У переговорах щодо постачань додаткових Patriot в Україну є певні просування, - посол при НАТО Галібаренко

Деякі країни НАТО висловлюють потенційну готовність надати Україні додаткові системи ППО Patriot.

Про це посол України при НАТО Наталія Галібаренко заявила в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, наразі триває робота "на всіх рівнях" стосовно потенційних поставок Patriot, але дипломатка визнала, що це "є нелегким завданням".

"Аж ніяк не всі країни НАТО мають системи Patriot, які нам необхідні, щоб збивати російську балістику. Ті країни, які мають Patriot, окрім США, мають одиниці таких систем і вимушені зважати на свої можливості з точки зору власної національної безпеки, політичної ситуації у країні та подекуди майбутніх виборів", - пояснила Галібаренко.

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Водночас, запевнила голова місії України при НАТО, попри складнощі є "певні просування".

"Не можу говорити про це у деталях, але деякі країни висловлюють потенційну готовність надати Україні системи Patriot. Вони, звичайно, ставлять питання, чим ці системи замінити, і цей момент ми також повинні брати до уваги", - додала вона.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для оборони Харкова потрібно дві системи ППО Patriot.