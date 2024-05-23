РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12446 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
878 6

Украина предлагала членам НАТО вместе сбивать российские ракеты, окончательного решения еще нет, – посол Галибаренко

Patriot

Украина предлагала союзникам по НАТО совместно создать противовоздушный "коридор безопасности", чтобы перехватывать российские ракеты в украинском воздушном пространстве.

Об этом сообщила глава Миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Такое предложение (Создание противовоздушного "коридора безопасности" вдоль западной границы Украины при участии стран-членов НАТО. - Ред.) было озвучено, мы его обсуждали на определенных этапах с партнерами, но пока окончательного решения нет. Некоторые государства-члены Альянса обеспокоены, что перехват российских ракет средствами ПВО с их территории в воздушном пространстве Украины может расцениваться как вступление такой страны в войну, и это будет иметь соответствующие последствия для всего Альянса.

Читайте также: В переговорах по поставкам дополнительных Patriot в Украину есть определенные продвижения, - посол при НАТО Галибаренко

Мы, конечно, приводим свою аргументацию, поскольку речь идет об украинском воздушном пространстве и об украинской территории. Мы даже предлагали располагать западные системы "Patriot" на западной границе, чтобы они могли работать в обе стороны - защищать украинскую территорию и, условно, польскую. Если же Альянс не готов к таким шагам, выход один - предоставить Украине системы ПВО", - рассказала Галибаренко.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после российских ударов по Харькову и Харьковской области напомнил союзникам, что "слова солидарности не перехватывают российские ракеты, семь Patriot нужны сейчас".

Автор: 

НАТО (9970) ПВО (2729) Галибаренко Наталья (24)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дааааа, багато житів Володья у асфальт закатав. І продовжеє закатувати. Ну і пропонувати НАТО не забуває.
показать весь комментарий
23.05.2024 19:54 Ответить
і на наступних виборах переможе, бо ...
показать весь комментарий
23.05.2024 19:58 Ответить
Не дай Боже воно переможе. Хоча обдарованих на голову ще багато залишається. Не всім ще кацапськи ракети мозок промили.
показать весь комментарий
23.05.2024 20:16 Ответить
Зате на Росії розказують, як вони зі всім НАТО воюють. Рано чи пізно доведеться вступати у війну, хіба Україна сама витягне.
показать весь комментарий
23.05.2024 20:00 Ответить
Французькі єлітні війська зі своїм впевно ППО!!! ні ні мі самі впораємося...
Нам так піз-ти важко буде...
показать весь комментарий
23.05.2024 20:04 Ответить
Да, мысля верная---и какая емкая!? Пусть Раштайн там соберут или саммит какой---в Исландии например. Допустим в ноябре, конечно этого года, чтоб по быстряку тему уже в декабре запустить. А уже с января как пойдёт---даже останавливать придётся---ото так допадутся исполнять.
показать весь комментарий
23.05.2024 20:12 Ответить
 
 