Заявление Блинкена о праве Украины самостоятельно определяться с выбором целей для западного оружия создало надежду, - посол при НАТО Галибаренко

США изменили свою позицию: Украина должна самостоятельно принимать решение, по каким территориям она применяет то или иное западное оружие.

Об этом заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Заявление Блинкена (и он повторил его дважды) о том, что Украина сама определяется с выбором целей, создало надежду, что Соединенные Штаты Америки изменили свою позицию: Украина должна самостоятельно принимать решение, по каким территориям она применяет то или иное западное оружие, особенно американское. Впоследствии прозвучала совсем другая позиция от Пентагона.

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Я скажу так: на всех встречах и переговорах украинская сторона всегда заявляла о том, что война России против Украины дает нам полное право атаковать объекты на ее территории. Более того, мы не атакуем гражданское население и жилые застройки, как это делают россияне. Если речь идет о целях атак Украины, - это всегда объекты, касающиеся или производства оружия, или его транспортировки, это военные аэродромы или другие подобные цели. Мы имеем право это делать как защищающаяся сторона. Несколько стран, например Великобритания, - они справедливо признают, что это наше право.

Решение, что мы имеем право применять американское оружие за пределами Украины, должно быть принято, рано или поздно. Жаль, что мы теряем время на поиск решения, которое не должно было бы вызывать сомнений. Но мы и дальше будем его продвигать, на всех уровнях", - рассказала Галибаренко.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама решает: "США не поддерживают и не поощряют использование западного оружия для ударов за пределами украинской территории".