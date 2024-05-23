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Україна пропонувала членам НАТО разом збивати російські ракети, остаточного рішення ще немає, - посол Галібаренко

Patriot

Україна пропонувала союзникам з НАТО спільно створити протиповітряний "коридор безпеки", щоб перехоплювати російські ракети в українському повітряному просторі.

Про це повідомила очільниця Місії України при НАТО Наталія Галібаренко в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Така пропозиція (Створення протиповітряного "коридору безпеки" вздовж західного кордону України за участі країн-членів НАТО. - Ред.) була озвучена, ми її обговорювали на певних етапах з партнерами, але наразі остаточного рішення немає. Деякі держави-члени Альянсу мають занепокоєння, що перехоплення російських ракет засобами ППО з їх території у повітряному просторі України може розцінюватися як вступ такої країни у війну, і це матиме відповідні наслідки для усього Альянсу.

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Ми, звичайно, наводимо свою аргументацію, оскільки йдеться про український повітряний простір та про українську територію. Ми навіть пропонували розташовувати західні системи "Patriot" на західному кордоні, щоб вони могли працювати в обидва боки – захищати українську територію та, умовно, польську. Якщо ж Альянс не готовий до таких кроків, вихід один – надати Україні системи ППО", - розповіла Галібаренко.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба після російських ударів по Харкову та Харківщині нагадав союзникам, що "слова солідарності не перехоплюють російській ракети, сім Patriot потрібні зараз".

Автор: 

НАТО (6431) ППО (3166) Галібаренко Наталія (28)


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Дааааа, багато житів Володья у асфальт закатав. І продовжеє закатувати. Ну і пропонувати НАТО не забуває.
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23.05.2024 19:54 Відповісти
і на наступних виборах переможе, бо ...
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23.05.2024 19:58 Відповісти
Не дай Боже воно переможе. Хоча обдарованих на голову ще багато залишається. Не всім ще кацапськи ракети мозок промили.
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23.05.2024 20:16 Відповісти
Зате на Росії розказують, як вони зі всім НАТО воюють. Рано чи пізно доведеться вступати у війну, хіба Україна сама витягне.
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23.05.2024 20:00 Відповісти
Французькі єлітні війська зі своїм впевно ППО!!! ні ні мі самі впораємося...
Нам так піз-ти важко буде...
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23.05.2024 20:04 Відповісти
Да, мысля верная---и какая емкая!? Пусть Раштайн там соберут или саммит какой---в Исландии например. Допустим в ноябре, конечно этого года, чтоб по быстряку тему уже в декабре запустить. А уже с января как пойдёт---даже останавливать придётся---ото так допадутся исполнять.
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23.05.2024 20:12 Відповісти
 
 