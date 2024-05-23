Україна сама вирішує. США не підтримують і не заохочують використання західної зброї для ударів за межами української території, - Блінкен
Головне завдання союзників - постачати зброю, Україна сама ухвалює рішення про те, як ефективно розпоряджатися цією зброєю.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", про це на слуханнях у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Ми надали Україні необхідну допомогу. Фактично, Сполучені Штати згуртували 50 країн по всьому світу, щоб стати на захист України і не дати їй бути стертою з мапи, як того прагнув Владімір Путін.
Ми згуртували міжнародну спільноту, щоб розділити цей тягар", - наголосив держсекретар США.
Низка членів Конгресу на слуханнях у середу поставили запитання, чому адміністрація Джо Байдена забороняє Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях на території Росії. Вони, зокрема, виступили із твердженням, що прихильником такої заборони є радник із національної безпеки Джейк Салліван, та наголосили, що Конгрес у своїх рішеннях щодо допомоги таких обмежень не встановлював.
Нагадаємо, спікер Палати представників США Джонсон підтримав ідею України бити по території РФ американською зброєю.
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1 вирішує не Україна а єрмак
2вже скоро 2,5 роки вони кажуть одно, а на бумазі інше
не можемо ми навіть на їхньому бтр заїхати на територію *****
РДК використали Бредлі на білгородщині
наші відбріхувались що це не ми дали їм бредлі а у нас віжали орки а у орків РДК
3 у нас війна, неоголошена ніким а у них вибори, і все це лиш для вух виборців.
аби хотіли задушити орків то надалиб все і з дозволами
бо витрачають на це лиш до 5% чвого оборонного бюджету, а це для них пшик...
" я вам сейчас карту покажу)))"(с)
Ми вкотре заявляємо, що постачаємо зброю Україні ТІЛЬКИ для захисту власної території, відбиття нападу агресора, збереження життя власних громадян.
Потім не питайте, чому Америці можна постачати зброю Україні, а нам не можна постачати РФ і "Чому проти нас ввели санкції?"
Іран та КНДР, ви зрозуміли? Китай, дуже міцно подумай! Всі інші "симпатики" РФ навіть не намагайтеся.
Наскільки такі "заяви" є ефективними? Можна сперечатися. А можна уявити, що було б, якщо не було подібних "гальм" на постачання озброєнь у РФ від друзів-диктаторів.
І ось цей б...ий цирк триває постійно.
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Є лише право Президента США затримувати постачання Атакмс Україні , якщо така потреба виникне в інтересах національної безпеки США.
Обмеження (заборона) використання американської зброї УКраїною по території РФ були встановлені Держдепом в обхід Конгресу, і, як виявилося, конгресмени не були офіційно проінформовані про встановлення Держдепом таких обмежень.
Головним ініціатором обмежень (заборони) в Держдепі вважаєтся впливовий радник з національної безпеки Джейк Салліван... відомий "друг" України.
Схоже на те, що відомі фігуранти запровадження "обмежень" на чолі з Салліваном, після відповідного запиту конгресменів у своїх відповідях ховатимуться за формулюваннями "це були лише наші рекомендації Україні, а не вимоги"...
Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/news-blinken-konhres-udary-rf-********/32959688.html https://www.radiosvoboda.org/a/news-blinken-konhres-udary-rf-********/32959688.html