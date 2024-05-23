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В переговорах по поставкам дополнительных Patriot в Украину есть определенные продвижения, - посол при НАТО Галибаренко

Система ППО Patriot

Некоторые страны НАТО выражают потенциальную готовность предоставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot.

Об этом посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко заявила в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, сейчас идет работа "на всех уровнях" относительно потенциальных поставок Patriot, но дипломат признала, что это "является нелегкой задачей".

"Отнюдь не все страны НАТО имеют системы Patriot, которые нам необходимы, чтобы сбивать российскую баллистику. Те страны, которые имеют Patriot, кроме США, имеют единицы таких систем и вынуждены учитывать свои возможности с точки зрения собственной национальной безопасности, политической ситуации в стране и иногда будущих выборов", - пояснила Галибаренко.

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В то же время, заверила глава миссии Украины при НАТО, несмотря на сложности есть "определенные продвижения".

"Не могу говорить об этом в деталях, но некоторые страны выражают потенциальную готовность предоставить Украине системы Patriot. Они, конечно, ставят вопрос, чем эти системы заменить, и этот момент мы также должны принимать во внимание", - добавила она.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для обороны Харькова нужно две системы ПВО Patriot.

Автор: 

НАТО (9970) ПВО (2728) Галибаренко Наталья (24) Patriot (268)


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Топ комментарии
+3
Толку от етих Петриотов если к ним ракеты считанные. Нам нужно оружие уничтожать рашистские носители и заводы а не только отбиваться от ракет.
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23.05.2024 12:20
+2
"просування" блін((. Поки ви просунете від інфраструктури пшик залишиться (не дай Господь!!). Вони потрібні були че ПОЗАВЧОРА((
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23.05.2024 13:24
+1
Хто кому просунув?
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23.05.2024 12:20
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Правила форума Совет форумчан
Толку от етих Петриотов если к ним ракеты считанные. Нам нужно оружие уничтожать рашистские носители и заводы а не только отбиваться от ракет.
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23.05.2024 12:20 Ответить
Одна ракета к Пэтриот стоит 1,5 млн.$.
При этом никто понятия не имеет о реальной себестоимости тех же "Калибров" или "Х-101".
В 2022 г. Forbs попытался поумничать: Взяли контракт между РФ и Индией (2006 года) на поставку экспортного варианта Калибров и вывели среднюю цену в 6,5 млн.$ за штуку. А с ценой Х-100 вообще повеселили - тупо умножили стоимость Калибра на 2.
В Defense Express аж со стульев все попадали от такого тупизма. Но т.к. Forbs - издание авторитетное, то напрямую говорить мол вы - дебилы, не стали. Выпустили большую статью, которая сводится к "вы не правы". Причем что мне понравилось в этой статье: Defense Express честно говорит, что мы понятия не имеем о себестоимости Калибров, но цена точно в десятки раз меньше чем 6,5 млн.$
В других источниках встречал оценку себестоимости 250 000 - 300 000$. В такие цифры верю. И производит их РФ - 30-35 в месяц, а ракет к Пэтриотам - максимум 5/мес. Вот вам и вся "матемтика войны".
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23.05.2024 12:38 Ответить
Хто кому просунув?
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23.05.2024 12:20 Ответить
Вася , гуляй і не філософствуй 🙁
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23.05.2024 12:38 Ответить
Потенційна готовність... Певні просування...

Да, ****... Друзья, одним словом.
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23.05.2024 12:30 Ответить
Сьогодні День Героїв України! А відносно Патріот, то є БК до них.
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23.05.2024 12:34 Ответить
"...є певні просування"
Зворотньо-поступальні, туди-сюди?
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23.05.2024 12:38 Ответить
треба всім українцям євакуюватися у Київ , поближче до Банкової та Кончі Заспи
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23.05.2024 12:41 Ответить
Trudno budet polucit Patriot sistemi,te sto imejet oni nedast im nuzni dlia svojej bezopasnosti.Patriot pokazali Ukraine kak samaja lucaja PVO v mire ,eto bez voprosov.Vse eto vydet zakazi oni imejet na 10 let v period.Pomniu turki vybyrali sto luce S-400 ili Patriot vybrali S-400 tak teper nogti gryzut Kacapskaja S-400 sistema sto nicego nevydet i Patriot sbyvajet vsio
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23.05.2024 12:43 Ответить
Зеленський три роки не призначав посла України при НАТО!

Він лише недоумкувато запитуав Байдена: "І чому це ми не в НАТО?"
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23.05.2024 13:13 Ответить
Байден и другие лидеры НАТО клянутся, что поддерживали, поддерживают и будут поддерживать Украину, но украинцы не получают и половины обещанного в срок, и даже эти обещания - просто кошачьи слезы по сравнению с ними. что НАТО может сделать? Большую часть войны украинцы получали ракеты и артиллерийские боеприпасы через пипетку.Если НАТО не пойдет на дальнейшую эскалацию, у украинцев может не остаться иного выбора, кроме как отступить в Европу. "Пока Германия и Франция не определятся со стратегией поддержки Украины, Украина медленно умирает", - говорит немецкий эксперт по безопасности Н. Ланге.
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23.05.2024 13:14 Ответить
"просування" блін((. Поки ви просунете від інфраструктури пшик залишиться (не дай Господь!!). Вони потрібні були че ПОЗАВЧОРА((
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23.05.2024 13:24 Ответить
 
 