З КУЙЛОМ Б КОТРІ НИМ І ПРОФІНАНСОВАНІ "
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24.05.2024 17:19 Ответить
Шольц ни шагу не ступит без дозволения Вашингтона. Почему Эммануель не берет на себя инициативу по ударам, вот это вопрос.
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24.05.2024 17:29 Ответить
Шольц ни шагу не ступит без дозволения куйла.Так правильно
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24.05.2024 22:13 Ответить
Що таке "чіткі правила" соплі Шольца і де можна їх побачити?
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24.05.2024 17:30 Ответить
Шольц!
То ти ковбаса чи ні?
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24.05.2024 17:30 Ответить
Типова логіка європейських соціал-демократів.
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24.05.2024 18:27 Ответить
зрозуміло, ходить виключно в лоток
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24.05.2024 20:39 Ответить
 
 