В переговорах по поставкам дополнительных Patriot в Украину есть определенные продвижения, - посол при НАТО Галибаренко
Некоторые страны НАТО выражают потенциальную готовность предоставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot.
Об этом посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко заявила в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.
По ее словам, сейчас идет работа "на всех уровнях" относительно потенциальных поставок Patriot, но дипломат признала, что это "является нелегкой задачей".
"Отнюдь не все страны НАТО имеют системы Patriot, которые нам необходимы, чтобы сбивать российскую баллистику. Те страны, которые имеют Patriot, кроме США, имеют единицы таких систем и вынуждены учитывать свои возможности с точки зрения собственной национальной безопасности, политической ситуации в стране и иногда будущих выборов", - пояснила Галибаренко.
В то же время, заверила глава миссии Украины при НАТО, несмотря на сложности есть "определенные продвижения".
"Не могу говорить об этом в деталях, но некоторые страны выражают потенциальную готовность предоставить Украине системы Patriot. Они, конечно, ставят вопрос, чем эти системы заменить, и этот момент мы также должны принимать во внимание", - добавила она.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для обороны Харькова нужно две системы ПВО Patriot.
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При этом никто понятия не имеет о реальной себестоимости тех же "Калибров" или "Х-101".
В 2022 г. Forbs попытался поумничать: Взяли контракт между РФ и Индией (2006 года) на поставку экспортного варианта Калибров и вывели среднюю цену в 6,5 млн.$ за штуку. А с ценой Х-100 вообще повеселили - тупо умножили стоимость Калибра на 2.
В Defense Express аж со стульев все попадали от такого тупизма. Но т.к. Forbs - издание авторитетное, то напрямую говорить мол вы - дебилы, не стали. Выпустили большую статью, которая сводится к "вы не правы". Причем что мне понравилось в этой статье: Defense Express честно говорит, что мы понятия не имеем о себестоимости Калибров, но цена точно в десятки раз меньше чем 6,5 млн.$
В других источниках встречал оценку себестоимости 250 000 - 300 000$. В такие цифры верю. И производит их РФ - 30-35 в месяц, а ракет к Пэтриотам - максимум 5/мес. Вот вам и вся "матемтика войны".
Да, ****... Друзья, одним словом.
Зворотньо-поступальні, туди-сюди?
Він лише недоумкувато запитуав Байдена: "І чому це ми не в НАТО?"