Україна пропонувала членам НАТО разом збивати російські ракети, остаточного рішення ще немає, - посол Галібаренко

Україна пропонувала союзникам з НАТО спільно створити протиповітряний "коридор безпеки", щоб перехоплювати російські ракети в українському повітряному просторі.

Про це повідомила очільниця Місії України при НАТО Наталія Галібаренко в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Така пропозиція (Створення протиповітряного "коридору безпеки" вздовж західного кордону України за участі країн-членів НАТО. - Ред.) була озвучена, ми її обговорювали на певних етапах з партнерами, але наразі остаточного рішення немає. Деякі держави-члени Альянсу мають занепокоєння, що перехоплення російських ракет засобами ППО з їх території у повітряному просторі України може розцінюватися як вступ такої країни у війну, і це матиме відповідні наслідки для усього Альянсу.

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Ми, звичайно, наводимо свою аргументацію, оскільки йдеться про український повітряний простір та про українську територію. Ми навіть пропонували розташовувати західні системи "Patriot" на західному кордоні, щоб вони могли працювати в обидва боки – захищати українську територію та, умовно, польську. Якщо ж Альянс не готовий до таких кроків, вихід один – надати Україні системи ППО", - розповіла Галібаренко.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба після російських ударів по Харкову та Харківщині нагадав союзникам, що "слова солідарності не перехоплюють російській ракети, сім Patriot потрібні зараз".