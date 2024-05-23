Заява Блінкена про право України самостійно визначатися із вибором цілей для західної зброї створила надію, - посол при НАТО Галібаренко

США змінили свою позицію: Україна має самостійно ухвалювати рішення, по яких територіях вона застосовує ту чи ту західну зброю.

Про це заявила глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Заява Блінкена (і він повторив її двічі) про те, що Україна сама визначається із вибором цілей, створила надію, що Сполучені Штати Америки змінили свою позицію: Україна має самостійно ухвалювати рішення, по яких територіях вона застосовує ту чи ту західну зброю, особливо американську. Згодом пролунала зовсім інша позиція від Пентагону.

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Я скажу так: на всіх зустрічах і переговорах українська сторона завжди заявляла про те, що війна Росії проти України дає нам повне право атакувати об’єкти на її території. Навіть більше, ми не атакуємо цивільне населення та житлові забудови, як це роблять росіяни. Якщо йдеться про цілі атак України, – це завжди об’єкти, що стосуються або виробництва зброї, або її транспортування, це військові аеродроми або інші подібні цілі. Ми маємо право це робити як сторона, що захищається. Декілька країн, наприклад Велика Британія, – вони справедливо визнають, що це наше право.

Рішення, що ми маємо право застосовувати американську зброю поза межами України, має бути ухвалене, раніше або пізніше. Шкода, що ми втрачаємо час на пошук рішення, яке не мало б зумовлювати сумнівів. Але ми й далі будемо його просувати, на всіх рівнях", - розповіла Галібаренко.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна сама вирішує: "США не підтримують і не заохочують використання західної зброї для ударів за межами української території".