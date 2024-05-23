В переговорах по поставкам дополнительных Patriot в Украину есть определенные продвижения, - посол при НАТО Галибаренко

Некоторые страны НАТО выражают потенциальную готовность предоставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot.

Об этом посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко заявила в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, сейчас идет работа "на всех уровнях" относительно потенциальных поставок Patriot, но дипломат признала, что это "является нелегкой задачей".

"Отнюдь не все страны НАТО имеют системы Patriot, которые нам необходимы, чтобы сбивать российскую баллистику. Те страны, которые имеют Patriot, кроме США, имеют единицы таких систем и вынуждены учитывать свои возможности с точки зрения собственной национальной безопасности, политической ситуации в стране и иногда будущих выборов", - пояснила Галибаренко.

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В то же время, заверила глава миссии Украины при НАТО, несмотря на сложности есть "определенные продвижения".

"Не могу говорить об этом в деталях, но некоторые страны выражают потенциальную готовность предоставить Украине системы Patriot. Они, конечно, ставят вопрос, чем эти системы заменить, и этот момент мы также должны принимать во внимание", - добавила она.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для обороны Харькова нужно две системы ПВО Patriot.