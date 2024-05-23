Украина предлагала членам НАТО вместе сбивать российские ракеты, окончательного решения еще нет, – посол Галибаренко

Украина предлагала союзникам по НАТО совместно создать противовоздушный "коридор безопасности", чтобы перехватывать российские ракеты в украинском воздушном пространстве.

Об этом сообщила глава Миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Такое предложение (Создание противовоздушного "коридора безопасности" вдоль западной границы Украины при участии стран-членов НАТО. - Ред.) было озвучено, мы его обсуждали на определенных этапах с партнерами, но пока окончательного решения нет. Некоторые государства-члены Альянса обеспокоены, что перехват российских ракет средствами ПВО с их территории в воздушном пространстве Украины может расцениваться как вступление такой страны в войну, и это будет иметь соответствующие последствия для всего Альянса.

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Мы, конечно, приводим свою аргументацию, поскольку речь идет об украинском воздушном пространстве и об украинской территории. Мы даже предлагали располагать западные системы "Patriot" на западной границе, чтобы они могли работать в обе стороны - защищать украинскую территорию и, условно, польскую. Если же Альянс не готов к таким шагам, выход один - предоставить Украине системы ПВО", - рассказала Галибаренко.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после российских ударов по Харькову и Харьковской области напомнил союзникам, что "слова солидарности не перехватывают российские ракеты, семь Patriot нужны сейчас".