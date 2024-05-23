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Новини
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Україна сама вирішує. США не підтримують і не заохочують використання західної зброї для ударів за межами української території, - Блінкен

Ентоні Блінкен

Головне завдання союзників - постачати зброю, Україна сама ухвалює рішення про те, як ефективно розпоряджатися цією зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", про це на слуханнях у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми надали Україні необхідну допомогу. Фактично, Сполучені Штати згуртували 50 країн по всьому світу, щоб стати на захист України і не дати їй бути стертою з мапи, як того прагнув Владімір Путін.

Ми згуртували міжнародну спільноту, щоб розділити цей тягар", - наголосив держсекретар США.

Низка членів Конгресу на слуханнях у середу поставили запитання, чому адміністрація Джо Байдена забороняє Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях на території Росії. Вони, зокрема, виступили із твердженням, що прихильником такої заборони є радник із національної безпеки Джейк Салліван, та наголосили, що Конгрес у своїх рішеннях щодо допомоги таких обмежень не встановлював.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Джонсон підтримав ідею України бити по території РФ американською зброєю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари по РФ зброєю США допомогли б Україні втримати оборону, - секретар РНБО Литвиненко

Автор: 

зброя (7446) США (22665) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+22
Спеціально для нелегетимного, вкотре сказали - ****...чь по оркам. Але дєрьмак проти.
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23.05.2024 07:39
+16
Вова кивает на Америку, Америка на Вову.
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23.05.2024 07:24
+15
На дипломатичній мові Блінкен сказав, що вже можна...
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23.05.2024 08:01
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Обнадіиливо
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23.05.2024 07:19 Відповісти
Спеціально для нелегетимного, вкотре сказали - ****...чь по оркам. Але дєрьмак проти.
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23.05.2024 07:39 Відповісти
Даремно, Ви, так... у нас, тепер два "легетимних"!
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23.05.2024 07:52 Відповісти
"Мовчання - ознака згоди".
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23.05.2024 07:58 Відповісти
Спікер від респів дав добро
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23.05.2024 08:00 Відповісти
Ось зараз вони на Суми гуртуються - можна провірити союзників на вшивість
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23.05.2024 08:16 Відповісти
зовсім ні

1 вирішує не Україна а єрмак
2вже скоро 2,5 роки вони кажуть одно, а на бумазі інше
не можемо ми навіть на їхньому бтр заїхати на територію *****
РДК використали Бредлі на білгородщині
наші відбріхувались що це не ми дали їм бредлі а у нас віжали орки а у орків РДК
3 у нас війна, неоголошена ніким а у них вибори, і все це лиш для вух виборців.
аби хотіли задушити орків то надалиб все і з дозволами
бо витрачають на це лиш до 5% чвого оборонного бюджету, а це для них пшик...
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23.05.2024 14:29 Відповісти
Ми не підтримуємо,а ви вже вирішуйте,хоть так
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23.05.2024 07:23 Відповісти
Вова кивает на Америку, Америка на Вову.
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23.05.2024 07:24 Відповісти
"Ви вирішуєте, але якщо вдарите, то ми вам більше нічого не дамо".
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23.05.2024 07:24 Відповісти
Така вона, ******* сциклива америкоїдна дипломатія. Втім, за роки повномасштабки слід звикнути до таких "партнерів", для яких головне - не перемога України, а ослаблення рашки нашими руками, кров'ю українців
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23.05.2024 08:34 Відповісти
Навіщо нам ця інформація?
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23.05.2024 07:24 Відповісти
Та все нам дозволяють. То юридично-дипломатичні внутрішньо американські моменти. Типу - щоб у підорів не було можливості американцям оголосити casus belli.
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23.05.2024 07:26 Відповісти
Тепер слово за найвеличнішим завгоспом всіх світових ОПів
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23.05.2024 07:27 Відповісти
Це вже iнша справа, в перекладі з дипломатичної мови означає: кацапи, вам п.здець!
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23.05.2024 07:28 Відповісти
Ескалірують?
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23.05.2024 07:40 Відповісти
Если очень хочется, то можно.
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23.05.2024 07:47 Відповісти
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23.05.2024 07:50 Відповісти
Шкода, що Захід досі не зрозумів серйознфсть намірів пуйла. Одне тільки втручання у вибори президента Сполучених Штатів чого варте.
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23.05.2024 07:52 Відповісти
На дипломатичній мові Блінкен сказав, що вже можна...
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23.05.2024 08:01 Відповісти


" я вам сейчас карту покажу)))"(с)
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23.05.2024 08:08 Відповісти
Ок, починаємо їб..шити по загрозам з х..лостану, ми так вирішили
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23.05.2024 08:08 Відповісти
Перекладаю з дипломатичного/чиновницького на простий обивательський:
Ми вкотре заявляємо, що постачаємо зброю Україні ТІЛЬКИ для захисту власної території, відбиття нападу агресора, збереження життя власних громадян.
Потім не питайте, чому Америці можна постачати зброю Україні, а нам не можна постачати РФ і "Чому проти нас ввели санкції?"
Іран та КНДР, ви зрозуміли? Китай, дуже міцно подумай! Всі інші "симпатики" РФ навіть не намагайтеся.

Наскільки такі "заяви" є ефективними? Можна сперечатися. А можна уявити, що було б, якщо не було подібних "гальм" на постачання озброєнь у РФ від друзів-диктаторів.
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23.05.2024 08:15 Відповісти
пошла в будку, собака русская из ОП!
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23.05.2024 08:18 Відповісти
Так это в очередной раз показывает, что только зеленский запрещает убивать орков западным оружием на орковской территории, а виноватыми делают США и ЕС
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23.05.2024 08:17 Відповісти
так мы уже давно решили что надо закопать этот кусок гавна (росию)
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23.05.2024 08:22 Відповісти
То що, знову будемо бідкатися, що нам не дозволяють бити американською зброєю по території рф? Чи може вже ефективно розпорядимося єю на тлі підготовки росії до наступу на сумщині та вже триваючому наступу на харківщині?
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23.05.2024 08:24 Відповісти
Тобто можна їбашить ...
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23.05.2024 08:26 Відповісти
В адміністрації байдена граються у гру "поганий слідчий - хороший слідчий". Поганий у них саліван, а хороший блінкен. Останнього випускають, щоб вкинути в інформаційний простір якийсь обнадійливий для нас меседж. Потім починається з'ясування, чи справді це так або ні. А потім виповзає якась речниця, текст якій написав саліван, і каже: "Ні, це не так". Або сам саліван робить заяву, в якій спростовує слова блінкена або каже, що їх неправильно зрозуміли.

І ось цей б...ий цирк триває постійно.
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23.05.2024 08:28 Відповісти
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23.05.2024 08:34 Відповісти
Ну та й що, хто там в них пiдтримав нас, а хто пропихав обмеження по вживанню зброii? Саллiван це обмеження, а "клятi республiканцi" - навпаки. Але у нас традицiйно ******* глобалiстiв та ненавидять правих. Диво...
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23.05.2024 08:39 Відповісти
На часі прикластися хаймарсом по Білгороду і подовитися реакцію. Якщо істерики не буле - тоді вже атакамсом.
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23.05.2024 08:40 Відповісти
побачимо невовзі, чи пан Антон умовив дідьо Джо....
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23.05.2024 10:56 Відповісти
та що це блін за гойдалки?? Один кричить НЕ БИТИ, інший кричить "САМА ВИРІШУЄ"..
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23.05.2024 11:13 Відповісти
Саліван "друг" України ще той.
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23.05.2024 12:49 Відповісти
Штаб по переизбранию президента США Джо Байдена ищет в команду специалиста по мемам, соответствующая вакансия выложена на платформе Daybook.

"Контент менеджер и менеджер по мемам", - говорится в заголовке вакансии.
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23.05.2024 13:38 Відповісти
Думайте, думайте , нужно останавливать войну , не людскими жизнями строить забор ..
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23.05.2024 15:00 Відповісти
Дійсно, в нещодавно прийнятому Конгресом США законі про додаткову допомогу Україні відсутня заборона застосування американської зброї Атакмс по території РФ.
Є лише право Президента США затримувати постачання Атакмс Україні , якщо така потреба виникне в інтересах національної безпеки США.
Обмеження (заборона) використання американської зброї УКраїною по території РФ були встановлені Держдепом в обхід Конгресу, і, як виявилося, конгресмени не були офіційно проінформовані про встановлення Держдепом таких обмежень.
Головним ініціатором обмежень (заборони) в Держдепі вважаєтся впливовий радник з національної безпеки Джейк Салліван... відомий "друг" України.
Схоже на те, що відомі фігуранти запровадження "обмежень" на чолі з Салліваном, після відповідного запиту конгресменів у своїх відповідях ховатимуться за формулюваннями "це були лише наші рекомендації Україні, а не вимоги"...
Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/news-blinken-konhres-udary-rf-********/32959688.html https://www.radiosvoboda.org/a/news-blinken-konhres-udary-rf-********/32959688.html

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23.05.2024 15:24 Відповісти
 
 