У переговорах щодо постачань додаткових Patriot в Україну є певні просування, - посол при НАТО Галібаренко
Деякі країни НАТО висловлюють потенційну готовність надати Україні додаткові системи ППО Patriot.
Про це посол України при НАТО Наталія Галібаренко заявила в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.
За її словами, наразі триває робота "на всіх рівнях" стосовно потенційних поставок Patriot, але дипломатка визнала, що це "є нелегким завданням".
"Аж ніяк не всі країни НАТО мають системи Patriot, які нам необхідні, щоб збивати російську балістику. Ті країни, які мають Patriot, окрім США, мають одиниці таких систем і вимушені зважати на свої можливості з точки зору власної національної безпеки, політичної ситуації у країні та подекуди майбутніх виборів", - пояснила Галібаренко.
Водночас, запевнила голова місії України при НАТО, попри складнощі є "певні просування".
"Не можу говорити про це у деталях, але деякі країни висловлюють потенційну готовність надати Україні системи Patriot. Вони, звичайно, ставлять питання, чим ці системи замінити, і цей момент ми також повинні брати до уваги", - додала вона.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для оборони Харкова потрібно дві системи ППО Patriot.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
При этом никто понятия не имеет о реальной себестоимости тех же "Калибров" или "Х-101".
В 2022 г. Forbs попытался поумничать: Взяли контракт между РФ и Индией (2006 года) на поставку экспортного варианта Калибров и вывели среднюю цену в 6,5 млн.$ за штуку. А с ценой Х-100 вообще повеселили - тупо умножили стоимость Калибра на 2.
В Defense Express аж со стульев все попадали от такого тупизма. Но т.к. Forbs - издание авторитетное, то напрямую говорить мол вы - дебилы, не стали. Выпустили большую статью, которая сводится к "вы не правы". Причем что мне понравилось в этой статье: Defense Express честно говорит, что мы понятия не имеем о себестоимости Калибров, но цена точно в десятки раз меньше чем 6,5 млн.$
В других источниках встречал оценку себестоимости 250 000 - 300 000$. В такие цифры верю. И производит их РФ - 30-35 в месяц, а ракет к Пэтриотам - максимум 5/мес. Вот вам и вся "матемтика войны".
Да, ****... Друзья, одним словом.
Зворотньо-поступальні, туди-сюди?
Він лише недоумкувато запитуав Байдена: "І чому це ми не в НАТО?"