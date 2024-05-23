Україна сама вирішує. США не підтримують і не заохочують використання західної зброї для ударів за межами української території, - Блінкен

Головне завдання союзників - постачати зброю, Україна сама ухвалює рішення про те, як ефективно розпоряджатися цією зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", про це на слуханнях у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми надали Україні необхідну допомогу. Фактично, Сполучені Штати згуртували 50 країн по всьому світу, щоб стати на захист України і не дати їй бути стертою з мапи, як того прагнув Владімір Путін.

Ми згуртували міжнародну спільноту, щоб розділити цей тягар", - наголосив держсекретар США.

Низка членів Конгресу на слуханнях у середу поставили запитання, чому адміністрація Джо Байдена забороняє Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях на території Росії. Вони, зокрема, виступили із твердженням, що прихильником такої заборони є радник із національної безпеки Джейк Салліван, та наголосили, що Конгрес у своїх рішеннях щодо допомоги таких обмежень не встановлював.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Джонсон підтримав ідею України бити по території РФ американською зброєю.

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