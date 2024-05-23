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Новини
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У переговорах щодо постачань додаткових Patriot в Україну є певні просування, - посол при НАТО Галібаренко

Система ППО Patriot

Деякі країни НАТО висловлюють потенційну готовність надати Україні додаткові системи ППО Patriot.

Про це посол України при НАТО Наталія Галібаренко заявила в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, наразі триває робота "на всіх рівнях" стосовно потенційних поставок Patriot, але дипломатка визнала, що це "є нелегким завданням".

"Аж ніяк не всі країни НАТО мають системи Patriot, які нам необхідні, щоб збивати російську балістику. Ті країни, які мають Patriot, окрім США, мають одиниці таких систем і вимушені зважати на свої можливості з точки зору власної національної безпеки, політичної ситуації у країні та подекуди майбутніх виборів", - пояснила Галібаренко.

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Водночас, запевнила голова місії України при НАТО, попри складнощі є "певні просування".

"Не можу говорити про це у деталях, але деякі країни висловлюють потенційну готовність надати Україні системи Patriot. Вони, звичайно, ставлять питання, чим ці системи замінити, і цей момент ми також повинні брати до уваги", - додала вона.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для оборони Харкова потрібно дві системи ППО Patriot.

Автор: 

НАТО (6431) ППО (3166) Галібаренко Наталія (28) Patriot (305)


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Топ коментарі
+3
Толку от етих Петриотов если к ним ракеты считанные. Нам нужно оружие уничтожать рашистские носители и заводы а не только отбиваться от ракет.
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23.05.2024 12:20
+2
"просування" блін((. Поки ви просунете від інфраструктури пшик залишиться (не дай Господь!!). Вони потрібні були че ПОЗАВЧОРА((
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23.05.2024 13:24
+1
Хто кому просунув?
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23.05.2024 12:20
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Толку от етих Петриотов если к ним ракеты считанные. Нам нужно оружие уничтожать рашистские носители и заводы а не только отбиваться от ракет.
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23.05.2024 12:20 Відповісти
Одна ракета к Пэтриот стоит 1,5 млн.$.
При этом никто понятия не имеет о реальной себестоимости тех же "Калибров" или "Х-101".
В 2022 г. Forbs попытался поумничать: Взяли контракт между РФ и Индией (2006 года) на поставку экспортного варианта Калибров и вывели среднюю цену в 6,5 млн.$ за штуку. А с ценой Х-100 вообще повеселили - тупо умножили стоимость Калибра на 2.
В Defense Express аж со стульев все попадали от такого тупизма. Но т.к. Forbs - издание авторитетное, то напрямую говорить мол вы - дебилы, не стали. Выпустили большую статью, которая сводится к "вы не правы". Причем что мне понравилось в этой статье: Defense Express честно говорит, что мы понятия не имеем о себестоимости Калибров, но цена точно в десятки раз меньше чем 6,5 млн.$
В других источниках встречал оценку себестоимости 250 000 - 300 000$. В такие цифры верю. И производит их РФ - 30-35 в месяц, а ракет к Пэтриотам - максимум 5/мес. Вот вам и вся "матемтика войны".
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23.05.2024 12:38 Відповісти
Хто кому просунув?
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23.05.2024 12:20 Відповісти
Вася , гуляй і не філософствуй 🙁
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23.05.2024 12:38 Відповісти
Потенційна готовність... Певні просування...

Да, ****... Друзья, одним словом.
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23.05.2024 12:30 Відповісти
Сьогодні День Героїв України! А відносно Патріот, то є БК до них.
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23.05.2024 12:34 Відповісти
"...є певні просування"
Зворотньо-поступальні, туди-сюди?
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23.05.2024 12:38 Відповісти
треба всім українцям євакуюватися у Київ , поближче до Банкової та Кончі Заспи
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23.05.2024 12:41 Відповісти
Trudno budet polucit Patriot sistemi,te sto imejet oni nedast im nuzni dlia svojej bezopasnosti.Patriot pokazali Ukraine kak samaja lucaja PVO v mire ,eto bez voprosov.Vse eto vydet zakazi oni imejet na 10 let v period.Pomniu turki vybyrali sto luce S-400 ili Patriot vybrali S-400 tak teper nogti gryzut Kacapskaja S-400 sistema sto nicego nevydet i Patriot sbyvajet vsio
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23.05.2024 12:43 Відповісти
Зеленський три роки не призначав посла України при НАТО!

Він лише недоумкувато запитуав Байдена: "І чому це ми не в НАТО?"
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23.05.2024 13:13 Відповісти
Байден и другие лидеры НАТО клянутся, что поддерживали, поддерживают и будут поддерживать Украину, но украинцы не получают и половины обещанного в срок, и даже эти обещания - просто кошачьи слезы по сравнению с ними. что НАТО может сделать? Большую часть войны украинцы получали ракеты и артиллерийские боеприпасы через пипетку.Если НАТО не пойдет на дальнейшую эскалацию, у украинцев может не остаться иного выбора, кроме как отступить в Европу. "Пока Германия и Франция не определятся со стратегией поддержки Украины, Украина медленно умирает", - говорит немецкий эксперт по безопасности Н. Ланге.
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23.05.2024 13:14 Відповісти
"просування" блін((. Поки ви просунете від інфраструктури пшик залишиться (не дай Господь!!). Вони потрібні були че ПОЗАВЧОРА((
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23.05.2024 13:24 Відповісти
 
 